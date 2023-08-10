Как пополнить кошелек и купить игры в Стим, если ты из России

Не только перечислили, но и подробно разобрали каждый из способов.

С весны прошлого года разработчики некоторых популярных игр запретили продажу своих проектов в России. Геймеры не могут приобрести многие популярные релизы, такие как Resident Evil 4 или Starfield.

Но если разобраться, продолжать пользоваться Steam без ограничений можно и сейчас. В этом тексте мы расскажем, как сменить регион, пополнить баланс и купить любые новые игры, официально недоступные в нашей стране.

Как покупать игры в Steam из России

Платформа Steam остается ведущим магазином видеоигр на ПК. Почти все новые игры доступны именно там, и российские геймеры могут ими пользоваться — покупать, запускать релизы и пользоваться всеми остальными функциями.

При этом есть два вопроса, над решением которых стоит задуматься:

— некоторые игры недоступны из России. Разработчики могут полностью закрыть страницу своей игры для части пользователей;

— напрямую сделать покупку или пополнить баланс Steam после отключения России от SWIFT нельзя, для этого нужно искать обходные пути.

В действительности это не очень сложные проблемы, и ниже мы подскажем, какими способами можно с ними справиться.

Региональная привязка аккаунта в Steam

Возможно, вы слышали, что основным способом избавиться от ограничений будет смена региона вашей учетной записи Steam. Это действительно так, но прежде чем рассказать об этом, вынуждены сделать пару замечаний.

Во-первых, не каждая игра требует смены аккаунта. Например, нашумевшая Baldur's Gate 3 продается в России официально всего за 1999 рублей — дешевле, чем в Турции или США.

Другие релизы можно добавить в библиотеку с помощью покупки глобального ключа на сторонних площадках или подарка от друга — важно лишь проверить, что активация игры доступна из России.

Во-вторых, есть другие способы поиграть в новинки в Steam. Например, на маркетплейсах можно найти готовый аккаунт с нужной игрой — если для вас не имеет значения коллекция в библиотеке, это отличный вариант.

После прохождения игры аккаунт можно будет передать дальше, прямо как диск в 2000-х. Важно заметить, что официально манипуляции со сменой региона запрещены правилами Steam. Обычно этого не происходит, но платформа может забанить ваш аккаунт вместе со всеми играми и рейтингом в Dota 2 или CS:GO.

Советуем перестраховаться и завести новую учетную запись, а российский аккаунт оставить до лучших времен или использовать для запуска игр, доступных в нашей стране официально. Если вам важно добавлять новые релизы, сменить регион можно, но вы делаете это на свой страх и риск.

Какой регион выбрать в Steam

В отличие от PlayStation Store, в Steam не имеет большого значения, какую новую страну для своего аккаунта вы выберете — обычно игры доступны во всех странах, кроме России и Белоруссии.

Чаще всего геймеры обращают внимание на Турцию или Аргентину: из-за региональных цен некоторые тайтлы там стоят дешевле, чем в большинстве стран. Кроме того, турецкий Steam удобно пополнять — так же как аккаунт в Казахстане и Польше.

Казахстан часто выбирают из-за того, что некоторые успели оформить банковскую карту в этой стране. Если у вас есть карточка какой-то другой, то лучше выбрать ее и покупать игры напрямую.

Как сменить регион в Steam

Чтобы изменить привязку с российского Steam на любой другой, понадобится:

— VPN с сервером в стране, которую мы выбрали;

— банковская карта нужного региона;

— немного денег — хотя бы 10-15 рублей в нужной валюте.

Если у вас нет желания заниматься этим вручную, на сайтах типа Plati.ru или FunPay можно найти посредников — за небольшую сумму в 150-200 рублей они сами изменят регион на нужный. Однако советуем выбирать проверенных продавцов с положительными отзывами, поскольку вам придется доверить человеку логин и пароль от своей «учетки».

Если у вас нет VPN, можете установить Proton, Atlas или расширение для браузера Planet VPN или Browsec. Хватит даже пробной версии платного приложения, поскольку VPN нам потребуется только один раз. Главное — проверить, что нужная вам локация доступна и меняет ваш IP-адрес.

