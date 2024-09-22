Все доступные способы пополнения кошелька в Steam из России

Даже в непростые времена есть решение.

Санкции, обрушившиеся на Россию, усложнили жизнь геймерам. Консоли, аксессуары и игры, ввезенные посредством параллельного импорта, сильно прибавили в стоимости. А цифровые покупки совершать стало гораздо сложнее.

Из нашего материала вы узнаете о разных способах покупки игр и дополнений в Steam в непростых для россиян реалиях 2024-го.

Пополнение Steam скинами

Если вы успели накопить энное количество внутриигровых предметов или скинов, то их можно продать на торговой площадке Steam.

Для этого зайдите в свой инвентарь, наведите курсор на интересующий предмет и ознакомьтесь с описанием и ценой.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Lis-skins

Для продажи необходим Steam Guard, а если он отсутствует — придется ждать 15 дней до момента активации. Также стоит помнить о том, что Valve берет комиссию за продажу товаров на своей площадке.

В случае если ничего подходящего для продажи у вас не нашлось, можно купить товар на сторонних ресурсах и продать его.

Как видите, способ довольно муторный. К тому же после принятия трейда будет действовать недельное ограничение на транзакции.

Пополнение с помощью зарубежных банковских карт

Если вам повезло когда-либо обзавестись иностранной банковской картой или у вас есть хорошие знакомые за границей с зарубежной картой, которых вы сможете попросить о помощи, то пополнить счет в Steam не составит труда. Правда, для этого придется создать новый аккаунт или сменить регион существующего. Делается это следующим образом:

— для начала нужно поменять IP-адрес известным способом;

— затем необходимо зайти в Steam, открыть настройки аккаунта и кликнуть на «Изменить страну магазина»;

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

— следом потребуется ввести адрес проживания и телефон — эти данные можно без проблем найти в Сети. А вот верифицировать подключенную к аккаунту карту уже придется должным образом.

Отметим, что смена региона в Steam возможна лишь при соблюдении трех условий:

Аккаунту должно быть не меньше трех месяцев. Последняя смена региона произошла не ранее трех месяцев назад. Аккаунт не заблокирован за те или иные нарушения.

Пополнение Steam через виртуальную карту

Данный способ идентичен, за исключением того, что для транзакций будет использоваться виртуальная карта. В наше время существует множество сервисов, предоставляющих такие карты. Стоит лишь поискать.

За пример можем взять тот же Oldu Bil. Однако есть и минус у данного способа — при создании зарубежных банковских карт придется немного «попотеть» и углубиться в тему, ведь инструкция довольно обильная. Поскольку процесс многоэтапный, мы расскажем о нем в общих чертах. Однако если вам потребуется подробная инструкция, то ее запросто можно отыскать в Сети.

— Регистрируемся на ресурсе и заходим в баланс.

— Вводим номер карты, на которую хотим положить деньги.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото DTF.

— Пополняем счет любым из предоставленных способов. Здесь же можно ознакомиться с комиссией.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото DTF.

Также важно помнить о том, что существуют месячные лимиты на пополнение карты. Например, в случае с Турцией это 2750 лир.

Еще одним альтернативным вариантом наподобии OlduBil станет Delims. Этот сервис позволяет выпустить виртуальную карту Mastercard номиналом от 2000 до 200 000 тенге. По актуальному курсу это от 4,17 до 416 долларов. Процесс регистрации довольно прост и расписан на официальном сайте.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

Неудобств тут два. Во-первых, уже готовую карту нельзя пополнить и придется выпускать новую. Во-вторых, Delims подойдет только для казахстанского аккаунта. Поэтому придется создавать новый или менять регион на существующий.

Пополнение Steam через GGSel

GGSel — популярная и проверенная площадка, специализирующаяся на продаже цифровых товаров. Местные продавцы также предлагают услугу по пополнению счета Steam. Комиссия варьируется в зависимости от селлера и обычно начинается с 5%. Но бывает и так, что продавцы устраивают акции, в рамках которых возможно пополнение счета без комиссии.

Для пополнения счета через маркетплейс GGSel выполните следующие действия:

— перейдите по ссылке в категорию «Пополнение кошелька Steam»;

— заполните необходимые поля;

— нажмите кнопку «Оплатить» и подтвердите покупку.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

Преимущества пополнения Steam в GGSel — минимальная комиссия (в данный момент ниже, чем у конкурентов вроде Plati.Market, где средний сбор составляет порядка 12%) и безопасность сделки. Гарантом выступает сама площадка. Если что-то пойдет не так, то средства будут возвращены в полном объеме.

