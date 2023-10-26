Как создать турецкий аккаунт в PS Store, чтобы покупать игры на PS4 и PS5

Иметь зарубежный аккаунт в наше время необходимо. В противном случае придется сидеть без новых игр.

Как известно, уже больше года у российских владельцев PlayStation возникают проблемы с продлением подписки и покупкой новых игр в PlayStation Store, и не только там. И хоть в свежих релизах от Sony все еще присутствует русский язык, покупка на территории России стала невозможной.

На фоне этих проблем решением стало создание аккаунтов других регионов. Благодаря низким региональным ценам (за период 2023 года цены хоть и остались низкими, но все-таки выросли) особую популярность приобрел турецкий регион.

Давайте разберемся, можно ли в октябре 2023 года создать аккаунт PS Store турецкого региона и чего стоит избегать при регистрации в этой стране.

Увы, многие релизы с поддержкой русского языка могут не выходить в Турции, поэтому идеальное решение — покупать в Турции дешевые игры без русификации, а для игр с русским языком создать еще один аккаунт — в Польше, так как для этого рынка релизы на русском продолжают выходить.

Как создать турецкий аккаунт?

Для написания этой инструкции мы создавали аккаунт на ПК и использовали VPN-сервис с установленым регионом Турция. При указании другой страны в конце регистрации происходила ошибка, не позволяющая завершить процесс. Можно будет зарегистрироваться через сайт, а позже просто залогиниться с консоли.

Мы использовали VPN Dashboard: восьмидневный пробный период позволяет совершить все нужные нам манипуляции бесплатно.

Скачиваем VPN, где есть Турция.

Для начала заходим на сайт playstation.com.

Заходим на сайт PlayStation.

Если ваш VPN работает правильно, главная страница у вас сразу будет на турецком, а если нет — в любом случае нужно сменить интерфейс на английский. Сделать это можно в левом нижнем углу страницы: выбирайте Turkey (English).

Делаем выбор страны.

В правом верхнем углу нажмите Sign. Затем — «создание учетной записи».

Нажимаем Sign In.

При создании выбираем регион.

Пишем регион.

Английский язык автоматически становится стандартным для аккаунта, но не стоит бояться — в самом интерфейсе консоли вы сможете изменить его на удобный вам вариант.

Далее указываем дату рождения. Лучше указать настоящую: на случай возможных проблем с аккаунтом, да и при восстановлении — это первое, что от вас потребуется. Ваш возраст должен был больше 18 лет.

Указываем возраст.

При регистрации использовалась почта gmail.com. Как говорят многие пользователи, почтовый домен ru. редко может стать причиной блокировки аккаунта, но во избежание дальнейших проблем не лишним будет перестраховаться. Имейл и пароль не должны совпадать.

Также PS Store потребует от вас информацию о регионе Турции, городе и почтовом индексе. В нашем случае был указан Измир, а индекс найден в интернете — можете повторить за нами.

Выбираем один из турецких городов.

Гуглим реальный индекс города.

На следующем экране указываем Online ID — ваш будущий никнейм в играх, поэтому выбирайте с умом и на долгие годы, чтобы не получилось, как со смешной почтой, созданной в четвертом классе. Введите свои имя и фамилию — дальше они нигде не будут фигурировать.

Придумываем никнейм и пишем имя.

Готово! Ваш аккаунт создан, но это только начало пути.

Подтверждение почты

Для активации аккаунта нужно подтверждение email.

Нас просят подтвердить Email.

Вот такое письмо должно прийти к вам на почту в течении нескольких минут.

Так выглядит письмо о подтверждении почты.

Нажимайте на кнопку в письме и возвращайтесь на страницу регистрации — там следует нажать «Already verified».

Ваш имейл подтвержден — можно запускать консоль, чтобы добавить турецкий аккаунт во вкладке «Сменить пользователя».

Двухфакторная аутентификация

Следующим шагом является двойная аутентификация, способная дополнительно обезопасить ваш аккаунт. При каждом входе кроме пароля придется вводить доступный только вам одноразовый код. Для аутентификации вы можете использовать российский номер, но для подстраховки лучше отдать предпочтение приложению-аутентификатору — подойдет, например, от Google.

Скачиваем Гугл-идентификатор.

Для этого идем в настройки в раздел «Security».

Идем в настройки «Security».

Выбираем аутентификацию с помощью приложения.

Аутентификация с помощью приложения.

Вам выдадут цифровой код и QR-код, который нужно отсканировать приложением для аутентификации, а затем нажать «Continue».

Получаем код.

Сканируете код телефоном — в приложении появится пароль из нескольких цифр. Его следует ввести в поле для пароля в аккаунте PS.

Сканируем приложением.

После этого на экране появятся аварийные коды, которые нужно запомнить — они помогут, если вы не можете пройти двухфакторную аутентификацию с помощью приложения. Каждый можно использовать лишь один раз.

Сохраните коды.

Что по ценам в турецком аккаунте?

Spider-Man 2 стоит 1499 лир. На момент написания статьи в рублях это почти 5 тысяч. В DNS игра стоит 8999 рублей, а на Авито диски продают по 7-8 тысяч.

Сколько стоит Человек-паук 2 в Турции.

Как покупать игры?

Обычно покупать игры в зарубежных аккаунтах легче всего картами пополнения: это работает, например, с польскими и британскими аккаунтами.

Карты пополнения в DNS.

Карты пополнения в М.Видео.

И тут начинается самое интересное. В турецком PS Store нет возможности пополнить счет с помощью подарочной карты. Впрочем, многие сервисы предлагают вам услуги по пополнению вашего аккаунта через посредников: с помощью турецких виртуальных карт и криптовалюты.

В данном случае стоит быть внимательнее и проверять варианты пополнения, чтобы не наткнуться на злоумышленников. Подобную услугу предлагают даже такие крупные сети, как М.Видео или DNS.

Стоит сказать, что стопроцентную гарантию успешного пополнения без нервов вы получите только с помощью пополнения напрямую с турецкой карты, так что если у вас есть друзья или родственники в Турции, можно обратиться к ним.

И, конечно же, вы можете купить уже готовый турецкий аккаунт PlayStation, правда риск нарваться на мошенников в данном случае все еще велик.