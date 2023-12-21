BZ-176 продолжит разрывать рандом? Что ждет «Мир танков» в будущем

Китайский тяжелый танк с механикой ракетного ускорения продолжит бесить одних и радовать других.

Танковый стример Андрей EviL GrannY (700 тысяч подписчиков на YouTube) пообщался с одним из разработчиков игры «Мир танков», который ответил на волнующие вопросы сообщества игры.

Что ждет «Мир танков» до конца 2024 года и какие танки будут ухудшены, а какие улучшены, — все это можно узнать из видео на официальном канале игры. Мы, в свою очередь, даем выжимку самого важного и интересного. На вопросы отвечал Иван Комаров — креативный директор, отвечающий за баланс в игре.

Тяжелый китайский танк 8-го уровня BZ-176 ухудшать не собираются. По крайней мере в обозримом будущем. Так что танк останется сильным.

BZ-176 нерфить не будут. В принципе машины, которые продавались без приписки, что они могут быть изменены, не будут директивно трогаться. То есть прямого нерфа BZ-176 не будет. А вот пересмотр технико-тактических характеристик возможен.

Type 5 Ka-Ri потенциально менять собираются. Это очень сильная ПТ-САУ 8-го уровня в игре с могучим уроном и бронепробитием.

Тут палка о двух концах. Либо ограничивать ее в продаже навсегда, либо что-то делать с ней, но тогда делать ее доступной.

Type 5 Ka-Ri. Фото Lesta Games

Все слабые танки в игре рано или поздно доведут до приемлемого уровня.

Если танк и непопулярный, и неэффективный, то мы планируем с этим что-то делать. Ближайшие три примера — это AMX CDC, Panzer 58 Mutz, Т34.

В планах улучшить ветки M-V-Y, WZ-111-5A, M48 Patton и британских колесных танков во главе с Concept No. 5. Это планируется сделать в ближайшие два патча.

Также мы думаем ухудшить (понерфить) ветку Ho-Ri. Японских ПТ-САУ, которые откровенно выделяются.

Возможен пересмотр ТТХ итальянской ПТ-САУ 10-го уровня — Minotauro. Вероятнее всего, танк в течение 2024 года будет ухудшен.

Часть сильных мы будем трогать вниз. Смотрим на Минотавра. Он не кажется суперимбой, но цифры показывает высокие.

Minotauro. Фото Lesta Games

Артиллерию в целом трогать планируют не скоро.

Не скоро. Не так давно трогали и хотим сначала устаканить штурм-САУ.

Ухудшать Объект 261 не планируют, так как разработчики считают, что с нерфом 261 весь класс артиллерии станет неинтересен.

Объект 261 — это единственная комфортная арта. Если ее ухудшить, то у нас весь класс артиллерии значимо упадет. Люди играют на арте не просто так, а потому что им нравится. Если тебе нравится геймплей арты, то у тебя два выбора. Либо Объект 261, либо Bat Chatillon 155 58.

Разработчики хотят сделать больше альтернатив Объект 261 в будущем.

Мы хотим, чтобы общая популярность класса оставалась такой же, но она была размазана по разным классам.

Объект 261. Фото Lesta Games

Штурм-САУ (новый класс техники) вводить собираются. Пока разработчики думают, как сбалансировать эти танки так, чтобы они не сломали рандом.

Штурм-САУ нужны для того, чтобы привнести больше контента. Когда ты играешь на штурм-САУ, то карта становится другой. Ты начинаешь на нее смотреть иначе, потому что из-за нависной траектории тебе нужно выбирать другие места и другие позиции. Вот этот новый опыт очень хочется дать игрокам.

Текущая траектория штурм-САУ будет изменена.

Такой траектории не будет. Она может стать дальнострельной, но более пологой.

Премиальные танки 9-го уровня откровенно плохие. Их ребаланс — в планах.

Будем их трогать. Особенно те, кому это больше нужно.

Запись трансляции с разработчиком можно посмотреть по ссылке.