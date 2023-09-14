Кто скрывается под маской Венома в Marvel's Spider-Man 2? Наши догадки и предположения

Главная интрига новой игры про Человека-паука.

До выхода второй части приключений Человека-паука за авторством студии Insomniac Games остается чуть больше месяца. Marvel's Spider-Man 2 посетит PlayStation 5 уже 20 октября 2023 года.

Новая игра обещает приключения еще большего масштаба, чем первая часть серии. На этот раз в качестве главных героев выступают сразу два Человека-паука, и для того, чтобы влезть в костюм Майлза Моралеса, не придется ждать выхода спин-оффа, как было с самостоятельным DLC к первой части «Spider-Man: Miles Morales».

Фото Insomniac Games

В качестве основного злодея разработчики представили Крейвена-охотника. Компанию ему составят такие враги дружелюбного соседа, как Ящер, Таскмастер, Бродяга и Могильщик. Но главной интригой станет появление Венома. Самое время Крейвену подвинуться с места самого злодейского злодея сиквела и уступить дорогу инопланетному симбиоту. А мы тем временем пофантазируем, кто именно может стать носителем инопланетянина в новой игре от Insomniac.

Ты Веном, Гарри!

Первым и самым каноничным владельцем Венома из комиксов был журналист Эдди Брок: именно его образ воплотил на голубых экранах Том Харди. Разработчики официально подтвердили то, что Эдди не выступит в роли носителя одного из самых опасных врагов Паучка, а настоящую личность Венома планируют скрывать большую часть игры, как в свое время поступили Rocksteady Studio с Рыцарем Аркхэма в третьей части серии игр про Бэтмена.

Фото Insomniac Games

Но как и в случае с Arkham Knight, знатоки Человека-паука и просто внимательные игроки, похоже, догадались, что черным зубастиком в сиквеле станет лучший друг Питера Паркера — Гарри Озборн.

Спойлеры!

Все игравшие в первую часть помнят, что сын Нормана Озборна не уехал в Европу, а смертельно болен, в то время как биологическое оружие, стоящее в центре сюжета игры, является плодом неудачного эксперимента Нормана по созданию лекарства от болезни жены и сына. Ну а в сцене после титров нам показывают, как Озборн-старший разговаривает с сыном, помещенным в резервуар, в котором вместе с ним находится что-то очень похожее на симбиота.

Следующее подтверждение появилось в июльском трейлере, фокусирующемся на истории второй части. В конце ролика Веном повторяет фразу Гарри «We are going to heal the world» из начала, что не может не наводить на мысли, что говорит это один и тот же человек, пусть и несколько поменявшийся в ходе сюжета.

Питер, ты Паркер!

Но вдруг Insomniac специально хочет запутать игроков и тем самым подогреть интерес к игре? Кто еще может скрывать за зубастой ухмылкой инопланетянина?

Следующим кандидатом на роль носителя является дружелюбный сосед из Куинса — Питер Паркер. Тем более в ходе презентации PlayStation Showcase Sony продемонстрировала геймплей за Питера Паркера в костюме симбиота.

Фото Insomniac Games

Еще одним аргументом в копилочку о том, что именно Питер станет обладателем Венома является отсутствие возможности кооператива в игре. Игроки смогут переключаться между двумя пауками, но играть с другом сразу за двоих не выйдет.

Против этой теории играет то, что во время одной из презентаций нам был показан арт, где Майлз и Питер вдвоем пытаются побороть инопланетного гигачада. Также можно вспомнить коллекционное издание игры, в состав которого входит 12-дюймовая фигурка с таким же сюжетом. Значит, Паркер — не Веном?

Веном, ты охотник!

Ну что ж, переходим к менее подтвержденным и обоснованным вариантам. Тут хочется упомянуть, что в комиксах Крейвен-охотник однажды сливался с Веноном, поэтому пользователи твиттера (X) и выдвинули теорию, что два основных антагониста новой игры могут оказаться одним человеком.

Фото Insomniac Games

Мы — Веном!

Если серьезно, то самой правдоподобной и фактически подтвержденной теорией является то, что именно Гарри Озборн выступит в роли антагониста и пойдет против своего друга. Но вспоминая слова креативного директора студии Брайана Интихара и показанный геймплей, можно подумать, что Питер Паркер будет плотно вовлечен в создание Венома.

Так что напрашивается теория, что владельцем Венома в ходе сюжета игры могут выступить несколько персонажей, среди которых как Питер, так и Гарри, к тому же лучшие друзья явно могут оказывать влияние друг на друга.