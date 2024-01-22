Серия про «Принца Персии»: от худшей к лучшей игре

Идейный предшественник серии Assassin's Creed испытывает затяжной кризис.

18 января вышла новая часть легендарной серии про персидского принца — Prince of Persia: The Lost Crown. За свою 35-летнюю историю серия успела превратиться из платформера в экшен, получить три ремейка, повлиять на индустрию и даже дать жизнь новой, не менее легендарной серии Assassin's Creed.

Казалось, что франшиза, впервые представленная игрокам в далеком 89-м, навсегда осталась в прошлом, ведь предыдущая игра основной серии выходила в середине 2000-х, а заявленный нынешним издателем «Принца» Ubisoft ремейк Prince of Persia: The Sand of Time попал в производственный ад.

Игра, разрабатываемая Ubisoft Mumbai, первоначально должна была увидеть свет еще в 2021-м, но качество проекта оказалось настолько низким, что его передали новым разработчикам из монреальской студии Ubisoft, которые решили не использовать наработки своих коллег и начали все заново.

Фото Prince of Persia: The Lost Crown

В июне 2023 года, как Джин из лампы, появляется еще одна игра во вселенной Принца — тот самый Prince of Persia: The Lost Crown, совсем не похожий на легендарные игры из нулевых и больше напоминающий первые игры серии в жанре платформера, с учетом современных реалий индустрии, конечно.

При этом оценки критиков, уже ознакомившихся с игрой, настолько высоки, что проект на данный момент является второй самой высокооцененный игрой от Ubisoft за последние 10 лет, уступая только Assassin's Creed: Black Flag.

Казалось бы, учитывая проблемы последних проектов французского издателя, не весть какое достижение, но даже сам создатель оригинала Джордан Мекнер, на этот раз не участвующий в процессе разработки, назвал The Lost Crown тем самым принцем Персии, которого он хотел, и не важно, что главным героем на этот раз выступает не заглавный герой франшизы, а молодой воин по имени Саргон.

В честь возвращения легендарной серии мы вспомнили предыдущие проекты о приключениях принца и расставили их в порядке от худшей к лучшей.

8 место: Prince of Persia 3D (1999)

Фото Prince of Persia 3D (1999)

Третья часть в угоду времени поменяла 2D-визуал на полноценное 3D. Геймплей проекта строился на акробатике, большую часть игры геймер занимался решением головоломок, изредка прерываясь на бои. Боевая система также получила расширение, и теперь принцу стали доступны парные клинки и даже посох.

Prince of Persia 3D, несмотря на относительно неплохие оценки, оказалась одной из самых провальных частей франшизы, и даже сам создатель серии позднее заявлял, что не относит третью часть к франшизе о персидском принце.

Ввиду проблем во время разработки, третья часть приключений увидела свет в очень сыром и не доработанном виде. Также игру часто сравнивали с Tomb Raider, и подобные сравнения почти всегда были не в пользу первой 3D-части серии.

7 место: Prince of Persia: The Forgotten Sands (2010)

Фото Prince of Persia: The Forgotten Sands

Последняя часть основной серии, если не считать вышедшую 18 января The Lost Crown. Проект 2010 года игнорирует перезапуск 2008 года и продолжает историю трилогии Sands of Time. «Забытые пески» — это скорее сюжетное ответвление, события которого происходят в перерыве между The Sand of Time и Warrior Within.

Геймплейно игра опирается на те же столпы, что и игры франшизы, выходившие с 2003 по 2005 годы. В The Forgotten Sands вернулись битвы с большим количеством противников, акробатика в стиле трилогии и даже ставшие к 2010 году плохим вкусом QTE-элементы. Кроме этого, в игру добавили RPG элементы, выражавшиеся в ветках прокачки, названных в честь четырех стихий.

Игра не получила большой популярности и заработала средние оценки как от прессы, так и от массового игрока. В то же время странное решение с игнорированием перезапуска можно связать с выпуском в том же году экранизации о персидском Принце с Джейком Джилленхолом в главной роли.

6 место: Prince of Persia (2008)

Фото Prince of Persia 2008

Спустя три года после «Двух тронов» и выхода первой части Assassin's Creed Ubisoft решилась на перезапуск серии. Видимо, после выхода первой части серии про асассинов, делающей упор на хоть и утрированный, но реалистичный паркур, создатели игры решили, что серия про Принца должна отличаться геймплейно и добавили в акробатические элементы магию.

Теперь при решении акробатических задач и перемещении главный герой может использовать магическую перчатку «цестус» для выполнения сложных элементов. При этом управление стало более интуитивным и требует от игрока меньше точности при исполнении «элементов паркура».

