Как забирать бесплатные игры в Epic Games Store из России

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В Epic Games Store каждый четверг раздают бесплатные игры. Бывает, что этих игр несколько. Бывает, что среди них есть даже ААА-проекты. Однако не все эти раздачи доступны российским геймерам. Из-за всем известных причин некоторые игры просто нельзя скачать с российских аккаунтов.
Что делать, как быть в этом случае? На помощь приходит смена региона в Epic Games Store. Но и здесь не все так просто. Рассказываем, как сменить регион, чтобы можно было спокойно забирать бесплатные игры в магазине.
При попытке забрать некоторые игры, раздаваемые бесплатно, может вылезти надпись: «Данный продукт сейчас недоступен для вашего региона». Смена региона с российского на какой-либо другой для того и нужна, чтобы обходить эти ограничения и скачивать любые игры, раздаваемые бесплатно в магазине.
Для этого в первую очередь понадобится скачать VPN. Без использования VPN, к сожалению, не обойтись. Многие VPN-сервисы блокируются Роскомнадзором по причине нарушения федерального законодательства. Под прицел попадают прежде всего самые ненадежные сервисы, продающие персональные данные.
Это сторонний, но проверенный софт для обхода блокировки при смене региона в Epic Games Store. Ссылки на скачивание VPN вы можете найти под подобными гайдами на YouTube, а его установка не должна составить больших проблем.
Скачивать и устанавливать нужно именно SoftEther VPN Client + VPN Gate Client Plugin. Далее (при установке) нужно нажать на SoftEther VPN Client, согласиться с лицензионным соглашением и указать путь для установки клиента. Программа официальная — вирусов в ней быть не должно.
После установки, при открытии приложения, нужно будет нажать на VPN Gate Public VPN Relay Servers и выбрать в меню серверов Тайвань. Некоторые серверы могут не работать, так что учитывайте это.
Если вы чего-то недопоняли из нашего гайда, то предлагаем вариант установки и настройки SoftEther VPN в видео-формате:
Последний шаг при смене региона в Epic Games Store
Вы подключили SoftEther VPN и дальше, не выключая его, нужно будет пройти на официальный сайт магазина Epic Games Store, зайти в настройки учетной записи и нажать на ссылку для смены региона.
Какой регион выбрать? Тут смотря сервер какой страны вы выбрали в VPN. Если Тайвань, то, следовательно, меняем регион с России на Тайвань. Изменить регион можно только один раз в шесть месяцев.
При смене региона вам отправят код на ваш электронный ящик, который вы указывали при регистрации аккаунта в Epic Games Store. После ввода кода ваш регион сменится с России на новый. Поздравляем, теперь вы можете заходить на страницы игр, которые недоступны в России, и забирать их в рамках раздач.
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На данный момент это единственный (и безопасный) доступный способ для смены региона в онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store.