Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 12:05

Как забирать бесплатные игры в Epic Games Store из России

Артем Ращупкин
Руководитель отдела киберспорт
Dead Island 2.
Фото Dead Island 2
SoftEther VPN Client.
Фото SoftEther VPN Client
Epic Games Store.
Фото Epic Games
1/3
Telegram Дзен
Хочется халявы? Придется попотеть!

В Epic Games Store каждый четверг раздают бесплатные игры. Бывает, что этих игр несколько. Бывает, что среди них есть даже ААА-проекты. Однако не все эти раздачи доступны российским геймерам. Из-за всем известных причин некоторые игры просто нельзя скачать с российских аккаунтов.

Что делать, как быть в этом случае? На помощь приходит смена региона в Epic Games Store. Но и здесь не все так просто. Рассказываем, как сменить регион, чтобы можно было спокойно забирать бесплатные игры в магазине.

VPN Russia. Какие VPN работают в России бесплатно

Как сменить регион в Epic Games Store из России

При попытке забрать некоторые игры, раздаваемые бесплатно, может вылезти надпись: «Данный продукт сейчас недоступен для вашего региона». Смена региона с российского на какой-либо другой для того и нужна, чтобы обходить эти ограничения и скачивать любые игры, раздаваемые бесплатно в магазине.

Для этого в первую очередь понадобится скачать VPN. Без использования VPN, к сожалению, не обойтись. Многие VPN-сервисы блокируются Роскомнадзором по причине нарушения федерального законодательства. Под прицел попадают прежде всего самые ненадежные сервисы, продающие персональные данные.

Epic Games Store.
Фото Epic Games

Для смены региона в Epic Games Store понадобится VPN, но определенный

Это сторонний, но проверенный софт для обхода блокировки при смене региона в Epic Games Store. Ссылки на скачивание VPN вы можете найти под подобными гайдами на YouTube, а его установка не должна составить больших проблем.

Скриншот из&nbsp;игры Half-Life: Alyx. Как пополнить кошелек и купить игры в Стим, если ты из России

Скачивать и устанавливать нужно именно SoftEther VPN Client + VPN Gate Client Plugin. Далее (при установке) нужно нажать на SoftEther VPN Client, согласиться с лицензионным соглашением и указать путь для установки клиента. Программа официальная — вирусов в ней быть не должно.

SoftEther VPN Client.
Фото SoftEther VPN Client

После установки, при открытии приложения, нужно будет нажать на VPN Gate Public VPN Relay Servers и выбрать в меню серверов Тайвань. Некоторые серверы могут не работать, так что учитывайте это.

Где скачивать игры и&nbsp;фильмы. Где скачивать игры и фильмы: популярные торрент-трекеры в России

Если вы чего-то недопоняли из нашего гайда, то предлагаем вариант установки и настройки SoftEther VPN в видео-формате:

Последний шаг при смене региона в Epic Games Store

Вы подключили SoftEther VPN и дальше, не выключая его, нужно будет пройти на официальный сайт магазина Epic Games Store, зайти в настройки учетной записи и нажать на ссылку для смены региона.

Какой регион выбрать? Тут смотря сервер какой страны вы выбрали в VPN. Если Тайвань, то, следовательно, меняем регион с России на Тайвань. Изменить регион можно только один раз в шесть месяцев.

PlayStation 5. Как покупать игры на PS4 и PS5 через Турцию и другие страны

При смене региона вам отправят код на ваш электронный ящик, который вы указывали при регистрации аккаунта в Epic Games Store. После ввода кода ваш регион сменится с России на новый. Поздравляем, теперь вы можете заходить на страницы игр, которые недоступны в России, и забирать их в рамках раздач.

***

На данный момент это единственный (и безопасный) доступный способ для смены региона в онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
«Интер Майами» с Месси не смог победить «Нэшвилл» в МЛС
Финский раллист Хенри Тойвонен сгорел заживо в машине во время соревнований
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском
В Польше удивились необычному маршруту летевшего в Москву самолета
Прихожанин украл из храма частицы мощей Святого Николая в Мурманской области
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лучшие игры 2023 года на Android: от Among Us до Minecraft