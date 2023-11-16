Какие культовые герои GTA могли бы вернуться в GTA 6

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На данный момент известно, что в GTA 6 будет два протагониста, разлученные в детстве брат и сестра. При этом студия не очень любит добавлять в свои новые игры старых персонажей. Однако всегда существует вероятность сюрприза от разработчиков, да и многие поклонники франшизы были бы не против возвращения многих знаковых личностей прошлого. Так какие же культовые герои других игр серии могли бы появиться в GTA 6.
Харизматичный Нико Беллик считается одним из главных кандидатов на возвращение в GTA 6. За грубой внешностью прячется сломанная войной личность, так и не сумевшая найти себя в мирной жизни.
Прибыв в Либерти-Сити, он обнаруживает, что все обстоит далеко не так радужно, как описывал его брат. Вместо «американской мечты» герой снова оказался в центре бандитских разборок. По итогу Нико расправляется со всеми врагами, но в зависимости от концовки теряет своего брата Романа.
Известно, что после событий GTA 4 полиция так и не поймала Нико, который залег на дно и завязал с криминалом. При этом о его «подвигах» не забывают: периодически в разговорах NPC и в новостях можно услышать истории о похождениях «Серба». Поэтому существует небольшой шанс, что в новой итерации персонаж вновь напомнит о себе.
История Майкла из GTA 5 — это классический сюжет про то, как человека даже много лет спустя преследуют ошибки молодости. Он очень рано оказался по ту сторону закона, где по достоинству оценили его вдумчивость, расчетливость и отличные навыки в стрельбе. Но ради семьи он завязал с преступлениями.
Однако его красивая жизнь оказывается лишь фикцией. После цепочки событий, включая воссоединение со старым другом, Майкл был вынужден вернуться к разборкам. Его дальнейшая судьба зависит от выбранной концовки.
Но в обновлении «Контракт» для GTA Online выясняется, что герой ушел в киноиндустрию, где у него оставалось множество связей и возможностей. А это значит, что каноничным остается финал, при котором выживают все три протагониста. Дополнительно все подогревается слухами о том, что Rockstar работает с Недом Люком — актером, озвучивший Майкла в GTA 5.
Вспыльчивость, непредсказуемость и, внезапно, честность — именно этими словами можно охарактеризовать Тревора. Неудивительно, что у многих геймеров пятая часть ассоциируется с его безумным взглядом и резкими порывами жестокости. Из-за трудного детства персонаж не знает некоторых элементарных вещей, но зато он мастерски обращается с оружием и пилотирует самолеты.
После неудачного ограбления из начала GTA 5 он засел в маленьком городке в глуши, где вел свои незаконные дела и боролся за влияние с другими бандами, включая байкеров из «Пропащих». Но все изменилось, когда он узнает, что его погибший напарник Майкл на самом деле жив. Он отправляется к нему в гости, чтобы докопаться до правды, чем запускает цепочку опасных событий, из-за чего старые друзья вновь вынуждены вернуться к серьезным делам.
Из GTA Online известно, что к 2022 году Тревор уехал из Южного Сан-Андреаса, а его бывшую лабораторию заняла группировка дурил. А поскольку никаких сведений о его смерти нет, то ничего не мешает безумцу вернуться.
Франклин всю жизнь прожил в Лос-Сантосе, где очень рано вступил в банду и ввязался в криминал. Там он надеялся стать кем-то большим и важным, однако из-за своей недальновидности его жизнь часто оказывается в опасности. Но все меняется после знакомства с Майклом и Тревором.
Вместе с новыми друзьями Клинтон устраивает несколько ограблений, завоевывает авторитет и переезжает в шикарный особняк. Именно от его решения зависит, выживут ли двое остальных или они объединятся против общего врага.
После событий GTA 5 Франклин превратился в крупного торговца и предпринимателя. Достаточно сказать, что его личное агентство по услугам «Ф. Клинтон и партнер» работает только с представителями элиты. При этом он все еще дружит с Ламаром и все-таки женился на Танише. Будет логично, если разработчики смогут найти место для всей знаковой троицы.
