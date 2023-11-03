Лучшие игры Remedy — от культового Max Payne до технологичного Alan Wake 2

Финны — кудесники жанра шутеров от третьего лица.

27 октября 2023 года на консолях PlayStation 5, Xbox Series и ПК состоялся релиз новой игры от финских разработчиков из студии Remedy. Alan Wake 2 — сиквел игры, вышедшей в далеком 2010-м на консоли Xbox 360 и посетившей персональные компьютеры спустя почти два года, в начале 2012-го.

Мистический триллер продолжает историю первой части и повествует о писателе, чьи строки становятся реальностью. Чтобы покинуть потусторонний мир, ему следует написать логичное произведение со стройным повествованием.

Давайте вспомним предыдущие проекты финнов: мы составили список лучших игр студии из города Эспоо — там действительно есть, что вспомнить.

Фото Remedy

Max Payne (2001) и Max Payne 2 (2003)

Легендарные проекты геймдева нулевых. Как в свое время «Матрица» популяризировала slow motion в кино, так Max Payne сделал это в видеоиграх. При этом сами разработчики заявляли, что не вдохновлялись фильмом Вачовски, ведь к разработке первой игры приступили за пару лет до релиза фильма об Избранном в исполнении Киану Ривза. Зато вдохновением для первой части игры послужили гонконгские боевики и, в частности, фильмы Джона Ву.

История первой части охватывает три года жизни агента управления по борьбе с наркотиками, которого подставили и обвинили в убийстве друга. Скрываясь от преследования, Макс выходит на след людей, убивших его семью.

Весь геймплей крутится вокруг эффекта bullet time. Во время активации этого режима время замедляется настолько, что игрок видит движение летящих пуль. При этом никто не отбирает управление, что позволяет уклоняться от пуль.

Фото Remedy

Но не только из-за геймплея «Макс Пейн» стал популярным. В этой статье мы ни разу не упоминали главного сценариста Remedy — Сами Ярви, более известного широкой публике под псевдонимом Сэм Лейк.

Уже в первой своей игре он задал достаточно высокую планку повествования, что осложнялось ограниченностью бюджета проекта. Собственно, каждый игрок, знакомый с первой частью серии, знает Лейка в лицо — именно он подарил свои черты главному герою, что было сделано также ввиду ограниченности бюджета.

Главный герой истории — человек, потерявший все и не останавливающийся ни перед чем, чтобы отомстить — идеальный герой нуара, прекрасным примером которого и является игра от финской студии. Сюжет наполнен отсылками, среди которых особо яркими являются аллюзии в сторону скандинавской мифологии.

Фото Remedy

Игра была успешна, заслужила любовь критиков и зрителей и даже получила премию BAFTA. Такой успех не остался незамеченным и права на франшизу были приобретены компанией Take-Two, так что уже спустя два года свет увидел сиквел.

Max Payne 2: The Fall of Max Payne была выпущена в октябре 2003 года, а спустя несколько месяцев — на Xbox и PlayStation 2.

Игра стала более зрелищной, что позволили возросшие бюджеты, боевая система была доработана, а сюжет, хоть и потерял часть самобытности оригинала, все еще оставался на уровне. Max Payne 2 — пример идеального сиквела.

Remedy снова справилась: игра получила высочайшие оценки и пришлась по вкусу игрокам, тем более что рецензенты хвалили финнов за внимание к отзывам игроков. Многие назвали игру выдающейся и спорить с этим сложно, ведь в индустрии до сих пор не появилось чего-то похожего на игры про Макса Пейна. Жаль только, что с приходом бюджетов разработчики поменяли лицо главного героя, ухмылку которого Сэм Лейк до сих пор демонстрирует во многих интервью.

Alan Wake (2010)

События разворачиваются в американском городке Брайт-Фоллс и его окрестностях. В центре истории оказывается писатель Алан Уэйк, который в попытках отыскать жену сталкивается с темной сущностью. В ходе сюжета герой понимает, что все события, происходящие с ним, описаны им в романе.

И хотя Уэйк не получился таким же культовым персонажем, как Макс, он стал прекрасным примером синергии повествования и игровых особенностей. Особенности геймплея и, в частности, то, что для уязвимости врагов на них надо направить источник света, становится одним из инструментов, подчеркивающих противостояние героя ужасной тьме.