Карта нам тоже понадобится только один раз. Если у вас нет счета в Турции или Казахстане, можно всегда обратиться к интернет-магазинам, которые мы уже упоминали выше, — например «Плати.ру».

Там обычно продают данные от карты с фиксированным балансом: номером, датой действия и CVV-кодом. Пополнить ее счет и пользоваться полноценно такой картой нельзя, но для смены региона Steam ее будет достаточно.

После того как вы нашли нужный VPN и приобрели карточку, например, на 10-20 турецких лир (больше не потребуется) — выполняем действия:

Выходим из Steam на всех устройствах. Сделать это можно, нажав на иконку профиля в углу, затем «Об аккаунте», «Настройка Steam Guard» и «Выйти на всех устройствах». Включаем VPN, проверяем его и заходим в свой Steam заново. После этого зайдите в Магазин и добавьте в корзину любую игру. Лучше взять что-то по скидке за 5-10 лир. Перейдите в Корзину. Самое важное: выбрать новую страну (например, Турция) из списка в углу и только потом перейти к оплате. Оплатите, используя данные одноразовой банковской карты.

После этого регион изменится на нужный, и аккаунтом можно будет пользоваться как обычно. Правда, некоторые советуют еще 5-7 дней при оплате игр включать VPN, чтобы Steam точно не заметил нарушений.

Как создать новый аккаунт в Steam в Турции

Если же вы решили не рисковать своей коллекцией игр и на время ограничений завести второй аккаунт, то действия сильно не отличаются.

Вы также сможете либо купить готовый аккаунт нужного региона на соответствующей площадке, либо создать его самостоятельно. Для этого воспользуйтесь инструкцией выше, но вместо выхода из аккаунта и логина пройдите с включенным VPN процедуру регистрации.

Тут важно будет отметить, что Steam ставит ограничения для новых аккаунтов: вы не сможете принимать игры в подарок или пользоваться Торговой площадкой, пока не потратите на покупки $ 5.

Чтобы избавиться от запретов, достаточно просто купить игру, пополнив баланс. Как это сделать — читайте ниже.

Все способы пополнить Steam из России

Неважно, какой аккаунт Steam вы используете, — пополнить баланс отечественной картой или интернет-кошельками через сам магазин не выйдет. Однако способов положить деньги на Стим достаточно много.

Пополнение через сторонние платформы

Например, российский или казахстанский счет Steam можно пополнить с помощью сторонних сервисов, где комиссия составит 10-20%. Вот примеры:

— Battlepass.ru

— Steam-balance.ru

— SteamPay

Оплатить можно любым удобным способом, достаточно знать свой логин, и через несколько минут после оплаты деньги поступят на ваш счет.

В данный момент недоступно пополнение турецкого Steam, но проблему решат в скором времени — возможно, когда вы это читаете, все уже работает.

Карты пополнения Steam

Турецкий аккаунт проще пополнять специальными картами на фиксированную сумму. Их можно купить в самых разных местах: например, с помощью платежной системы QIWI.

Через QIWI также можно напрямую пополнить аккаунты, привязанные к России и Казахстану, но способ работает нестабильно — например, в момент подготовки материала выдает ошибки.

Для этого скачайте приложение (или зарегистрируйтесь на сайте) и внесите туда деньги любым удобным способом. В поиске в главном меню нужно будет набрать Steam и выбрать нужную сумму (1 лира — примерно 3,5 рубля).

Если вы выбрали фиксированную сумму, то вас попросят указать адрес электронной почты. После оплаты туда придет код, который нужно будет ввести по ссылке, и деньги окажутся на вашем балансе.

Аналогичным образом можно купить карты пополнения на сторонних сервисах, например Плати.ру, GG.SEL или Яндекс.Маркет. Принцип тот же — оплачиваем любым удобным способом и активируем 16-значный код в Steam.

