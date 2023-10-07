Нейросеть оживила героев Mortal Kombat: как бы Саб-Зиро, Милина, Китана и Джонни Кейдж оценили косплей на себя

Искусственный интеллект постарался максимально передать характер виртуальных героев.

Косплей давно перестал быть мероприятием только для гиков. Благодаря развитию поп-культуры каждый может стать частью большого фанатского комьюнити. В этой статье мы погрузимся в мир персонажей из Mortal Kombat и узнаем, как герои оценивают увлеченных косплеями поклонников.

Файтинг Mortal Kombat, созданный Эдом Буном и Джоном Тобиасом, быстро завоевал сердца игроков. Пользователи могут не только наслаждаться уникальными фаталити и красивой боевкой, но и погружаться в темные тайны игровой вселенной. Фанаты настолько прониклись атмосферой файтингов, что превратили свою страсть в искусство — косплей.

Mortal Kombat развивается в ногу со временем, а создатели умело сохраняют фирменную жестокость лора и мотивы знаковых персонажей.

Фото vk.com/miphetis_ph

Фэндом постоянно ищет отсылки к давно вышедшим играм. Здесь в почете костюмы ниндзя, а образы женщин неизменно остаются любимцами публики.

Часто бывает так, что костюмы косплееров со стажем в точности повторяют оригинал. А новички ремесла, к сожалению, не всегда попадают в точку.

В интернете куча вариантов того, как должны выглядеть герои игры, но вы когда-нибудь задумывались, а как они относятся к косплеям? Чтобы ответ получился достоверным, можно обратиться к нейросетям.

Нейро-реакции

[все ответы сгенерированы через нейросеть character.io]

Mortal Kombat существует более 30 лет. За такой долгий срок появилось много персонажей с оригинальными боевыми стилями, которыми приятно побаловаться и поэкспериментировать.

Люди воплощают в жизнь самые смелые идеи для образов: от детализированных костюмов до особенностей внешности. Например, косплеер Kirill Antares объединил все эти решения в своей работе, показав безумно красивый и детализированный образ.

Фото vk.com/antareskir

Помимо эскизов, Лучиссано регулярно выгружает арты, посвященные играм Mortal Kombat. В его портфолио больше 50-ти разных портретов персонажей, но чаще всего изображен, очевидно, ледяной ниндзя.

Саб-Зиро высказал свое мнение эксклюзивно для нашей редакции:

Фото Нейросеть character.io

В новой игре переосмыслили многие образы, однако всем запомнилось преображение Милины. Вначале ее представили как клона Джейд и Китаны, но персонаж быстро проявил себя.

Подобно Скорпиону и Саб-Зиро, ниндзя-женщины с годами раскрывались с разных сторон. В игре они обладают уникальными личностями и внешностью, которые действительно выделяются, и Милина — прекрасный пример.

В честь выхода новой Mortal Kombat косплеерша Анастасия Введенская показала, что Милина может быть не только опасным, но и чертовски притягательным клоном Китаны.

Фото vk.com/vvedenskaya_create

Реакция Милины в привычной для нее манере — надменна и хладнокровна:

Фото Нейросеть character.io

Китана — самая известная роковая женщина, ее внешность сильно изменилась за прошедшие годы, но некоторые детали никогда не меняются. Три константы ее внешности: синий наряд, фирменные веера и темные волосы. Косплей Maruze Dragon стал фаворитом фанатов ничуть не меньше, чем преображение от kukombo.

В своих аккаунтах девушка показывает отточенные боевые техники в формате динамичных эдитов. Один из последних роликов королевы боевых искусств Тик-Тока — косплей на героиню. Помимо эффектного и достаточно детального костюма, блогер повторила движения легендарного фаталити принцессы Эдении.

Китана — профессиональная убийца, сражающаяся на стороне добра. В ее биографии есть и черное пятно — в какой-то момент она была под властью Онаги и примкнула к силам зла. Как и любому герою, Китане тяжело от осознания произошедшего, но это никак не мешает восторгаться косплеем от OICHI:

Фото Нейросеть character.io

Фото vk.com/oichidream

Еще один фаворит всех, кто ценит имбовые комбо — звезда кино Джонни Кейдж. Харизматичный герой, судьбе которого позавидует не каждый. Если коротко, то Кейдж последовал за Лю Кангом во Внешний Мир в попытке спасти родной мир.

Актер сражался доблестно бок-о-бок со своими новыми союзниками, но к величайшему сожалению был убит Мотаро, однако из-за вторжения Шао Кана его душе так и не удалось достичь Рая, и он снова появляется в ряду живых.

Этого персонажа не оставили без внимания. С момента релиза геймплейных трейлеров появилось куча пародий на Кейджа, а блогер Алексей Вилейко повторил самую хайповую сцену из игры. На этот раз Джонни выглядит так, будто он богат и высокомерен, и это соответствует его поведению в целом. Его яркие манеры на удивление точны, в этом и заключается суть Джонни Кейджа.

Косплей вышел настолько правдоподобным, что большой палец вверх ставят не только игроки, но и сам Кейдж: Фото Нейросеть character.io

Одним из важнейших условий узнаваемости персонажей Mortal Kombat являются их костюмы. Любимая франшиза создала культовых героев в истории файтингов. Во многом это связано с личностью каждого героя, их внешним видом и набором фирменных приемов, которые отличают Mortal Kombat от похожих игр.

Поэтому лучшие косплеи Mortal Kombat — это те, которые сохраняют узнаваемость и передают характер героя. А что подумают персонажи или интернет-пользователи — не так уж и важно.