Фото Remedy

Сами Remedy описывали свою игру как «разум психологического триллера в теле кинематографического боевика». Можно с уверенностью сказать, что даже спустя 13 лет после выхода игра смотрится свежо и даже может удивить.

Например, история Уэйка, которая наполнена присущим финнам вниманием к деталям, станет приятным подарком для игроков, которые захотят вернуться и пройти игру заново, чтобы заметить в сюжете некоторые отсылки, которые предсказывают дальнейшее развитие событий.

Quantum Break (2016)

Сложно поспорить с тем, что Remedy делают одни из лучших шутеров от третьего лица. Во всех их проектах были особенности, которые не просто разнообразили геймплей, но и делали его глубже, а иногда и становились новым словом в жанре.

Не лишен этих фишек был и проект 2016 года. Достаточно стандартную механику стрельбы и использования укрытий дополнили уникальные способности героя, позволяющие ему манипулировать временем, тем самым, получая преимущество в бою и генерируя интересные ситуации во время геймплея.

Фото Remedy

Кроме увлекательных перестрелок, Quantum Break отличается и глубиной проработки лора вселенной и уникальной подачей сюжета. Помимо повествования непосредственно во время игры, разработчики подготовили для нас целый сериал.

И пусть игра вышла неровной и далекой от идеала, она все еще заслуживает внимания, хотя на момент ее выхода некоторые сцены просто поражали воображение. Ведь именно в Quantum break Remedy впервые презентовали свой новый движок, на котором уже после работали все релизы студии.

Control (2019)

В Control финская студия снова показала всем, что со времен своей дилогии о Максе Пейне не растеряла хватку и все еще может удивлять и делать по-настоящему захватывающие шутеры с уникальными механиками.

В «Максе» появился ставший позднее популярным bullet time, в Alan Wake — механика со светом, в Quantum Break — способности, завязанные на изменении течения времени, а в Control стал фишкой телекинез. И не просто телекинез: если под рукой героини не найдется чего-то, что могло бы стать снарядом, она не станет церемониться и вырвет кусок стены. Да, Control уникален еще и работой с окружением — давненько мы не видели настолько разрушаемого мира в играх.

Фото Remedy

В Control игрок берет на себя роль Джесси Фейден, которая прибывает в Старейший дом (штаб квартиру Федерального Бюро Контроля) в поисках брата и оказывается втянута в череду событий, связанных со сверхъестественными силами.

Нельзя не упомянуть еще одну особенность Control — игра очень стильная. Вдохновившись эстетикой брутализма, авторы создали минималистичное, но запоминающееся окружение, некоторые из локаций которого могут напомнить о сериале Дэвида Линча «Твин Пикс». Серые стены еще никогда не были такими завораживающими, особенно если включить технологии трассировки лучей.

Alan Wake 2 (2023)

Продолжение оригинальной игры про писателя Алана Уэйка вышло в конце октября. Главных героев на этот раз двое — сам Алан и агент ФБР Сага Андерсон.

Кроме продолжения истории Уэйка, новая игра расширяет связь игр студии между собой, ведь за прошедшее время финны успели связать некоторые из своих проектов в одну вселенную.

Фанаты первого «Макса Пейна» могут возрадоваться: в новой игре на экраны вернулся сам Сэм Лейк, ставший не просто сценаристом, но и креативным директором студии. Он подарил свою внешность агенту Алекс Кейси, а озвучил персонажа актер Джеймс Маккэффри, в свое время ставший голосом Макса.

Фото Remedy

Оценки проекта внушают оптимизм: мы получили если не шедевр, то как минимум хороший продукт. Болью многих игроков стали системные требования игры, ведь в Alan Wake 2 в минимальных настройках значится RTX 2060.

Такие высокие системные требования, по словам разработчиков, обусловлены использованием технологии меш-шейдеров. Новая технология поддерживается видеокартами начиная от 2000-й серии у NVIDIA и 6000-й у AMD. Впрочем, игра действительно выглядит красиво и в некоторые моменты напоминает CGI фильм.