На всякий случай еще раз повторим порядок действий:

заходим на сайт QIWI или стороннюю площадку;

находим в поиске Steam и вводим либо выбираем нужную сумму;

вводим свой логин, который отличается от ника;

оплачиваем покупку российской картой, QIWI или другими электронными кошельками;

получаем на почту или личный кабинет на сайте код пополнения;

переходим по ссылке или нажимаем в Steam «Пополнить баланс», затем «Код кошелька или подарочной карты Steam»;

вводим полученный код и нажимаем «Продолжить»;

появится сообщение об успешном введении кода, а сумма на балансе обновится.

Пополнение кошелька Steam через WebMoney

В июле способы пополнения Steam через QIWI и банк «Тинькофф» временно перестали работать, но остается еще один прямой вариант — электронная система платежей Webmoney.

Есть у вас еще нет кошелька, то для регистрации советуем скачать приложение на мобильный телефон: Webmoney проверяет, реальный ли человек входит в систему с помощью селфи.

После регистрации нужно будет открыть долларовый кошелек (WMZ) и получить формальный аттестат — для этого потребуются паспортные данные. Пополнять кошелек Webmoney можно с российской банковской карты, а в списке доступных сервисов есть Steam. Комиссия минимальна — всего 4%.

Пополнение баланса Steam с помощью скинов

Один из наиболее трудных способов, но в то же время самый выгодный. Если вы знаете, что такое «аркана», «кейсы» и Торговая площадка Steam, можете попробовать вариант с перепродажей скинов для Dota 2, CS:GO и других игр.

Суть заключается в том, чтобы купить на сторонней площадке косметические предметы за реальные деньги удобным способом, а когда они окажутся в инвентаре вашего аккаунта, продать их на Торговой площадке и получить деньги на баланс Стима.

Если в вашем инвентаре уже есть ненужные скины и предметы, можете просто продавать их на Торговой площадке, чтобы пополнить баланс и покупать новые игры, — некоторые геймеры так и делают.

Несмотря на комиссию магазина и Steam, это очень выгодно — из Steam деньги вывести нельзя, поэтому на сайтах цена скинов всегда дешевле, чем на Торговой площадке. Если повезет, на вашем балансе в итоге окажется даже больше, чем вы заплатили изначально.

Для покупки рекомендуем использовать проверенные сайты, например:

— CS.MONEY

— CS:GO Market

— Market Dota2.net

Важно выбирать популярные скины, которые пользуются большим спросом на Торговой площадке, — Arcana в Dota 2, актуальные кейсы для CS:GO и так далее. Проверить это можно в соответствующем разделе Steam.

Перед началом также советуем узнать, подходит ли для этого способа ваш аккаунт. Например, новым пользователям нельзя пользоваться Торговой площадкой, пока они не потратят более $ 5 на игры.

Кроме того, лучше не выставлять завышенные цены, если вы хотите быстро получить деньги и купить игру. Если вы купите неактуальную шмотку и запросите за нее слишком много, то просто не сможете найти покупателя и потеряете средства.

Если вы хотите продавать вещи максимально выгодно и готовы потратить на это время, есть специальные сайты, которые показывают все цены и лучшую разницу между данными на сторонних площадках и в Steam.

Покупка ключей к играм

Самый последний способ, который мы уже упоминали, — вам не обязательно искать вариант, как пополнить баланс Steam. Множество интернет-магазинов продает готовые ключи к играм: продавец либо отправит вам код для активации, либо игру в виде подарка.

В первом случае нужно будет ввести код по ссылке или в меню Steam (вкладка «Игра», затем «Активировать код Steam»). С недавнего времени активация ключей доступна и в мобильном приложении.

Если вам предлагают отправить подарок, то придется принять заявку продавца в друзья, а затем одобрить предложение обмена. Будьте внимательны и ничего не передавайте в ответ, а после удалите продавца из контактов.

В целом это довольно простой способ, но наценка может составить до 50%. К тому же далеко не все игры можно активировать в России и Казахстане, и даже для Турции есть не все новые релизы.

Надеемся, этот материал помог вам обойти ограничения Steam и в полной мере погрузиться в мир гейминга. Если же остались вопросы, мы всегда рады помочь вам в комментариях!