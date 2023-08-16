Топ-10 лучших игр с открытым миром: от GTA 5 до The Witcher 3

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Современных геймеров давно уже не удивить масштабными открытыми мирами. Ведь огромные пространства еще нужно наполнить интересными активностями, а с этим у большинства студий бывают большие проблемы.
Однако среди огромного количества подобных проектов встречаются настоящие бриллианты, способные затянуть на десятки и сотни часов. В данном материале собрали десятку лучших игр с открытым миром.
GTA — это практически синоним понятия «интересный открытый мир». Особенно на этом поприще выделяется пятая часть. Не считая сюжетных и второстепенных заданий, в игре предостаточно разных и интересных активностей, проработанных так же детально и глубоко.
Здесь можно принимать участие в уличных гонках, в торговле на бирже, в охоте, смотреть телевизор, искать НЛО, исследовать морское дно, взаимодействовать с сектой, и это далеко не весь перечень. Хотя ничего не мешает сесть за руль своей машины и просто кататься по округе и наслаждаться окрестными пейзажами. Ведь мир в «пятерке» получился необычайно насыщенным и живым.
Упомянув про GTA 5, глупо не вспомнить и другой великий проект от Rockstar — Red Dead Redemption 2. Фактически это тот же «Великий автоугонщик», только в сеттинге Дикого Запада. Тут и глубокий игровой процесс, масштабная история, неоднозначные персонажи и, конечно же, разнообразный открытый мир, наполненный самыми разными активностями.
Все события игры разворачиваются в пределах целого, пусть и вымышленного, штата. Главный герой может спокойно забыть про основные задания, отправившись исследовать интересные места и занятия. А это не только перестрелки и ограбления, но и охота на диких животных, скачки на лошадях и поиск коллекционных предметов.
Серия Just Cause никогда не была про глубокий сюжет и драматические повороты. Вместо этого творение Avalanche Studios отправляло игроков на прекрасный остров, чтобы чинить форменное безумие и с головой окунуться в чистое веселье. Для этого в распоряжении у Рико Родригеза оказывался один из самых больших открытых миров в играх — 1000 квадратных километров тропического рая с уникальным ландшафтом, что в восемь раз больше, чем в GTA 5.
Активностей на этих огромных просторах хватает с избытком: от погонь на множестве видов транспортных средств до штурмов вражеских баз. Дополняется все безумной физикой, позволяющей реализовывать самые сумасшедшие трюки с помощью крюка, парашюта и вингсьюта. Одним словом, все для приятного отпуска.
Французов из Ubisoft можно критиковать за многое. Однако нельзя отрицать того, что они умеют создавать масштабные и интересные открытые миры, способные затянуть на десятки и сотни часов. Особенно выделяется Assassin's Creed Odyssey, отправившая геймеров в Древнюю Грецию.
Вместо надоевших всем сундуков и перьев разработчики добавили множество продуманных квестов, которые порой заканчивались весьма неожиданно. Города в «Одиссее» действительно выглядят как оживленное поселение с тысячами уникальных жителей. Ну и в целом изучать античную Грецию крайне увлекательно, ведь авторам удалось грамотно соединить знаменитые мифы с общей сюжетной канвой вселенной.
Sleeping Dogs — это игра, которая ближе всего подобралась к званию «идеальный GTA-клон». Управлять предстоит полицейским под прикрытием, которому необходимо внедриться в опасную банду и подобраться к ее лидерам. Главное на этом пути — соблюдать баланс между службой закону и преступлениями, чтобы не позволить криминальному миру поглотить себя полностью.
Студии United Front Games удалось создать виртуальную копию Гонконга с оживленными улицами, яркими вывесками и ни с чем не сравнимым восточным колоритом. Ну и под стать GTA творить можно почти что угодно: устраивать беспорядки на улицах, угонять автомобили, участвовать в перестрелках, взламывать замки, учиться восточным единоборствам и многое другое.
Как-то польская студия Techland решила соединить паркур с тематикой зомби. И в итоге у них получился Dying Light — один из лучших экшенов про оживших мертвецов. Главный герой заперт в изолированном от остального мира городе Харран, который поражен инфекцией, превращающей всех жертв в зомби.
Открытый мир охватывает пределы большого ближневосточного мегаполиса. Игрокам необходимо выполнять различные задания, искать ресурсы, помогать выжившим, противостоять бандитам и заниматься прочими делами. А благодаря паркуру делать все это в разы интереснее. Особенно когда за тобой гоняются разные виды мутантов, желающих разорвать несчастного на куски.
Серию Watch Dogs можно назвать аналогом GTA от Ubisoft. Только вместо бандитских разборок тут хакеры и борьба с корпорацией. И если первая часть заложила интересные идеи, то в продолжении они получили развитие по всем направлениям. События перенеслись из Чикаго в Сан-Франциско, а сами уровни еще сильнее стали похожи на песочницу с полной свободой действий.
Выполнение сюжетных и второстепенных заданий строится на исследовании внутриигрового мира. Благодаря системе NetHack можно взаимодействовать с информационными системами города, взламывать практически любую технику, а также расставлять ловушки для врагов. Ну а ветвистая система прокачки позволяет подстроить стиль прохождения под себя.
Вы никогда не играли в Skyrim? Хватит расстраивать старину Тодда Говарда! Тем более пятая часть «Древних Свитков» стоит потраченного времени, ведь это не просто очередная ролевая игра, где нужно выполнять квесты. «Скайрим» способен с легкостью отнять не один месяц вашей жизни.
Здесь можно провести несколько сотен часов и ни капли не продвинуться по сюжетной линии. Да что там, в TES V можно полноценно жить, обзавестись семьей, купить и обустроить дом, освоить ремесло, вступить в разные гильдии, убить множество драконов, изучить все двемерские пещеры и полетать от удара великанов. А ведь существуют еще разнообразные фанатские модификации, добавляющие еще больше контента.
Говоря про самые интересные открытые миры, невозможно обойти стороной одну из лучших игр в истории. С каждой новой частью серия «Ведьмак» становилась лучше, пока в тройке CD Projekt RED не выдала свой максимум.
Теперь захватывающий и увлекательный сюжет дополнялся огромными локациями, которые позволялось свободно исследовать, а от количества доступных занятий может закружиться голова.
Тут и ведьмачьи контракты, и случайные встречи с бандитами, и кулачные бои, отлично прописанные второстепенные квесты, сбор ресурсов и, конечно же, гвинт, переросший в самостоятельный проект. А как приятно просто прогуляться по дорогам Велена, Скеллиге или Новиграда! Неудивительно, что после финальных титров рука сама тянется к кнопке «Новая игра».
Fallout 4 позволяет геймерам окунуться в уникальный и самобытный сеттинг с постапокалиптическим флером. Перед ними открываются огромные просторы, с самого начала доступные для изучения. Разнообразные уровни, богатый бестиарий, широкий арсенал оружия и модификаций к нему — все это создано для того, чтобы подарить игрокам увлекательное приключение на много часов.
Для этого разработчики заготовили множество активностей на любой вкус. Главный герой может зачищать заброшенные строения, помогать различным фракциям, тем самым влияя на судьбу жителей Пустошей, по кусочкам раскрывать местные тайны, собирать новые комплекты силовой брони. А если все надоело, то можно построить поселение и превратить его в райский уголок. Возможности игроков ограничены лишь их собственной фантазией.