Пополнение Steam через банки и сотовых операторов

Ряд банков и операторов мобильной связи предоставляют услугу пополнения кошелька Steam, в том числе российского. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, давайте рассмотрим подробнее.

ВТБ

— Проходим по ссылке и вводим свой логин Steam.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

— Указываем сумму в долларах — внизу видим, сколько нужно заплатить в рублях.

— Вбиваем данные банковской карты и нажимаем на «Продолжить».

Банк не берет комиссию за услуги, однако заплатить за конвертацию валют все же придется — около 15% от суммы, что на порядок выше по сравнению с GGSel. Также для осуществления операции необходимо быть клиентом ВТБ.

МТС

Один из самых простых и удобных способов, но вместе с тем и довольно дорогой — комиссия за конвертацию средств может составлять до 22%.

Порядок действий:

— Переходим на сайт по ссылке.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

— Выбираем страну аккаунта. Пополнение американских профилей производится при помощи ваучеров с фиксированной суммой: от 5 до 100 долларов. Инструкцию по их активации пришлют на указанный вами электронный ящик.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

— В случае с аккаунтами из России и стран СНГ все проще — вводим точное количество денег, название профиля в Steam и кликаем на «Оплатить».

— Далее нужно отсканировать QR-код в приложении банка, подключенного к СПБ. Комиссия за перевод средств не взимается. Быть клиентом МТС необязательно.

СБЕР / Т-БАНК

СБЕР / Т-БАНК периодически то открывают, то закрывают возможность пополнения счета Steam-аккаунта. На момент публикации материала все работает — рассмотрим процесс на примере «Сбера»:

— Запустите мобильное приложение и перейдите в раздел «Платежи».

— Далее кликните на «Развлечения» и вбейте в поиске Steam.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Habr

— Введите нужную сумму и совершите транзакцию.

За конвертацию валют Steam возьмет комиссию.

QIWI

Многие пользователи все еще интересуются пополнением Steam через Qiwi, оно и неудивительно, ведь долгое время этот способ был одним из самых выгодных и удобных. Однако, к великому разочарованию, у Qiwi отозвали лицензию, и пополнить счет с помощью этого способа не выйдет.

Пополнение Steam с помощью подарочных карт

Подарочные карты — это ваучеры, вносящие на счет строго фиксированные суммы. Это не очень удобно, но зато подарочные карты зачастую обходятся выгоднее пополнения через продавцов и посредников.

Купить их можно на ряде маркетплейсов, включая OZON, Wildberries, DNS и многие другие. Данный товар также нередко встречается на GGSel и зачастую по более выгодным ценам, чем у конкурентов.

Порядок действий:

— Зайдите по ссылке на сайт GGSel.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

— Выберите продавца, исходя из рейтинга и условий сделки.

— Оплатите транзакцию любым удобным способом из числа предоставленных.

Пополнение Steam через Ckassa

Сервис по пополнению Steam-кошельков запустила известная финтех-компания Ckassa. Комиссия за операцию не берется — только за конвертацию валют в размере около 10%. Пополнять можно как американские, так и СНГ-аккаунты.

— Проходим на сайт по ссылке и вводим логин от аккаунта.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

— Следом вводим желаемую сумму и оплачиваем любым удобным способом.

Пополнение Steam через WebMoney

Муторный способ в том случае, если вы прежде не пользовались данной системой.

Для начала нужно создать долларовый кошелек (WMZ) и получить формальный аттестат, приложив скан или фото паспорта. Пополнить счет напрямую не получится, поэтому нам понадобится приобрести валюту через обменник.

Для этого проходим по ссылке, выбираем WMZ, тип оплаты и ищем посредников. Обязательно обращайте внимание на рейтинг.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

После того как заветные WMZ появятся на кошельке, можно будет внести средства непосредственно на Steam-аккаунт. Сделать это можно как через сервис WebMoney, так и в самом магазине Valve. В первом случае просто найдите в перечне услуг магазин Valve и введите нужную сумму для зачисления.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото VK Play

Во втором потребуется открыть Steam, перейти во вкладку «Мои игры», после чего нажать на «Пополнить счет» и выбрать WebMoney. Комиссия начинается от 10%.