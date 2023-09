Кто скрывается под маской Венома в Marvel's Spider-Man 2? Наши догадки и предположения

Главная интрига новой игры про Человека-паука.

До выхода второй части приключений Человека-паука за авторством студии Insomniac Games остается чуть больше месяца. Marvel's Spider-Man 2 посетит PlayStation 5 уже 20 октября 2023 года.

Новая игра обещает приключения еще большего масштаба, чем первая часть серии. На этот раз в качестве главных героев выступают сразу два Человека-паука, и для того, чтобы влезть в костюм Майлза Моралеса, не придется ждать выхода спин-оффа, как было с самостоятельным DLC к первой части «Spider-Man: Miles Morales».

В качестве основного злодея разработчики представили Крейвена-охотника. Компанию ему составят такие враги дружелюбного соседа, как Ящер, Таскмастер, Бродяга и Могильщик. Но главной интригой станет появление Венома. Самое время Крейвену подвинуться с места самого злодейского злодея сиквела и уступить дорогу инопланетному симбиоту. А мы тем временем пофантазируем, кто именно может стать носителем инопланетянина в новой игре от Insomniac.

Первым и самым каноничным владельцем Венома из комиксов был журналист Эдди Брок: именно его образ воплотил на голубых экранах Том Харди. Разработчики официально подтвердили то, что Эдди не выступит в роли носителя одного из самых опасных врагов Паучка, а настоящую личность Венома планируют скрывать большую часть игры, как в свое время поступили Rocksteady Studio с Рыцарем Аркхэма в третьей части серии игр про Бэтмена.

Но как и в случае с Arkham Knight, знатоки Человека-паука и просто внимательные игроки, похоже, догадались, что черным зубастиком в сиквеле станет лучший друг Питера Паркера — Гарри Озборн.

Все игравшие в первую часть помнят, что сын Нормана Озборна не уехал в Европу, а смертельно болен, в то время как биологическое оружие, стоящее в центре сюжета игры, является плодом неудачного эксперимента Нормана по созданию лекарства от болезни жены и сына. Ну а в сцене после титров нам показывают, как Озборн-старший разговаривает с сыном, помещенным в резервуар, в котором вместе с ним находится что-то очень похожее на симбиота.