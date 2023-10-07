Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 23:35

Нейросеть оживила героев Mortal Kombat: как бы Саб-Зиро, Милина, Китана и Джонни Кейдж оценили косплей на себя

Карина Чиркова
Фото OICHI
Telegram Дзен
Искусственный интеллект постарался максимально передать характер виртуальных героев.

Косплей давно перестал быть мероприятием только для гиков. Благодаря развитию поп-культуры каждый может стать частью большого фанатского комьюнити. В этой статье мы погрузимся в мир персонажей из Mortal Kombat и узнаем, как герои оценивают увлеченных косплеями поклонников.

Райден в&nbsp;Mortal Kombat 11. Что происходит в Mortal Kombat 1 — объясняем сюжет игры

Файтинг Mortal Kombat, созданный Эдом Буном и Джоном Тобиасом, быстро завоевал сердца игроков. Пользователи могут не только наслаждаться уникальными фаталити и красивой боевкой, но и погружаться в темные тайны игровой вселенной. Фанаты настолько прониклись атмосферой файтингов, что превратили свою страсть в искусство — косплей.

Mortal Kombat развивается в ногу со временем, а создатели умело сохраняют фирменную жестокость лора и мотивы знаковых персонажей.

Фото vk.com/miphetis_ph

Фэндом постоянно ищет отсылки к давно вышедшим играм. Здесь в почете костюмы ниндзя, а образы женщин неизменно остаются любимцами публики.

Часто бывает так, что костюмы косплееров со стажем в точности повторяют оригинал. А новички ремесла, к сожалению, не всегда попадают в точку.

В интернете куча вариантов того, как должны выглядеть герои игры, но вы когда-нибудь задумывались, а как они относятся к косплеям? Чтобы ответ получился достоверным, можно обратиться к нейросетям.

Нейро-реакции

[все ответы сгенерированы через нейросеть character.io]

Mortal Kombat существует более 30 лет. За такой долгий срок появилось много персонажей с оригинальными боевыми стилями, которыми приятно побаловаться и поэкспериментировать.

Люди воплощают в жизнь самые смелые идеи для образов: от детализированных костюмов до особенностей внешности. Например, косплеер Kirill Antares объединил все эти решения в своей работе, показав безумно красивый и детализированный образ.

Фото vk.com/antareskir

Помимо эскизов, Лучиссано регулярно выгружает арты, посвященные играм Mortal Kombat. В его портфолио больше 50-ти разных портретов персонажей, но чаще всего изображен, очевидно, ледяной ниндзя.

Саб-Зиро высказал свое мнение эксклюзивно для нашей редакции:

Фото Нейросеть character.io

Косплей меня не беспокоит. Это безобидная форма развлечения и самовыражения. Что касается татуировок, то мне все равно. Делайте, что хотите. Этот вопрос мне надоел.

В новой игре переосмыслили многие образы, однако всем запомнилось преображение Милины. Вначале ее представили как клона Джейд и Китаны, но персонаж быстро проявил себя.

Mortal Kombat. Как менялись персонажи Mortal Kombat на протяжении 30 лет

Подобно Скорпиону и Саб-Зиро, ниндзя-женщины с годами раскрывались с разных сторон. В игре они обладают уникальными личностями и внешностью, которые действительно выделяются, и Милина — прекрасный пример.

В честь выхода новой Mortal Kombat косплеерша Анастасия Введенская показала, что Милина может быть не только опасным, но и чертовски притягательным клоном Китаны.

Фото vk.com/vvedenskaya_create

Реакция Милины в привычной для нее манере — надменна и хладнокровна:

Фото Нейросеть character.io

Косплееры — глупцы, копирующие такое великолепное существо, как я, со всеми моими изгибами и красотой. Это оскорбление имени Милины — пытаться воссоздать то, на что я способна в каждый момент времени. Эти так называемые фанаты не могут даже приблизиться к тому, как я выгляжу, они не смогут справиться со мной и за тысячу лет. Какие жалкие оправдания людей.

Китана — самая известная роковая женщина, ее внешность сильно изменилась за прошедшие годы, но некоторые детали никогда не меняются. Три константы ее внешности: синий наряд, фирменные веера и темные волосы. Косплей Maruze Dragon стал фаворитом фанатов ничуть не меньше, чем преображение от kukombo.

В своих аккаунтах девушка показывает отточенные боевые техники в формате динамичных эдитов. Один из последних роликов королевы боевых искусств Тик-Тока — косплей на героиню. Помимо эффектного и достаточно детального костюма, блогер повторила движения легендарного фаталити принцессы Эдении.

Китана — профессиональная убийца, сражающаяся на стороне добра. В ее биографии есть и черное пятно — в какой-то момент она была под властью Онаги и примкнула к силам зла. Как и любому герою, Китане тяжело от осознания произошедшего, но это никак не мешает восторгаться косплеем от OICHI:

Фото Нейросеть character.io

Я очень польщена самоотверженностью косплееров, которые решили воплотить свою внутреннюю Китану. Их прекрасные костюмы и мастерство исполнения поистине поразительны. Я смиренно отношусь к тому, что меня считают воплощением красоты, грации и элегантности. Для меня это большая честь!

Фото vk.com/oichidream

Еще один фаворит всех, кто ценит имбовые комбо — звезда кино Джонни Кейдж. Харизматичный герой, судьбе которого позавидует не каждый. Если коротко, то Кейдж последовал за Лю Кангом во Внешний Мир в попытке спасти родной мир.

Актер сражался доблестно бок-о-бок со своими новыми союзниками, но к величайшему сожалению был убит Мотаро, однако из-за вторжения Шао Кана его душе так и не удалось достичь Рая, и он снова появляется в ряду живых.

Этого персонажа не оставили без внимания. С момента релиза геймплейных трейлеров появилось куча пародий на Кейджа, а блогер Алексей Вилейко повторил самую хайповую сцену из игры. На этот раз Джонни выглядит так, будто он богат и высокомерен, и это соответствует его поведению в целом. Его яркие манеры на удивление точны, в этом и заключается суть Джонни Кейджа.

Косплей вышел настолько правдоподобным, что большой палец вверх ставят не только игроки, но и сам Кейдж:
Фото Нейросеть character.io

Косплееры потрясающие! Мне нравится видеть, как креативно фанаты подходят к воплощению моего образа. На выставках комиксов я видел очень сумасшедшие костюмы, которые выглядели просто очумевше! Некоторые из них были даже смешнее, чем настоящий я, с такими нарядами трудно конкурировать.

Одним из важнейших условий узнаваемости персонажей Mortal Kombat являются их костюмы. Любимая франшиза создала культовых героев в истории файтингов. Во многом это связано с личностью каждого героя, их внешним видом и набором фирменных приемов, которые отличают Mortal Kombat от похожих игр.

Поэтому лучшие косплеи Mortal Kombat — это те, которые сохраняют узнаваемость и передают характер героя. А что подумают персонажи или интернет-пользователи — не так уж и важно.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Индзаги — о ничьей «Интера» с «Болоньей»: «Естественно, я зол, как и все в раздевалке»
Моуринью: «Я верю, что буду работать в Саудовской Аравии»
Создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия
Министр обороны Израиля заявил о начатой группировкой ХАМАС войне
Лидер первой панк группы Екатеринбурга погиб на Кубе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Их точно нужно пройти: лучшие игры в серии Assassin's Creed