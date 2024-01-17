Как создать и настроить конфиг в Counter-Strike 2

После установки конфига рекомендуем проверить его работоспособность на тренировочной карте.

Конфиг — это текстовый файл, в котором хранятся настройки Counter-Strike 2. При каждом запуске игры они автоматически загружаются системой, поэтому нет необходимости постоянно прописывать одни и те же команды. Рассказываем, как создать и запустить конфиг в Counter-Strike 2.

Как создать конфиг в КС2

Для этого найдите папку с конфигами CS2 на компьютере. Обычно она находится в следующем месте на ПК, указанном на скриншоте.

Фото Counter-Strike

При возникновении сложностей откройте библиотеку Steam и правой кнопкой мыши нажмите на Counter-Strike 2. Выберите «Свойства» — «Установленные файлы» — «Обзор». Далее перейдите в «game» — «csgo» — «cfg».

В папке с конфигами создайте текстовый документ. Добавьте в него консольные команды и бинды. Далее нажмите на «Сохранить как», в типе файла выберите «Все файлы». Укажите название с окончанием .cfg — например, config.cfg.

Если вы все сделали правильно, конфиг отобразится в папке. Теперь его можно использовать в CS2. Чтобы впоследствии настроить или изменить конфиг, откройте его с помощью любого текстового редактора. Советуем воспользоваться нашим материалом с полезными консольными командами.

Как запустить конфиг в КС2

Для запуска конфига зайдите в CS2. Откройте консоль разработчика и пропишите команду exec config.cfg. После этого в игре применятся все настройки.

Чтобы конфиг автоматически активировался при каждой загрузке Counter-Strike 2, воспользуйтесь параметрами запуска. Для этого перейдите в библиотеку Steam и нажмите ПКМ на Counter-Strike 2. Перейдите в «Свойства» — «Общие». В поле «Параметры запуска» укажите +exec config.cfg.

Как установить конфиг в КС2

Иногда появляется необходимость установить готовый конфиг. Для этого скачайте его на компьютер. Если он заархивирован, то распакуйте его с помощью WinRAR или любой другой удобной программы.

Дальше все предельно просто: перенесите файл с расширением .cfg в папку, где хранятся конфиги CS2. Теперь можно запускать его в игре.

Фото Counter-Strike

Как перенести конфиг из CS:GO в КС2

Чтобы перенести конфиг из CS:GO в CS2, для начала необходимо найти его на жестком диске. По умолчанию он располагается по пути:

Фото Counter-Strike

SteamID3 можно узнать несколькими способами. Самый простой — воспользоваться сторонними сервисами. Например, Tradeit.gg. Перейдите по ссылке и вставьте URL-адрес вашего аккаунта. Нажмите кнопку «Find Steam».

На экране появится информация о профиле. В поле SteamID3 скопируйте цифры, которые идут после «U:1:». Это и есть ваш номер. Откройте папку с конфигом и найдите нужный файл. Как его установить в CS2, мы рассказали выше.

Фото Counter-Strike

Некоторые настройки могут некорректно перенестись из CS:GO в CS2.