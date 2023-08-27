Какие VPN работают в России бесплатно

Жизнь с VPN — это не просто высокий уровень конфиденциальности и безопасности в интернете, особенно при подключении к общедоступным или небезопасным сетям. Жизнь с VPN в современном мире — это рабочая необходимость. Собрали несколько до сих пор рабочих лошадок для ПК.

Planet VPN

В топе всех топов утвердился Planet VPN — это полностью бесплатный VPN-сервис, не имеющий ограничений по трафику и скорости. Не требуется регистрации и ввода личных данных для подключения, а на всех серверах сервиса не ведутся логи, обеспечивая максимальную анонимность.

Комментарий из интернета. Фото Сеть

Диски серверов тоже зашифрованы, что гарантирует невозможность доступа к данным при отключении от питания сервера, например, для экспертизы. Planet VPN предоставляет бесплатные серверы в пяти странах на выбор, а также поддерживает до 10 устройств одновременно.

Browsec

Browsec — это расширение для веб-браузеров, таких как Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera, так что он предоставляет защищенное соединение только для серфинга в интернете.

Комментарий из интернета. Фото Сеть

Этот VPN обеспечивает шифрование трафика и предлагает несколько серверов в разных странах. В бесплатной версии будет ограничение по скорости и доступу к определенным серверам, а в пиковые часы сервис может лагать из-за нагрузки. Зато в остальном работает стабильно и пока не блочится.

Lantern

Lantern — быстрый, надежный и бесплатный VPN с простым использованием. Он обеспечивает конфиденциальность и не хранит личные данные пользователей, используя разные методы для доступа к заблокированным сайтам.

Снимок с Lantern VPN. Фото androidcentral.com

Важно отметить, что Lantern отличается от обычных VPN. Пользователи могут использовать Lantern бесплатно, но есть ограничение на скорость соединения, которое можно устранить, перейдя на платную версию. Местоположение выбирать нельзя ни в бесплатной, ни в платной версии.

VPN Satoshi

Новый децентрализованный, безопасный и быстрый VPN-сервис, который основан на блокчейне Cosmos. Этот VPN предлагает сервера со стабильным подключением, что гарантирует надежную работу во время использования.

Комментарий из интернета. Фото Сеть

Он автоматически подключается к лучшему серверу, выбирая наиболее близкий и наименее загруженный узел в сети. Главный плюс — отсутствие ограничений и тарифных планов, полная свобода пользователю.

Potato VPN

PotatoVPN — это бесплатный VPN, который обеспечивает доступ к шести различным серверам в США, Канаде, Англии, Германии, Сингапуре и Индии.

Не просит регистрироваться, не хранит логов, использует банковский уровень шифрования данных. «Картофельный» VPN предлагает различные протоколы доступа, включая FTP, скрывает ваш настоящий IP-адрес с помощью тысяч виртуальных IP-адресов, работает и с видеостримингами.

Комментарий из интернета. Фото Сеть

Если вам требуется более высокая производительность и дополнительные функции, рассмотрите возможность перехода на платный VPN-сервис — отличные готовые варианты стоят от 90 рублей ежемесячно, но можно немного постараться и поднять свой сервер в Европе. Тем более его точно не заблокируют!