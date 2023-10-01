Почему игра про Пиноккио — лучший соулслайк не от From Software

Подражателей Elden Ring и Dark Souls много, но Lies of P выделяется из общей массы.

Серия Dark Souls (все-таки настоящая известность пришла именно к продолжениям самой первой игры, Demon's Souls) от From Software породила множество подражателей — Lords of Fallen, Mortal Shell, даже Jedi: Fallen Order и Survivor по «Звездным войнам» — и это если не считать других игр компании, вроде Sekiro и Bloodborne. Перечислять названия можно так долго, что даже появился термин, обозначающий этот поджанр — «соулслайк».

На их фоне Lies of P выделялся не особенно сильно — разве что андрогинным главным героем. Тем не менее, после релиза игру все чаще называют лучшим из соулслайков. Что же в ней такого особенного?

Фото Neowiz Games

Во многом речь идет о доступности для типичного западного (по отношению к Японии) игрока. Серия Souls славится непривычной подачей сюжета. О том, что происходит, игрок должен догадываться из многозначительных диалогов, деталей сеттинга, описания предметов и других косвенных признаков.

В Lies of P же все куда понятнее — внятные диалоги и кат-сцены дают неплохое представление об истории, при этом не отбрасывая подсказки для самых внимательных окончательно.

Впрочем, в такие игры редко играют ради нарратива — во главе всего стоит геймплей. И судя по отзывам он тоже неплохо удался. Разработчики удачно совместили «фишки» из серии Souls, Sekiro и Bloodborne — кстати, именно с последним чаще всего и сравнивают Lies of P, не забывая подчеркивать, что этот соулслайк так и не вышел на ПК.

Фото Neowiz Games

Например, игра делает упор на парирование ударов, как это было в Sekiro, но и уворачиваться от врагов никто не запрещает, это по-прежнему работает. Именно из Sekiro сюда перекочевала рука-протез — разумеется, она существует в нескольких версиях и ее можно менять по ситуации.

Кроме того, хвалят как разнообразие доступного игрокам оружия, так и систему его прокачки. Клинки и другие смертоносные орудия не только обладают привлекательным дизайном, но и значительно меняют стиль игры. Более того, апгрейд не сводится к повышению урона. Игрок может поменять у оружия рукоять и тем самым значительно изменить его скорость.

Все это позволяет сражаться с местными боссами практически без оглядки на самое эффективное оружие. А боссы здесь, как и принято в жанре, обладают уникальными механиками и заставляют игрока искать к ним особенный подход — впрочем, не перебарщивая со сложностью.

Фото Neowiz Games

Кого-то может привлечь и сеттинг, напоминающий не только о Bloodborne, но и о серии Dishonored — правда, еще более гротескной. В конце-концов мы играем за Пиноккио — пусть здесь он и наполовину человек.

Мрачный город и до жути атмосферный город Крат состоит из разнообразных, пусть и не самых разветвленных локаций — побегать и поискать секреты можно, но заблудиться вряд ли получится. Да и искать ключевых NPC проще — тем более что на них здесь указывают маркеры. Слишком казуально? Возможно. Но именно «неудобность» Souls-геймплея отпугивала многих от подобных игр.

Фото Neowiz Games

А еще, что особенно приятно в наши небрежные времена, игра вышла во вполне приличном техническом состоянии. Симпатичная графика сочетается со вполне приятной оптимизацией. Никаких ломающих прохождение багов, вылезающих через каждые десять минут, никаких неприятных подвисаний даже на мощных системах. В теории такой должна быть каждая крупная игра, но на практике, как все мы хорошо знаем, не всегда выходит то, что ожидаешь.

Говоря короче, разработчикам удалось подобрать нужный баланс между сложностью и доступностью для новых игроков, приправить все это узнаваемым, но не совсем банальным стилем и замесить все на увлекательном геймплее.

Фото Neowiz Games

Звучит несложно? Но многим менее удачным клонам серии Souls это удавалось гораздо хуже. Привычные элементы переставали работать или ощущались совсем уж «копипастой», а попытки скопировать традиционный для поджанра геймплей разбивались о недостаток полировки и тестирования.

Разумеется, Lies of P — это игра не для всех (а существуют ли вообще игры «для всех»?) и не для каждого. И она, конечно, не лишена недостатков. Кому-то все-таки не нравится боевая система, другим не хватает скорости в игровом процессе, третьим не достает движений и атак у боссов...