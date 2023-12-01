Самые полезные консольные команды в Counter-Strike 2

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Консольные команды — один из самых полезных инструментов в CS2. Они позволяют тонко настроить окружение, чтобы получать максимальное удовольствие от игры.
В момент релиза в CS2 добавили поддержку нескольких тысяч команд, подавляющее большинство которых было унаследовано от CS:GO. Выбрали самые полезные команды для настройки сервера, прицела и других игровых элементов.
Для удобства разделим команды на тематические категории. Вместо [X] введите желаемое числовое значение. Укажите 0, если хотите отключить одну из команд.
sv_cheats 1 — позволяет использовать чит-команды на сервере. Понадобится для большинства нижеприведенных команд.
noclip — позволяет летать по карте. Рекомендуем забиндить ее на любую удобную клавишу.
god 1 — включаем режим бессмертия.
bot_add_ct/bot_add_t — добавляет одного бота за стороны CT и T соответственно.
bot_kick — исключает всех ботов с сервера.
bot_difficulty [Х] — устанавливает сложность ботов. Принимает значение от 0 до 3.
bot_place — ставит бота в указанное прицелом место.
sv_grenade_trajectory_prac_pipreview 1 — отображает траекторию броска гранаты и место приземления.
sv_infinite_ammo 1 — включает бесконечные патроны.
mp_startmoney [X] — меняет стартовое количество денег. Команда будет активирована после перезагрузки раунда или начала следующего.
mp_buytime [Х] — устанавливает время на закупку снаряжения (в секундах).
mp_buy_anywhere 1 — позволяет закупаться в любой точке карты.
mp_restart_game 1 — перезагружает сервер.
mp_warmup_start — начинает разминку.
mp_warmup_pausetimer 1 — устанавливает бесконечную разминку.
mp_warmup_end — заканчивает разминку.
mp_roundtime [Х] — устанавливает желаемую длину раунда (в минутах).
mp_maxrounds [Х] — устанавливает максимальное количество раундов.
record [название] — начинает запись демки.
stop — останавливает запись демки.
playdemo [название] — загружает демку.
demoui — открывает интерфейс для управления демкой.
cl_showfps [X] — включает счетчик FPS. Принимает значение от 1 до 4.
fps_max [X] — ограничивает FPS в игре.
fps_max_ui [X] — ограничивает FPS в меню.
cl_radar_always_centered 0 — не центрирует радар на игроке.
cl_radar_scale [X] — приближает радар. Принимает значение от 0.25 до 1.
cl_radar_rotate 0 — отключает вращение радара.
cl_crosshairstyle 0 — устанавливает классический прицел.
cl_crosshairstyle 4 — устанавливает классический статичный прицел.
cl_crosshairsize [X] — изменяет размер прицела. Принимает значение от 0 до 10.
cl_crosshairgap [X] — изменяет зазор прицела. Принимает значение от -5 до 5.
cl_crosshairthickness [X] — изменяет толщину прицела. Принимает значение от 0 до 6.
cl_crosshairdot 1 — включает точку в прицеле.
cl_crosshair_drawoutline 1 — включает обводку прицела.
cl_crosshairalpha [X] — устанавливает прозрачность прицела. Принимает значение от 0 до 255.
cl_crosshaircolor [X] — изменяет цвет прицела. Значения: красный (0), зеленый (1), желтый (2), синий (3), бирюзовый (4), белый (5).
sensitivity [X] — изменяет чувствительность мыши.
status — показывает данные о сервере.
connect [IP-адрес] — подключает к серверу.
disconnect — отключает от сервера.
exec [название конфига] — загружает пользовательский конфиг.
bind [клавиша] [действие] — устанавливает бинд.
unbind [клавиша] — удалить бинд с конретной клавиши.
binddefaults — откатывает бинды до дефолтных.
cl_drawhud — полностью отключает HUD.
cl_draw_only_deathnotices 1 — отключает HUD, но оставляет прицел и уведомление о смерти.
quit — быстро выходит из CS 2.
Все команды вводятся в консоли разработчика, которая по умолчанию недоступна для новых игроков. Чтобы ее активировать, зайдите в CS2 и сделайте следующее:
Откройте «Настройки» — значок шестеренки в левом верхнем углу экрана. Нажмите на вкладку «Игра». Установите «Да» в параметре «Включить консоль разработчика (~)». Теперь консоль можно открывать с помощью символа тильда (~), которая обычно находится под клавишей Esc. Убедитесь, что на клавиатуре включена англоязычная раскладка, иначе вызов консоли не сработает.
У консоли разработчика есть один существенный недостаток — введенные команды сбиваются при каждом запуске игры. Чтобы решить проблему и не тратить время на ежедневные настройки, рекомендуем пользоваться специальным файлом autoexec.cfg.
Он позволяет хранить любые скрипты, бинды и команды, которые будут автоматически загружаться в Counter-Strike 2.
Для создания файла необходимо найти папку с конфигами CS2 на ПК. Обычно она располагается по пути: C: Program Files (x86) в директории steamapps common.
Найти ее также можно через библиотеку Steam. Для этого кликните правой кнопкой мыши по Counter-Strike 2 — «Управление» — «Просмотреть локальные файлы». Далее откройте «game» — «csgo» — «cfg». В папке «cfg» создайте текстовый документ autoexec.cfg. Убедитесь, что он имеет расширение .cfg, а не .txt.
Теперь у вас есть файл, куда вы можете добавлять часто используемые команды. Чтобы он автоматически загружался при запуске CS 2, пропишите +exec autoexec.cfg в параметрах запуска игры:
В библиотеке Steam щелкните правой кнопкой мыши по Counter-Strike 2 и выберите «Свойства». Откройте вкладку «Общие». Прокрутите вниз до поля «Параметры запуска».
Если данный способ не сработает, то можно открыть файл autoexec.cfg через консоль разработчика. Для этого введите в ней команду exec autoexec.cfg. Игра автоматически применит все настройки.