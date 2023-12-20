Лучшие альтернативы YouTube, если хостинг заблокируют в России

Но надеемся, что до этого не дойдет.

Слухи о блокировке YouTube ходят уже давно и в самых разных формах — то ли доступ к популярному ресурсу запретят полностью, то ли будут пускать на него только через специальный сайт... Возможно, ничего из этого не произойдет.

Тем не менее, лучше быть готовым. Рассказываем, где можно будет посмотреть видео при подобном развитии событий, не прибегая к VPN.

RuTube

Фото Rutube

Самый очевидный вариант, верно? «Русский YouTube» существует много лет — пользователи помоложе помнят его еще с детства. К сожалению, сервис до сих пор сталкивается со множеством проблем, тянущихся уже очень давно — от неудобного интерфейса до медленной и неотзывчивой поддержки.

Тем не менее, именно RuTube — самый очевидный вариант для бегства с площадки Google. Недостатка в контенте на русском там точно не возникнет.

VK Video

Фото VK Video

Команда VK пытается превратить встроенные в сервис видео в полноценную видеоплатформу — со стримами, шортсами и всем таким прочим.

Конечно, многие до сих пор воспринимают видео в VK как место, где можно выложить видео с праздника или посмотреть контент для взрослых, отключив функцию «Безопасный поиск». Но в будущем это может измениться. Главный недостаток сервиса — это обязательная интеграция с социальной сетью.

Daily Motion

Фото Daily Motion

Кто из нас не натыкался на Dailymotion в попытке найти редкое видео? Французский видеохостинг открылся еще в 2005 году и с тех пор продолжает конкурировать с YouTube несмотря на тотальное доминирование последнего. Есть у него как положительные, так и отрицательные стороны — от меньшего количества «мусорного» контента до невозможности заливать длинные видео.

Не стоит забывать и о аудитории. Похоже, самое популярное видео на русском языке — это 3 серия сериала «Другие», выложенная еще в 2019-м. Очевидно, зрители просто находили ее по запросу из поисковиков. Но с тех пор найти пиратский контент в интернете стало гораздо проще и, скорее всего, ищущий найдет его на специализированном сайте.

Rumble

Фото Rumble

Rumble — это очередной конкурент YouTube, созданный в попытке оспорить доминирование корпоративно-политической повестки. Нетрудно догадаться о содержании ресурса: все самые популярные видео так или иначе связаны с внутренней политикой США.

Сомнительно, что российские видеоблогеры смогут найти здесь аудиторию, да и с монетизацией явно могут возникнуть проблемы: сервис все равно американский, и санкции его владельцам все равно придется соблюдать.

Vimeo

Фото Vimeo

С некоторых пор Vimeo позиционирует себя как «премиальный» видеохостинг. Вместе с хорошим качеством видео, отсутствием рекламы и расширенным функционалом идут и расходы — за пользование сервисом придется платить, если, конечно, вы не хотите пользоваться урезанной бесплатной версией.

Все это накладывает отпечаток — преимущества получают режиссеры, клипмейкеры и художники, а не производители более традиционного для YouTube контента. Для кого-то это может быть плюсом, для кого-то — минусом.

Twitch

Фото Twitch

Вряд ли стоит описывать самую популярную платформу для стриминга в мире — каждый, кто хоть раз слышал никнеймы вроде Maddyson или интересовался киберспортом, знает что это такое. Теоретически, сервис может послужить заменой YouTube — аудитории, в том числе и русскоязычной, там хватает с избытком.

Очевидны и минусы — это сервис для стриминга, а не для записанных заранее видео. Разумеется, никто не мешает заливать ролики в формате записи стрима, но особенного смысла в этом нет — все-таки аудитория сервиса рассчитывает на определенный контент и просто не будет искать беженцев с YouTube.

Dtube

Фото Dtube

Еще не так давно многим казалось, что криптовалюты и интеграция с блокчейном смогут решить если не все мировые проблемы, то хотя бы некоторые из них. С тех пор изменилось многое и криптосфера уже не вызывает столько оптимизма. Тем не менее, блокчейновый аналог YouTube продолжает работать и по сей день.

Плюсы Dtube характерны для таких проектов — децентрализация и отсутствие жесткой цензуры, отсутствие рекламы (вместо монетизации используется вознаграждение в токенах) и самоуправление. Очевиден и недостаток — малое количество контента и, соответственно, активной аудитории. Далеко не всякий, кому хочется посмотреть видео с котиками, будет разбираться в крипточудесах.

В заключение

Разумеется, ни одна из перечисленных платформ не сможет заменить YouTube полноценно — очень трудно конкурировать с гигантом-монополистом, поддерживаемым одной из крупнейших корпораций мира.

Но если будет спрос, то появится и предложение. А отечественные проекты будут обладать несомненным плюсом в виде русскоязычного контента. Когда-то мы уже видели как российская копия Facebook* начала превосходить оригинал, казавшийся на фоне VK все более и более архаичным. Возможно, уже сейчас новый Павел Дуров набрасывает на листке бумаги список фич русского YouTube.

* Запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.