Отдельной особенностью проекта стало наличие напарницы главного героя по имени Элика. Героиня помогала герою как в бою, так и в акробатических элементах. Ну а в боевых столкновениях упор делался на схватки один на один, подобно тем, что были в самых первых частях серии.

Еще одним сильно изменившимся элементом игры стал графический стиль: теперь игрока ждал визуал, отдаленно напоминавший комиксы.

5 место: Prince of Persia 2 (1993)

Фото Prince of Persia 2

После успеха первой части не заставило себя ждать и продолжение. Спустя 4 года, в 93-м, вышел сиквел, а главным отличием стали возросшие масштабы. Выросла детализация и яркость картинки, а визуал получился более мультяшным.

В отличие от минималистичного сюжета, вторая часть стала сюжетно более сложной и разнообразной. Герой умудрится пробежаться по крышам домов, посетит руины древних храмов и таинственные пещеры, прокатится на ковре-самолете и даже успеет умереть и воскреснуть в ходе своих приключений. Геймплейно же игра имеет не так много различий со своей предшественницей, так что и ощущения от игры не сильно отличаются от первой части серии.

4 место: Prince of Persia (1989)

Фото Prince of Persia 1989

Начало пути серии, при разработке которой одной из главных целей геймдизайнера Джордана Мекнера стало создание естественных движений персонажей. Заручившись поддержкой брата, Мекнер записывает видео, а потом приступает к их оцифровке, покадрово перерисовывая. Именно такой подход позволил создателю игру добиться передового уровняграфики для 1989 года.

Оригинальный «Принц Персии» — это платформер, особенностью которого было ограниченное время прохождения. На то, чтобы выбраться из темницы, куда попадает главный герой, спасти принцессу и пройти игру игроку дается всего один час. При этом счетчик смертей не ограничен, но каждая из подобных ошибок отправляет персонажа в начало уровня.

Игра получила теплый прием критиков и игроков и даже на момент выхода была в топе лучших игр за всю историю индустрии.

3 место: Prince of Persia: The Two Thrones (2005)

Фото Prince of Persia: The Two Thrones (2005)

Заключительная часть трилогии «Песков времени». В этот раз разработчики решили совместить лучшие элементы первой и второй части сюжетной арки, историю которой продолжали «Два трона», а в ходе сюжета новой игры у принца появилось жестокое альтер эго.

Геймплейно игра вернулась к истокам «Песков времени»: акробатические элементы вновь стали иметь большое значение, а игра за «злого принца» разнообразила процесс. Именно разнообразие ситуаций, возможность улучшения кинжала и модные QTE вставки сделали «Два трона» одной из лучших игр в серии.

2 место: Prince of Persia: Warrior Within (2004)

Фото Prince of Persia: Warrior Within

Первая часть серии, в разработке которой не участвовал создатель оригинала. Проект резко поменял тон: теперь перед игроком предстала не яркая сказка, а экшен, полный насилия, обнаженки и ненормативной лексики.

При этом сюжет продолжал историю «Песков времени»: главный герой отправился на остров, чтобы предотвратить появление артефактов. В ходе игры герою будут угрожать не только песчаные демоны, но и хранитель потока времени Дахака.

Геймплей основывается на первой части и развивает ее: например, разработчики освежили боевую систему новыми комбо и возможностью подбирать второе оружие. Кинжал времени из предыдущей части игры заменил амулет с такими же свойствами. Но самым важным изменением геймплея стала частичная нелинейность — теперь от действий игрока зависело развитие истории.

1 место: Prince of Persia: The Sands of Time (2003)

Фото Prince of Persia: The Sands of Time

Первый полноценный перезапуск серии, созданный под крылом Ubisoft, которые выкупили права на серию, при непосредственном участии отца-основателя франшизы Джордана Мекнера.

Разработчики переработали основы игры, и «Пески времени» перестали быть классическим платформером. Акцент был смещен в сторону экшена, при этом акробатика все еще являлась важным геймплейным аспектом игры, так что в ходе прохождения игрок не раз устроит забег по многоуровневым декорациям.

Разработчики взяли лучшие части серии и умудрились сделать все это в несколько раз ярче. Во времена выхода игры все нововведения и элементы паркура выглядели по-настоящему революционно. Отдельной особенностью игры стало использование кинжала времени, с помощью которого главный герой мог замедлять и отматывать время, а также убивать демонов из песка.

Игра собрала множество восторженных отзывов, а со временем «Пески времени» стали классикой и до сих пор любимой частью многих фанатов серии.

C 2010 года крупных игр в серии не выходило, и причин тому может быть несколько. Одной из главных, пожалуй, стал рост популярности Assassin's Creed, выросшей в свое время из концепта Prince of Persia. Интересно, что возвращается Принц в момент застоя серии про ассасинов: может быть, впереди нас ждет и новый расцвет франшизы про сказочные Восточные земли.