Как покупать игры на Xbox One и Xbox Series из России

Создавать зарубежный аккаунт, как на консолях PlayStation 4 или 5, не требуется.

C 2022 года на консолях от Microsoft пропала возможность покупать напрямую игры с помощью карты банков РФ. Даже если вы используете банковскую карту другой страны, Microsoft Store не позволит вам совершить транзакцию, если ваш регион регистрации — Россия.

Но даже в такой плачевной ситуации есть способы покупать новые релизы на консолях. Для некоторых из них вам понадобится использование VPN-сервисов, а для некоторых — просто выйти в ближайший магазин техники.

Покупка ключей для игр на Xbox

Несмотря на ограничение прямой покупки и пополнения счета для российских аккаунтов, у игроков из России все еще осталась возможность покупать игры с помощью ключей активации.

Приобрести ключи актуальных игр можно на торговых площадках типа ggsel.ru или plati.market, где возможна оплата рублями с российской карты.

Фото Xbox

Выбирайте продавца с большим количеством продаж и хорошим рейтингом, и не забывайте читать отзывы.

Иногда ключи игр попадаются и на торговых площадках вроде «М.Видео», «Эльдорадо» или DNS, но стоят они там, как правило, подороже.

Фото Xbox

Как активировать ключ на Xbox в России

При покупке ключа активации игры следует обратить внимание на региональные ограничения — обычно продавец указывает, какой регион нужно будет включить в настройках аккаунта Microsoft.

Фото Xbox

Для этого войдите в раздел «Моя учетная запись».

Фото Xbox

Откройте вкладку «Сведения».

Фото Xbox

И обновите информацию в разделе «Страна или регион».

Фото Xbox

Каждый день менять регион не получится — такая возможность доступна раз в несколько месяцев, поэтому лучше поставить популярный регион, Аргентину или Турцию, и стараться покупать игры одного и того же региона.

При активации ключа в приложении Xbox или в браузере на ПК используйте VPN нужной страны.

Фото Xbox

Затем зайдите в магазин Microsoft во вкладку игр.

Фото Xbox

Выберите раздел «Активировать код» и введите его.

Фото Xbox

Если не можете активировать ключ сами

Способ не для тревожных людей. Те же Plati.market и ggsel.net позволяют купить игры с помощью посредников. Загвоздка кроется в том, что для активации вам придется предоставить незнакомцу доступ к своей учетной записи, тем самым, подвергнув себя опасности. Для подстраховки ищите проверенных продавцов с большим рейтингом и реальными отзывами.

Фото Xbox

Чтобы защитить себя, вы можете завести пустой дополнительный аккаунт и именно его данные предоставить продавцу. Благодаря функции Xbox «домашняя консоль», когда процесс покупки завершится, вы сможете делиться играми аккаунта со своей основной учеткой и играть на ней.

Сделать это просто: в меню настроек консоли выберите раздел «Общие» — «Персонализация» — «Моя домашняя консоль Xbox». Нажмите кнопку «Сделать моей домашней консолью Xbox», после чего выйдите в свой основной аккаунт.

Теперь все купленные игры и подписки нового аккаунта будут доступны и другим пользователям консоли, но не увлекайтесь: переназначить домашнюю консоль можно лишь до пяти раз в год.

Как купить или обновить Xbox Game Pass в России

Точно также, как и в случае с отдельными играми, в интернете можно купить коды для активации подписок для Xbox: идем на те же сайты, где покупали коды — plati.market и ggsel.net. Некоторые пользуются услугами телеграм-каналов.

Подписки делятся на подписку для ПК, подписку Core для консоли и подписку Ultimate, которая совмещает и то, и другое. Купить гейм-пасс можно на срок от 3 месяцев до несколько лет.

Фото Xbox

Если при покупке игр и подписок на сервисах доверия нет, можно купить Xbox Game Pass через крупные магазины типа «М.Видео» или DNS. Последний, например, работает через сайт игрового издателя buka.ru.

Согласны, выглядит странно. Но, судя по отзывам, отлично работает:

Фото Xbox

В «М.Видео» коды активации подписки тоже не дают сразу — сначала нужно ввести код из чека и только потом отправиться в путешествие по другим сайтам. Нелегка жизнь российского геймера!

Фото Xbox

Покупка дисковых изданий

Как в старые добрые времена, вы до сих пор можете приобретать дисковые издания игр, тем более, что для них не действуют региональные ограничения.

Благодаря параллельному импорту все новые релизы стабильно появляются в крупных сетях вроде «М.Видео», DNS, «Эльдорадо» или в специализированных магазинах. Но стоить они будут, конечно, недешево, плюс появляются в наличии обычно только через несколько недель после релиза.

Фото Xbox

Кроме того, найти дисковые издания можно на маркетплейсах вроде «Яндекс-маркета» и «Озона». Не стоит забывать и о вторичном рынке — кто из нас не продавал уже пройденные игры на «Авито» и «Юле»?

Фото Xbox

Но здесь еще раз напомним, что следует тщательно подойти к выбору продавца, чтобы не нарваться на мошенников.

Несмотря на ограничения, у владельцев Xbox все еще есть возможность прикоснуться к новым игровым релизам и потенциальным хитам. И, хоть и с некоторыми сложностями, но все еще оставаться на острие игровой индустрии и одновременно со всем миром окунаться в свежие проекты.