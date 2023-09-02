Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 10:00

В Starfield уже можно подключить русский язык, но качество перевода расстроит

Артем Ращупкин
Руководитель отдела киберспорт
Starfield.
Фото Bethesda
Переводчик Starfield.
Фото vk.com/betarchive
Starfield.
Фото Bethesda
1/3
Telegram Дзен
Когда человек бессилен, на помощь приходит искусственный интеллект.

В космической RPG от Bethesda отсутствуют и русская озвучка, и русские субтитры. Это доставляет значительные неудобства игрокам, так как в Starfield нужно вникать в диалоги, чтобы понять весь сюжет. А диалогов этих — великое множество.

Что делать, учить английский? Вряд ли его можно выучить за столь короткое время. Выхода два: ждать неофициальных русификаторов либо настроить корявый, но рабочий переводчик прямо внутри игры.

Starfield. Starfield: что нужно знать о главной RPG 2023 года

Почему в Starfield отсутствует русский язык?

Причина банальна: из-за всем известных событий русский язык вырезали из игры еще в апреле текущего года, хотя изначально в Starfield планировались как минимум русские субтитры. Bethesda даже хотела добавить русский уже после релиза, чтобы не терять контакт с фанатами из России и стран СНГ, но компания не может принимать такие решения, так как принадлежит Microsoft.

В итоге из Starfield русский-то вырезали, но вернуть его — не вернули. И вряд ли когда-нибудь вернут, так что остается надеяться лишь на нейросеть.

Starfield. Как поиграть в Starfield, если ты из России

А почему за локализацию Starfield не возьмутся сторонние студии?

Во-первых, это неоправданно дорого и долго, если переводить Starfield вручную. В игре, только вдумайтесь, около 200 тысяч строк текста. Чтобы перевести все слова, понадобится около года кропотливой работы и от 14 до 25 миллионов рублей. Вряд ли кто-то взялся бы за такой объем работы, даже если бы деньги были найдены. Да и ждать столько времени наш геймер вряд ли будет.

Starfield.
Фото Bethesda

Геймеры уже сами переводят Starfield при помощи машинного перевода

Искусственный интеллект переведет Starfield намного быстрее, чем люди. Да, такая локализация вряд ли будет отличаться качеством и проработкой. Но это единственный на данный момент вариант поиграть в свежий релиз на родном языке. Пользователи с форума Zone of Games уже успели за какие-то сутки перевести не только главное меню, но и весь интерфейс в игре на русский язык.

Скачать русификатор интерфейса и главного меню можно по ссылке. Данная локализация вполне себе добротная, в отличие от следующей в списке.

Перевод Starfield на русский язык в стиле «охлади свое ... углепластик» на уровне GTA: San Andreas

Фанаты — геймеры с большой фантазией. Кто-то не стал ждать, пока нейросеть переведет весь текст в игре. На это понадобится недели три-четыре, поэтому решил пробить весь текст через переводчик PROMT.

Получилась локализация в духе конца 90-х и началах 2000-х, когда диски с играми продавались в киосках с пиратским переводом.

Переводчик Starfield.
Фото vk.com/betarchive

Качество перевода совсем уж слабое. В некоторых местах вместо слов встречаются вопросительные знаки. Но выбора нет — пока это единственный вариант поиграть в Starfield с русским переводом. Нейросеть приходится ждать, а качество машинного перевода на выходе получится чуть получше.

Чтобы получить российскую локализацию Starfield на уровне онлайн-переводчиков, нужно пройти по ссылке. Надеемся, что хотя бы такой перевод поможет немного вникнуть в сюжет, но сомневаемся в этом.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
ЦСКА примет «Зенит», «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в 7-м туре РПЛ
Карацев уступил американцу Шелтону в третьем круге US Open
ВСУ потеряли до роты на купянском направлении
США предрекли поражение на Украине и Тайване из-за поддержки Киева
В Малайзии начали использовать юани в торговле с Россией
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Starfield: что нужно знать о главной RPG 2023 года