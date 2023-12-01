Самые полезные консольные команды в Counter-Strike 2

Без них никуда, если хочешь соперничать с лучшими.

Консольные команды — один из самых полезных инструментов в CS2. Они позволяют тонко настроить окружение, чтобы получать максимальное удовольствие от игры.

В момент релиза в CS2 добавили поддержку нескольких тысяч команд, подавляющее большинство которых было унаследовано от CS:GO. Выбрали самые полезные команды для настройки сервера, прицела и других игровых элементов.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Полезные консольные команды для CS2

Для удобства разделим команды на тематические категории. Вместо [X] введите желаемое числовое значение. Укажите 0, если хотите отключить одну из команд.

Команды для тренировок в Counter-Strike 2

sv_cheats 1 — позволяет использовать чит-команды на сервере. Понадобится для большинства нижеприведенных команд.

noclip — позволяет летать по карте. Рекомендуем забиндить ее на любую удобную клавишу.

god 1 — включаем режим бессмертия.

bot_add_ct/bot_add_t — добавляет одного бота за стороны CT и T соответственно.

bot_kick — исключает всех ботов с сервера.

bot_difficulty [Х] — устанавливает сложность ботов. Принимает значение от 0 до 3.

bot_place — ставит бота в указанное прицелом место.

sv_grenade_trajectory_prac_pipreview 1 — отображает траекторию броска гранаты и место приземления.

sv_infinite_ammo 1 — включает бесконечные патроны.

mp_startmoney [X] — меняет стартовое количество денег. Команда будет активирована после перезагрузки раунда или начала следующего.

mp_buytime [Х] — устанавливает время на закупку снаряжения (в секундах).

mp_buy_anywhere 1 — позволяет закупаться в любой точке карты.

mp_restart_game 1 — перезагружает сервер.

mp_warmup_start — начинает разминку.

mp_warmup_pausetimer 1 — устанавливает бесконечную разминку.

mp_warmup_end — заканчивает разминку.

mp_roundtime [Х] — устанавливает желаемую длину раунда (в минутах).

mp_maxrounds [Х] — устанавливает максимальное количество раундов.

Команды для демок в Counter-Strike 2

record [название] — начинает запись демки.

stop — останавливает запись демки.

playdemo [название] — загружает демку.

demoui — открывает интерфейс для управления демкой.

Команды для FPS в Counter-Strike 2

cl_showfps [X] — включает счетчик FPS. Принимает значение от 1 до 4.

fps_max [X] — ограничивает FPS в игре.

fps_max_ui [X] — ограничивает FPS в меню.

Команды для настройки прицела и радара в Counter-Strike 2

cl_radar_always_centered 0 — не центрирует радар на игроке.

cl_radar_scale [X] — приближает радар. Принимает значение от 0.25 до 1.

cl_radar_rotate 0 — отключает вращение радара.

cl_crosshairstyle 0 — устанавливает классический прицел.

cl_crosshairstyle 4 — устанавливает классический статичный прицел.

cl_crosshairsize [X] — изменяет размер прицела. Принимает значение от 0 до 10.

cl_crosshairgap [X] — изменяет зазор прицела. Принимает значение от -5 до 5.

cl_crosshairthickness [X] — изменяет толщину прицела. Принимает значение от 0 до 6.

cl_crosshairdot 1 — включает точку в прицеле.

cl_crosshair_drawoutline 1 — включает обводку прицела.

cl_crosshairalpha [X] — устанавливает прозрачность прицела. Принимает значение от 0 до 255.

cl_crosshaircolor [X] — изменяет цвет прицела. Значения: красный (0), зеленый (1), желтый (2), синий (3), бирюзовый (4), белый (5).

Другие полезные команды в Counter-Strike 2

sensitivity [X] — изменяет чувствительность мыши.

status — показывает данные о сервере.

connect [IP-адрес] — подключает к серверу.

disconnect — отключает от сервера.

exec [название конфига] — загружает пользовательский конфиг.

bind [клавиша] [действие] — устанавливает бинд.

unbind [клавиша] — удалить бинд с конретной клавиши.

binddefaults — откатывает бинды до дефолтных.

cl_drawhud — полностью отключает HUD.

cl_draw_only_deathnotices 1 — отключает HUD, но оставляет прицел и уведомление о смерти.

quit — быстро выходит из CS 2.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Как открыть консоль в CS2

Все команды вводятся в консоли разработчика, которая по умолчанию недоступна для новых игроков. Чтобы ее активировать, зайдите в CS2 и сделайте следующее:

Откройте «Настройки» — значок шестеренки в левом верхнем углу экрана. Нажмите на вкладку «Игра». Установите «Да» в параметре «Включить консоль разработчика (~)». Теперь консоль можно открывать с помощью символа тильда (~), которая обычно находится под клавишей Esc. Убедитесь, что на клавиатуре включена англоязычная раскладка, иначе вызов консоли не сработает.

Как создать autoexec.cfg для CS2

У консоли разработчика есть один существенный недостаток — введенные команды сбиваются при каждом запуске игры. Чтобы решить проблему и не тратить время на ежедневные настройки, рекомендуем пользоваться специальным файлом autoexec.cfg.

Он позволяет хранить любые скрипты, бинды и команды, которые будут автоматически загружаться в Counter-Strike 2.

Для создания файла необходимо найти папку с конфигами CS2 на ПК. Обычно она располагается по пути: C: Program Files (x86) в директории steamapps common.

Counter-Strike. Фото Нейросеть

Найти ее также можно через библиотеку Steam. Для этого кликните правой кнопкой мыши по Counter-Strike 2 — «Управление» — «Просмотреть локальные файлы». Далее откройте «game» — «csgo» — «cfg». В папке «cfg» создайте текстовый документ autoexec.cfg. Убедитесь, что он имеет расширение .cfg, а не .txt.

Теперь у вас есть файл, куда вы можете добавлять часто используемые команды. Чтобы он автоматически загружался при запуске CS 2, пропишите +exec autoexec.cfg в параметрах запуска игры:

В библиотеке Steam щелкните правой кнопкой мыши по Counter-Strike 2 и выберите «Свойства». Откройте вкладку «Общие». Прокрутите вниз до поля «Параметры запуска».

Если данный способ не сработает, то можно открыть файл autoexec.cfg через консоль разработчика. Для этого введите в ней команду exec autoexec.cfg. Игра автоматически применит все настройки.