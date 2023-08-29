Киберспортсмены из России смогут выступать на турнирах под своим флагом. Почему радости от этого мало?

Приятное, но небольшое событие.

28 августа IESF (Международная федерация киберспорта) выступила с заявлением, в котором говорилось о возвращении российским киберспортсменам флага и гимна, но лишь на соревнованиях, проводимых под эгидой IESF. Рассказываем, почему это решение одновременно и радостное, и нет.

IESF в киберспорте имеет дурную репутацию, хотя гордо называется «Международной федерацией киберспорта». Только в отличие от большого спорта, в киберспорте такие федерации имеют мало авторитета.

Разработчики игр живут отдельно, турнирные операторы тоже. Зачем существуют федерации — до сих пор не до конца понятно.

Впрочем, как бы киберспортивная общественность не относилась к IESF, но она хотя бы старается оградить киберспорт от событий извне. Организация приняла тяжелое по современным меркам решение: сначала она не пустила россиян на чемпионат мира, а теперь не просто вернула киберспортсменов на свои турниры под нейтральным статусом, но и позволила выступать под своим флагом и гимном. Хотя бы за это им можно респектнуть.

Чемпионат России. Фото vk.com/orkydilvish

А вот с точки зрения организации мероприятий у IESF до сих пор все плохо. Она проводит турниры очень низкого качества. На этих так называемых «чемпионатах мира» киберспортсмены испытывают колоссальные проблемы.

Возьмем для примера проходящий сейчас в Румынии чемпионат мира от IESF. Украинский киберспортсмен по CS:GO под никнеймом byr9 прошелся по Международной федерации киберспорта по полной, сравнив турниры от этой организации с «Голодными играми». Представить такое в 2023 году сложно — подобное если и происходило в киберспорте, то в начале 2000-х.

«Здесь сборные должны показывать не только умение играть, но и умение адаптироваться к трудностям. В частности, с огромной толпой людей, с нереальной жарой, с бесконечными задержками, с изменением расписаний, с техническими проблемами. Мне кажется, эта история больше похожа на игру на выживание», — рассказал он Telegram-каналу Cyberslovo.

Турнир от IESF. Фото IESF.

Жалуются на IESF не только игроки: дровишки в огонь дополнительно подкинул украинский киберспортивный деятель Андрей Xeo Яценко:

«В румынских Яссах начался чемпионат мира, но на официальном сайте информации, как проходят матчи, — ноль. Стримов толком нет. Меня можно обвинить в предвзятости к киберспортивным федерациям, но когда киберспортивной федерации даже самой лень освещать матчи своего же чемпионата мира — это уже объективно странно».

Не подумайте, такие проблемы возникли не сейчас. Такие проблемы IESF испытывает с самого начала своего зарождения. Идет время, индустрия меняется, но IESF как будто игнорирует все замечания и негатив.

Зато на закрытии нынешнего «чемпионата мира» выступит сам Армин ван Бюрен — хоть на этом спасибо. Хоть нормальную музыку послушаем. Хотя, подождите, а как мы послушаем, если стримов с мероприятия нет?

Армин ван Бюрен. Фото IESF

А и еще: после того как нашим игрокам вернули флаг и гимн, с заявлением выступила и украинская федерация киберспорта. Как будто бы проблем мало.

«Несмотря на все попытки украинской федерации помешать, IESF удалось вернуть россиян на свои турниры и отменить запрет на использование флага. Мы видим в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов, потому что IESF и так увязла в коррупционных скандалах. Мы будем опротестовывать это решение в суде и бороться за переголосование этого вопроса», — написала Федерация киберспорта Украины в своем Telegram-канале.

С ответным письмом выступила и наша федерация. То есть Федерация киберспорта России. А, в частности, президент этой федерации Дмитрий Смит. Он не стал обсуждать заявления и нападки от своих коллег с Украины, а просто тихо порадовался за решение вернуть россиянам флаг и гимн:

«Безусловно, это отличная новость. В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом».

Президент федерации киберспорта России Дмитрий Смит. Фото vk.com/orkydilvish

На новость о возвращении киберспортсменам России флага и гимна отреагировали даже в Госдуме. Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала в комментарии для «СЭ», что это решение — хороший сигнал для будущего.

«Это хороший сигнал. Но, наверное, это вопрос спонсорства. Давайте говорить честно, там, где спонсоры заинтересованы, там и нейтральный статус нам дают спокойно. Здесь даже вернут флаг. То есть они дальше будут продолжать бороться за чистоту спорта вне политики», — сказала Журова.

Киберспорт в России. Фото vk.com/orkydilvish

Война федераций — может быть, это и весело. Но от этого ни холодно и ни жарко. Российским же фанатам киберспорта можно порадоваться хотя бы за факт возвращения флага и гимна на уровне сборных. С одной стороны это хороший знак, ведь во всем спорте подобное происходило только в боксе и вейксерфиге.

С другой стороны, это сделал не крупнейший оператор киберспорта, проводящий чемпионаты с большой аудиторией. Не условная ESL или BLAST. Это сделала организация, которая почти никак не влияет на развитие киберспорта.

А что там в остальном киберспорте? Например, на крупнейшем чемпионате по Dota 2 (The International 2023) российские киберспортсмены спокойно принимают участие в отборах, а Team Spirit, в которой состоит трое россиян, напрямую отобралась на турнир. На турнирах по CS:GO киберспортсмены из России тоже могут принимать участие. Правда, не на всех.

В марте 2022 года международный оператор ESL запретил российским командам участвовать в матчах ESL Pro League. Для обхода ограничений многие российские организации (в их числе Virtus.pro и Team Spirit) переехали из Москвы в Армению и Сербию соответственно. Демонстрировать же российский флаг или гимн на любом киберспортивном чемпионате по-прежнему нельзя.