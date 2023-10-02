10 врагов Человека-паука, которые могут появиться в Marvel's Spider-Man 2

Одна из самых ожидаемых игр октября текущего года — это, конечно же, Marvel's Spider-Man 2. Сюжет проекта пока держится в секрете. Но уже известно, что среди врагов Питера Паркера и Майлза Моралеза в этот раз будут Крейвен охотник и Веном. Очевидно, что это далеко не весь перечень противников в тайтле. Рассуждаем, кто же еще из злодеев может появиться в грядущей игре.

1. Ящер

Курт Коннорс считается одним из самых знаковых комиксовых противников паука. За долгую историю персонаж успел побывать как суперзлодеем, так и трагичным антигероем, которым двигали благородные мотивы. В более редких случаях Паркеру и Ящеру приходилось объединять усилия против общего врага.

Фото MARVEL

В игровой вселенной Insomniac Games доктор Курт Коннорс уже появлялся в сцене после титров Miles Morales. Более того, говорилось, что ранее он уже превращался в Ящера, но Человек-паук смог вернуть ученого. Однако во второй части стоит ожидать не только рецидива его болячки, но и более значимой роли в сюжете.

2. Гарри Озборн

Несмотря на многолетнюю историю в комиксах, сюжетная линия Гарри оставалась одной и той же с незначительными изменениями. Сын Нормана Озборна дружил с Паркером и Мэри Джейн, но затем превращался в Гоблина. И в большинстве случаев паучку удавалось вернуть старого приятеля на сторону добра.

Фото MARVEL

Персонаж неоднократно упоминался во время прохождения Marvel's Spider-Man и Miles Morales. По сюжету главные герои узнавали, что Гарри медленно умирает от наследственной болезни, а его отец делает все возможное, чтобы вылечить его. В продолжении можно ожидать, что персонаж каким-то образом выберется из камеры, в которой он пребывал в сцене после титров. Вот только непонятно, будет ли он носителем симбионта или вернется в более привычном альтер-эго.

3. Черная кошка

Фелиция Харди — это марвеловский аналог Женщины-кошки из DC. Ловкую воровку нельзя назвать однозначной злодейкой, однако своими действиями она очень любит нарушать закон. При этом она не раз ускользала от Паркера, будучи лишенной каких-либо суперспособностей и полагаясь только на свои рефлексы.

Фото MARVEL

В оригинальных проектах ее роль ограничивалась небольшими появлениями. За отведенное время она подарила Человеку-пауку новый костюм, уговорила его на ограбление, подставила его и пришла на помощь в качестве извинений. И если в сиквеле студия не вернет ее, то это будет большое упущение с их стороны.

4. Призрак

Это очень молодой персонаж, который дебютировал в комиксах только в 2009-м. Изначально Юри Ватанабэ служила в полиции и помогала Человеку-пауку. Однако затем она разочаровалась в системе и в ее неспособности справиться с преступностью. После этого она перешла на другую сторону баррикад, превратившись в линчевателя по прозвищу Призрак.

Фото MARVEL

Разработчики из Insomniac Games оставили нетронутой ее историю, лишь усилив «влияние» Паркера на решение, приведшее ее на путь злодейства. Ватанабэ была недовольна отсутствием прогресса по делу криминального авторитета Кувалды и попыталась сама устранить его. Возможно, в Spider-Man 2 бывший полицейский окончательно трансформируется в Призрака и встанет на пути протагонистов.

5. Могильщик

За достаточно долгую жизнь в комиксах данный персонаж так и не смог отметиться чем-либо примечательным. Большую часть своей вымышленной биографии Могильщик выступал в качестве сильно второстепенного злодея, обычно служащего на побегушках у кого-то более опасного.

Фото MARVEL

В игре 2018 года он предстал в качестве лидера одной из банд, связанной с преступными группировками всего Нью-Йорка. А поскольку на момент событий Marvel's Spider-Man: Miles Morales он все еще находился в тюрьме, то в продолжении можно ожидать очередного побега с новыми злодеяниями.

6. Таскмастер

Таскмастер — это очень опасный наемник, обожающий высокотехнологичное оружие. Но его главная фишка кроется в феноменальной памяти и реакции. Ему достаточно увидеть пару движений, чтобы полностью выучить и скопировать показанный боевой стиль. Все это превращает его в крайне опасного противника, которого точно не стоит недооценивать.

Фото MARVEL

В оригинальном проекте он появлялся только в бонусных заданиях, где работал на загадочную организацию. И остаются неплохие шансы, что в сиквеле появится и та самая группировка, и конкретно этот злодей, прозванный в русской локализации Бригадиром.

7. Бродяга

Бродяга — это еще один антигерой, который, возможно, появится в Spider-Man 2. За много лет в комиксах под данной личностью скрывалось несколько персонажей. Но объединяло их то, что отсутствие суперспособностей они компенсировали высокотехнологичным костюмом и познаниями в боевых искусствах.

Фото MARVEL

Герой уже появлялся в Spider-Man: Miles Morales, где он помогал Моралесу поймать опасного преступника. И хоть на момент финала он не выглядел злодеем, ни что не мешает ему заново вернуться к преступной жизни, из-за чего Майлзу придется или разобраться с ним, или сотрудничать.

8. Шокер

Еще один канонический противник Человека-паука. В комиксах персонажи неоднократно сталкивались друг с другом, причем не всегда победа оставалась на стороне добра. Будучи обычным человеком, Шокер смастерил перчатки, испускающие мощные вибрационные волны. Это превратило его в очень опасного противника, которого точно не следует недооценивать.

Фото MARVEL

Разработчики превратили Германа Шульца в мелкого преступника с крутым костюмом, которого паучок уже неоднократно побеждал. Но именно ему удалось сбежать из тюрьмы Рафт, из-за чего его возвращение прямо напрашивается.

9. Карнаж

Карнаж давно входит в число классических врагов Человека-паука — он многократно появлялся не только в комиксах, но и мультфильмах, фильмах и даже играх. Он известен как полный психопат, оставляющий после себя только горы трупов. В отличие от Венома, красный симбионт более жесток, кровожаден, агрессивен, смертоносен и циничен.

Фото MARVEL

И будет странно, если Insomniac Games лишит геймеров возможности столкнуть друг с другом заклятых врагов. С другой же стороны девелоперы могут оставить столь опасного противника на третью часть. Однако надежды на его появление здесь и сейчас пока еще живы.

10. Песочный человек

Широкой аудитории Песочный человек известен как один из врагов Питера Паркера в фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении». В комиксах же Флинт Марко представал и в роли самостоятельного суперзлодея, и члена «Зловещей шестерки», и трагичного персонажа. Неудивительно, что за все время у него набралась богатая история столкновений с дружелюбным соседом.

Фото MARVEL

Студия подтверждала, что в их игровой вселенной данный персонаж существует. И, возможно, сиквел — это лучшее место хоть как-нибудь себя проявить. А из его способностей, а именно возможности трансформировать любую часть тела и принимать разные формы, можно придумать кучу интересных ситуаций.