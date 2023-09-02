В Starfield уже можно подключить русский язык, но качество перевода расстроит

Когда человек бессилен, на помощь приходит искусственный интеллект.

В космической RPG от Bethesda отсутствуют и русская озвучка, и русские субтитры. Это доставляет значительные неудобства игрокам, так как в Starfield нужно вникать в диалоги, чтобы понять весь сюжет. А диалогов этих — великое множество.

Что делать, учить английский? Вряд ли его можно выучить за столь короткое время. Выхода два: ждать неофициальных русификаторов либо настроить корявый, но рабочий переводчик прямо внутри игры.

Почему в Starfield отсутствует русский язык?

Причина банальна: из-за всем известных событий русский язык вырезали из игры еще в апреле текущего года, хотя изначально в Starfield планировались как минимум русские субтитры. Bethesda даже хотела добавить русский уже после релиза, чтобы не терять контакт с фанатами из России и стран СНГ, но компания не может принимать такие решения, так как принадлежит Microsoft.

В итоге из Starfield русский-то вырезали, но вернуть его — не вернули. И вряд ли когда-нибудь вернут, так что остается надеяться лишь на нейросеть.

А почему за локализацию Starfield не возьмутся сторонние студии?

Во-первых, это неоправданно дорого и долго, если переводить Starfield вручную. В игре, только вдумайтесь, около 200 тысяч строк текста. Чтобы перевести все слова, понадобится около года кропотливой работы и от 14 до 25 миллионов рублей. Вряд ли кто-то взялся бы за такой объем работы, даже если бы деньги были найдены. Да и ждать столько времени наш геймер вряд ли будет.

Starfield. Фото Bethesda

Геймеры уже сами переводят Starfield при помощи машинного перевода

Искусственный интеллект переведет Starfield намного быстрее, чем люди. Да, такая локализация вряд ли будет отличаться качеством и проработкой. Но это единственный на данный момент вариант поиграть в свежий релиз на родном языке. Пользователи с форума Zone of Games уже успели за какие-то сутки перевести не только главное меню, но и весь интерфейс в игре на русский язык.

Скачать русификатор интерфейса и главного меню можно по ссылке. Данная локализация вполне себе добротная, в отличие от следующей в списке.

Перевод Starfield на русский язык в стиле «охлади свое ... углепластик» на уровне GTA: San Andreas

Фанаты — геймеры с большой фантазией. Кто-то не стал ждать, пока нейросеть переведет весь текст в игре. На это понадобится недели три-четыре, поэтому решил пробить весь текст через переводчик PROMT.

Получилась локализация в духе конца 90-х и началах 2000-х, когда диски с играми продавались в киосках с пиратским переводом.

Переводчик Starfield. Фото vk.com/betarchive

Качество перевода совсем уж слабое. В некоторых местах вместо слов встречаются вопросительные знаки. Но выбора нет — пока это единственный вариант поиграть в Starfield с русским переводом. Нейросеть приходится ждать, а качество машинного перевода на выходе получится чуть получше.

Чтобы получить российскую локализацию Starfield на уровне онлайн-переводчиков, нужно пройти по ссылке. Надеемся, что хотя бы такой перевод поможет немного вникнуть в сюжет, но сомневаемся в этом.