В Казани геймеров отправили заниматься реальным спортом. Получилось круто

Что такое «фиджитал-игры» и какое у них будущее?

К киберспорту в России спорное отношение. Несмотря на популярность этого направления и успехи отечественных геймеров, многие считают неправильным называть соревнования за компьютерами спортом. Даже шахматы не все причисляют к спорту, так как нет одного из важнейших компонентов — физической нагрузки и испытания тела. Момент спорный, но на него есть чем ответить. В свое время для критиков шахмат придумали шах-бокс — комбинацию шахмат и бокса.

Нечто подобное в новых реалиях реализуют и в Казани. В рамках программы «Игры будущего» в Татарстане проходят первые в истории фиджитал-игры. Это экспериментальный формат соревнований, где сочетаются турниры в виртуальном и реальном формате. То есть буквально — после матча в FIFA нужно выйти на футбольное поле, а после гонок — за руль автомобиля.

Эксперимент планируют развивать до уровня Олимпиады

Пока общество пытается определить место киберспорта в мире, сама индустрия огромными темпами движется к финансовому успеху. Однако разговоры о включении киберспорта, например, в программу Олимпиады, до сих пор кажутся шуткой. Все-таки атлетизма тем, кто соревнуется с геймпадами, не хватает. Либо это предубеждение? Чтобы выяснить, насколько это мнение справедливо, а также добавить в киберспорт фитнес-активности, придумали фиджитал-игры. Эту концепцию реализовали в Татарстане. Замысел прост: сначала вы доказываете, что лучшие за игровой консолью, а затем — в реальных спортивных баталиях. Правила и концепция пока дорабатываются, большая презентация будет через два года — в 2024 продут первые Игры будущего. Аналог Олимпиады, только для киберспорта в формате Phygital. А пока что в Казани проходят отдельные соревнования по разным дисциплинам.

Первые на испытаниях — игровые виды, гонки и единоборства. Тут все понятно, к примеру, для соревнований по фиджитал-баскетболу ребята сначала проводят матч в NBA 2K, а затем выходят на паркет показать, на что они способны с реальным мячом. Очки за оба матча суммируются, команда, которая показала себя лучше, проходит дальше. Кстати, система плей-офф здесь необычная. Он скорее близка к швейцарской double elimination. Поражение не лишает тебя шансов на дальнейший успех. После первого матча между собой играют победители и проигравшие. И потом еще раз — наоборот. Проходит дальше тот, у кого больше побед. Формат баскетбольного матча — в стритболе 3 на 3.

«Фиджитал-игры» в Казани. gamesofuture.com

Ближе всего к реальности виртуальные автогонки

В фиджитал-футболе участвовали игроки Медиалиги. Сначала всем известный симулятор FIFA (увы, PES даже после своей трансформации в eFootball мало кого интересует), затем матч в футзале. Что киберфутбол, что реальный для этих ребят был не в новинку. К тому же даже звездные футболисты и баскетболисты зачастую проводят матчи в симуляторах. Правда, к реалистичности их «физики» до сих пор много вопросов. Близко к адаптации спорта в виртуальности подошли создатели гоночных игр. Конечно же, никто не предлагал ездить в Need for Speed или других такого рода аркадах. Для профессионалов даже GranTurismo или Forza Motorsport на самом высоком уровне сложности симулятором автомобиля не считается. Хотя у игры для Playstation этот девиз даже в заголовке.

С точки зрения оценки мастерства вождения могло бы хватить и виртуальных гонок. К ним в мире автоспорта уже давно сверхсерьезное отношение. К примеру, пилоты Формулы-1 тренируются за симуляторами. И все же нужно сохранять концепцию фиджитал, поэтому после виртуальных заездов участники отправились в картинг-центр, чтобы показать навыки управления машиной в реальном мире. Изначально организаторы думали провести гонки и на большом треке, но пока что остановились на картах. В конце концов именно с них и начинали свой путь 99 процентов топовых автогонщиков. Напоследок про две дисциплины, которые явно выделяются среди прочих — это Beat Saber и гонки дронов. С ними концепцию объединения виртуального и реального мира соблюсти не удалось.

«Фиджитал-игры» в Казани. gamesofuture.com

Не все виды спорта имеют достойные виртуальные аналоги

Beat Saber — ритмическая VR-игра на движения тела, гонки дронов — это соревнования по мастерству пилотирования беспилотниками. Нужно проехать через ворота, не задев их, быстрее всех. Придумать для них аналог в спектре реального спорта непросто, поэтому они входят в программу фиджитал бонусом. Также есть и обратная проблема — далеко не у всех популярных видов спорта есть хороший виртуальный аналог. Проще всего с игровыми видами — помимо футбола, хоккея и баскетбола есть неплохие симуляторы у регби, бейсбола, американского футбола, есть и волейбол, пусть и спорный в плане гейм-плея. Лучше получился его пляжный аналог. Сложнее с личными видами. Много симуляторов тенниса, есть гольф от PGA Tours, большое количество гонок, в том числе с лицензиями. Помимо F1 это и серии NASCAR, и WRC, и знаменитая в узких кругах ценителей Colin Mcrae Rally.

Неплохо реализованы экстремальные дисциплины. От BMX и скейтборда до горных лыж и сноуборда. Есть несчетное число файтингов разного толка, отлично в мир киберспорта перекочевали шахматы. Компьютер уже давно обыграл всех гроссмейстеров. Поэтому даже чемпионы тренируются с компьютером, а для онлайн-мультиплеера и вовсе раздолье. Какая разница, где фигуры — на экране монитора или на реальной доске. А вот достойных аналогов «олимпийских» дисциплин до сих пор нет. Есть тематические сборники, свою лицензию для SEGA продает и МОК. Но если вы видели Tokyo 2020 Videogame, то понимаете, что от плавания или легкой атлетики там одно лишь название... А перенести фигурное катание в виртуальную плоскость и вовсе не представляется возможным. Попытки, конечно, были, но лучше о них не вспоминать.