По мнению фанатов именно у Томми Версетти самые высокие шансы вернуться в GTA 6. Персонаж выделяется не только своей яркой гавайской рубашкой, но и жестким характером, лидерскими навыками, хладнокровием и расчетливостью. Благодаря всем этим качествам Томми смог подняться с низов криминальной иерархии до самого верха. В конце GTA Vice City Версетти расправляется со всеми врагами и становится новым преступным боссом.
Главными аргументами в пользу версии о его возвращении служат многочисленные слухи и инсайды о том, что события новой игры развернутся в современном Вайс-Сити. К тому же в слитых материалах были замечены логотип метро и набережная, напоминающие Майами.
Клода из GTA 3 сложно назвать проработанным персонажем, однако он не был лишен особого обаяния, за которое его и полюбило фанатское сообщество. Молчаливый герой спокойно принимал заказы от разных группировок и без всяких сожалений выполнял их задания. Его отточенные навыки владения различными видами оружия и отличное водительское мастерство намекали не только на участие в нелегальных гонках, но и на армейское прошлое.
Однако главной целью Клода была месть Каталине за предательство во время ограбления. В итоге он сбегает от полиции и медленно, но верно поднимается вверх по криминальной лестнице Либерти-Сити. Он развязывает войну между Картелем и Якудзой и наконец-то мстит своей бывшей спутнице.
Дальнейшая судьба неизвестна, и этот момент можно легко раскрыть в грядущем проекте. Ведь именно его похождения превратили GTA в великую серию, и будет странно, если разработчики не уделят ему внимание.
На фоне прочих героев серии Си-Джей выделяется относительной миролюбивостью. Прежде чем расправиться с врагами он обязательно попробует найти какой-нибудь другой выход из ситуации.
Оказавшись в родном городе, он заново собирает свою банду и ввязывается в борьбу за территории и влияние. На этом пути ему приходится столкнуться с предательством и вынужденной работой на продажных полицейских.
В финале San Andreas Карл решает все проблемы и просто наслаждается жизнью. Известно, что после всех событий он становится весьма успешным и богатым человеком. Многие полагают, что Джонсон вернулся в Либерти-Сити, чтобы расширить свой бизнес. Студия Rockstar просто обязана вернуть Си-Джея не только из-за ностальгии, но и для того, чтобы он научил Клода и Томми плавать.
Луис Фернандо Лопес — это главный герой дополнения The Ballad of Gay Tony. Несмотря на внешнюю сдержанность и спокойствие, он все еще безрассуден и часто действует в порыве эмоций. Даже криминальная карьера началась в 17 лет с необдуманного нападения на учителя, пристававшего к его сестре.
Лопес известен как личный телохранитель и правая рука Тони Принса, который доверяет ему самые важные задания. По итогу его решения и действия очень серьезно повлияли на расклад сил в Либерти-Сити. В конце DLC Луис и Тони продолжили управлять империей клубов в городе, а возможно и по всему США. Было бы интересно проследить за тем, как сложилась его дальнейшая карьера.
Собственно, тот самый «Гей Тони», ведь Лопес слишком предан своему боссу, чтобы обделять того вниманием в новой части. Энтони Принц владеет сетью ночных клубов в Либерти Сити, включая Maisonette 9 и Hercules. Это хитрый и изворотливый делец, который за много лет обзавелся значительными связями в преступном мире и выжил в этом непростом бизнесе.
В дополнении рассказывается, как он попал в большие неприятности и пытался разными способами решить свои проблемы. Он не боится выступать против серьезных авторитетов, ведь во всех делах ему помогает верный помощник Луис Лопес. Все проходит как нельзя лучше, и Тони остается и дальше руководить своими заведениями. Через этого персонажа можно не только добавить новые миссии, но и раскрыть клубно-развлекательную сторону жизни людей города.