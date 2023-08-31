Как забирать бесплатные игры в Epic Games Store из России

Хочется халявы? Придется попотеть!

В Epic Games Store каждый четверг раздают бесплатные игры. Бывает, что этих игр несколько. Бывает, что среди них есть даже ААА-проекты. Однако не все эти раздачи доступны российским геймерам. Из-за всем известных причин некоторые игры просто нельзя скачать с российских аккаунтов.

Что делать, как быть в этом случае? На помощь приходит смена региона в Epic Games Store. Но и здесь не все так просто. Рассказываем, как сменить регион, чтобы можно было спокойно забирать бесплатные игры в магазине.

Как сменить регион в Epic Games Store из России

При попытке забрать некоторые игры, раздаваемые бесплатно, может вылезти надпись: «Данный продукт сейчас недоступен для вашего региона». Смена региона с российского на какой-либо другой для того и нужна, чтобы обходить эти ограничения и скачивать любые игры, раздаваемые бесплатно в магазине.

Для этого в первую очередь понадобится скачать VPN. Без использования VPN, к сожалению, не обойтись. Многие VPN-сервисы блокируются Роскомнадзором по причине нарушения федерального законодательства. Под прицел попадают прежде всего самые ненадежные сервисы, продающие персональные данные.

Epic Games Store. Фото Epic Games

Для смены региона в Epic Games Store понадобится VPN, но определенный

Это сторонний, но проверенный софт для обхода блокировки при смене региона в Epic Games Store. Ссылки на скачивание VPN вы можете найти под подобными гайдами на YouTube, а его установка не должна составить больших проблем.

Скачивать и устанавливать нужно именно SoftEther VPN Client + VPN Gate Client Plugin. Далее (при установке) нужно нажать на SoftEther VPN Client, согласиться с лицензионным соглашением и указать путь для установки клиента. Программа официальная — вирусов в ней быть не должно.

SoftEther VPN Client. Фото SoftEther VPN Client

После установки, при открытии приложения, нужно будет нажать на VPN Gate Public VPN Relay Servers и выбрать в меню серверов Тайвань. Некоторые серверы могут не работать, так что учитывайте это.

Если вы чего-то недопоняли из нашего гайда, то предлагаем вариант установки и настройки SoftEther VPN в видео-формате:

Последний шаг при смене региона в Epic Games Store

Вы подключили SoftEther VPN и дальше, не выключая его, нужно будет пройти на официальный сайт магазина Epic Games Store, зайти в настройки учетной записи и нажать на ссылку для смены региона.

Какой регион выбрать? Тут смотря сервер какой страны вы выбрали в VPN. Если Тайвань, то, следовательно, меняем регион с России на Тайвань. Изменить регион можно только один раз в шесть месяцев.

При смене региона вам отправят код на ваш электронный ящик, который вы указывали при регистрации аккаунта в Epic Games Store. После ввода кода ваш регион сменится с России на новый. Поздравляем, теперь вы можете заходить на страницы игр, которые недоступны в России, и забирать их в рамках раздач.

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На данный момент это единственный (и безопасный) доступный способ для смены региона в онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store.