Можно ли запустить CS:GO после выхода Counter-Strike 2

Valve убрала CS:GO из магазина, но оставила лазейки.

27 сентября 2023 года состоялся долгожданный релиз Counter-Strike 2. Одновременно с этим Valve закрыла доступ к Counter-Strike: Global Offensive, заставив всех пользователей переходить в новый проект.

Многие с огорчением обнаружили, что CS2 плохо оптимизирована и выдает низкий FPS на слабых компьютерах. Это привело к большому количеству негативных отзывов в социальных сетях. Разработчики прислушались к мнению сообщества и в начале октября выпустили «старую версию CS:GO».

Как запустить CS:GO после выхода CS2

Прошлая часть шутера доступна под названием Legacy Version of CS:GO. Ее невозможно найти в магазине Steam среди других игр, поэтому придется проделать несколько действий.

— Откройте Steam и найдите Counter-Strike 2 в библиотеке.

— Нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».

— Перейдите во вкладку «Бета-версии».

— В поле «Бета-тестирование» откройте выпадающий список.

— Выберите Legacy Version of CS:GO.

— После этого начнется загрузка CS:GO. Вес билда — 12,6 Гб.

По окончании установки снова зайдите в библиотеку Steam. У Counter-Strike 2 появится приписка [csgo_legacy]. Запустите ее и выберите «Играть в Legacy Version of CS:GO» в открывшемся окне.

Поддержка старой версии CS:GO прекратится 1 января 2024 года. Она по-прежнему будет работать, но некоторые функции, зависящие от совместимости с игровым координатором, могут оказаться недоступны.

Фото Valve

Особенности старой версии CS:GO

В старой версии CS:GO доступен не весь функционал. Игроки по-прежнему могут играть на серверах сообщества, но запустить матчмейкинг не получится.

Кроме того, отсутствует возможность зарабатывать опыт и дроп после матчей. Инвентарь пока открывается. Вероятно, доступ к нему будет ограничен после 1 января 2024 года, так как его работа зависит от игрового координатора.

Что будет с CS:GO дальше, неясно. Возможно, со временем Valve добавит полноценную версию игры в магазин Steam, как это произошло с другими частями серии. Сейчас их можно купить в качестве отдельного товара за 250-400 рублей. Однако рассчитывать на это в ближайшее время не стоит: весь штат трудится над совершенствованием CS2, которой, вероятно, предстоит еще много изменений.