Почему девушки полюбили «Клуб романтики» — игра затмила даже Sims

Когда вышла новая глава: и пусть весь мир подождет!

«Клуб романтики» — игра, ставшая феноменом, у которой миллионы поклонников и крепкое комьюнити. Как работает этот феномен и за что ее все так любят?

Произведение авторов из Your Story Interactive относится к жанру визуальных новелл, берущих свое начало в Японии 1980-х годов. Именно в предпоследнем десятилетии XX века на рынке Страны восходящего солнца зародился жанр игр, рассказывающих истории через диалоги и статичные картинки.

Жанр отличается низким уровнем интерактивности, а действия игрока зачастую ограничиваются выбором реплик диалога. Впрочем, в ходе развития игр встречались и эксперименты: новеллы иногда скрещивали с другими жанрами, и даже суперзвезды геймдизайна в свое время создавали игры этой направленности — взять хотя бы Policenauts легендарного Хидео Кодзимы.

Впрочем, сегодня мы не будем вспоминать историю жанра, а сосредоточимся на феномене от Your Story Interactive.

Фото Клуб романтики

Первое правило «Клуба романтики» — рассказать всем подругам о клубе

«Клуб романтики» появился более пяти лет назад. Мобильная игра состоит из множества любовных историй в различных жанрах. При первом запуске игрока встречает экран, на котором предлагается выбрать предпочтительный сеттинг.

В списке сюжетов найдется история на любой вкус: от самой популярной на момент написания статьи новеллы «Секрет небес» об умершей девушке, которая попала в школу ангелов и демонов, до гораздо более специфичных историй, среди которых космические приключения, пиратские будни или основанные на восточной мифологии истории о лисах-кицунэ.

Говоря о популярности сборника новелл, нельзя обойти стороной тот факт, что издательство АСТ выпустило книгу, основанную на уже упомянутой истории «Секрет небес» и, похоже, планирует и дальше адаптировать игровые сюжеты «Клуба романтики» под бумажный формат.

Фото Клуб романтики

При этом, несмотря на всю незамысловатость геймплея и «скачущее» качество историй, вокруг игры действительно существует огромное комьюнити фанатов — в одной только группе в ВК состоит 1,5 млн человек, а посты, которые выходят ежедневно, набирают по 500 комментариев за несколько часов.

Часть из поклонников новелл иронично относится к своему «стыдному» увлечению, а часть, похоже, серьезно погружена в свой предмет обожания. Фанаты «Клуба романтики» делают косплей, рисуют фан-арт и создают бесчисленное количество мемов, большая часть из которых не выходит за пределы комьюнити. Пользуется популярностью и мерч игры — от мягких игрушек и даримакур (это такая подушка-обнимашка с изображением персонажа) до алмазных мозаик.

Второе правило «Клуба романтики» — купить все кристаллы

Казалось бы, понятно, как легко все это играется, но в «КР» есть некоторые особенности. Для игры нужны «чашки чая»: одна чашка чая позволяет пройти серию игры, а через пару чаосв вам дается новая чашка.

Есть и алмазы, наличие или отсутствие которых влияет на возможность героя делать те или иные выборы, и даже на внешность. Если в ходе сюжета вам захочется выглядеть более эффектно, будьте добры отдать горсть кристаллов.

Фото Клуб романтики

Сами алмазы даются за регулярный вход в «КР», прохождение глав и просмотр рекламы, но строго в ограниченных количествах. А если хочется больше — придется раскошелиться на их покупку за реальные деньги. Впрочем, в игре периодически проводятся ивенты под названием «Алмазная лихорадка», когда все решения в игре становятся бесплатными.

Количество кристаллов, которое необходимо для совершения выбора, зачастую зависит от степени пикантности дальнейших сцен. Мужчины, с которыми строятся отношения в «КР», фанатское сообщество называет фаворитами, и чтобы прийти к самому горячему финалу с ним, нужно заплатить достаточно много игровой валюты. Например, для хеппи-энда с Виктором из истории «Рожденная луной» потребуется 535 алмазов на протяжении пяти сезонов.

Игру обновляют раз в шесть недель и добавляют одну-три новые главы историй, поэтому у игроков есть возможность накопить кристаллы за счет ежедневных посещений и просмотра рекламы. Поклонники также пишут гайды по прохождению и построению взаимоотношений с разными персонажами — таким чит-методом можно пользоваться, чтобы делать правильные выборы на развилках сюжета и дойти до пика романтической связи с выбранным фаворитом.

Фото Клуб романтики

Третье правило «Клуба романтики» — пройти все истории клуба

Так почему же творение Your Story Interactive приобрело такую популярность? Наверняка для многих игра в «Клуб романтики» является тем самым guilty pleasure, о котором не рассказывают знакомым ни при первой, ни при второй встрече.

Ведь иногда хочется снять стресс и просто разгрузить мозг, а большое количество новелл, которые регулярно обновляются, как ничто другое подходит на роль расслабляющего занятия.

Фактически «Клуб романтики» — это эволюция тех самых любовных романов в мягкой обложке, которые не отличались литературной ценностью, продавались на каждом углу и пользовались дикой популярностью за счет простого сюжета и ярких, иногда пикантных эмоций, которые можно было от них получить.

Фото Клуб романтики

С другой стороны, игра является альтернативой «Три в ряд», ведь как бы плохо ни были нарисованы герои игры — они явно привлекательнее, чем кристаллы любого цвета, но в них можно точно также «залипнуть» на пару часов.

Фактически «Клуб романтики» — это одна из игр для тех, кто не играет в игры, так что можно точно заявить, что выход ремейка четвертой части Resident Evil на iPhone 15 Pro не коснется аудитории клуба любви и страсти.

Если вам действительно нравятся любовные романы или вы просто хотите расслабиться и посмотреть, как к вам проявляют романтический и сексуальный интерес нарисованные красавчики, в этих случаях «Клуб романтики» — ваш выбор.

Впрочем, часть аудитории игры заявляет, что новеллы со слишком активным интересом 2D мужчин их раздражают, а играть стоит из-за глубокого сюжета и прописанных многогранных героев. Верить им или нет — ваш выбор, но мало кто признается, что любит серию Diablo и Doom Doom 2 «за сюжет».