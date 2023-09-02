В Starfield уже можно подключить русский язык, но качество перевода расстроит

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В космической RPG от Bethesda отсутствуют и русская озвучка, и русские субтитры. Это доставляет значительные неудобства игрокам, так как в Starfield нужно вникать в диалоги, чтобы понять весь сюжет. А диалогов этих — великое множество.
Что делать, учить английский? Вряд ли его можно выучить за столь короткое время. Выхода два: ждать неофициальных русификаторов либо настроить корявый, но рабочий переводчик прямо внутри игры.
Причина банальна: из-за всем известных событий русский язык вырезали из игры еще в апреле текущего года, хотя изначально в Starfield планировались как минимум русские субтитры. Bethesda даже хотела добавить русский уже после релиза, чтобы не терять контакт с фанатами из России и стран СНГ, но компания не может принимать такие решения, так как принадлежит Microsoft.
В итоге из Starfield русский-то вырезали, но вернуть его — не вернули. И вряд ли когда-нибудь вернут, так что остается надеяться лишь на нейросеть.
Во-первых, это неоправданно дорого и долго, если переводить Starfield вручную. В игре, только вдумайтесь, около 200 тысяч строк текста. Чтобы перевести все слова, понадобится около года кропотливой работы и от 14 до 25 миллионов рублей. Вряд ли кто-то взялся бы за такой объем работы, даже если бы деньги были найдены. Да и ждать столько времени наш геймер вряд ли будет.
Искусственный интеллект переведет Starfield намного быстрее, чем люди. Да, такая локализация вряд ли будет отличаться качеством и проработкой. Но это единственный на данный момент вариант поиграть в свежий релиз на родном языке. Пользователи с форума Zone of Games уже успели за какие-то сутки перевести не только главное меню, но и весь интерфейс в игре на русский язык.
Скачать русификатор интерфейса и главного меню можно по ссылке. Данная локализация вполне себе добротная, в отличие от следующей в списке.
Фанаты — геймеры с большой фантазией. Кто-то не стал ждать, пока нейросеть переведет весь текст в игре. На это понадобится недели три-четыре, поэтому решил пробить весь текст через переводчик PROMT.
Получилась локализация в духе конца 90-х и началах 2000-х, когда диски с играми продавались в киосках с пиратским переводом.
Качество перевода совсем уж слабое. В некоторых местах вместо слов встречаются вопросительные знаки. Но выбора нет — пока это единственный вариант поиграть в Starfield с русским переводом. Нейросеть приходится ждать, а качество машинного перевода на выходе получится чуть получше.
Чтобы получить российскую локализацию Starfield на уровне онлайн-переводчиков, нужно пройти по ссылке. Надеемся, что хотя бы такой перевод поможет немного вникнуть в сюжет, но сомневаемся в этом.