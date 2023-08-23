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Сегодня, 11:30

Лучший дизайн персонажей в Mortal Kombat — 10 самых крутых костюмов

Роман Марков
Корреспондент
Mortal Kombat.
Фото Mortal Kombat
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Именно эти костюмы зашли игрокам больше всего.

За всю историю серии Mortal Kombat разработчики неоднократно меняли образ культовых бойцов, и грядущая Mortal Kombat 1 не стала исключением. При этом почти каждый отдельный костюм имеет собственных поклонников.

Некоторые дизайны персонажей особенно полюбились игрокам, о чем они не стесняются заявлять на Reddit и других форумах. В новом материале мы назовем 10 самых крутых костюмов бойцов из Mortal Kombat за все время.

Скриншот из&nbsp;игры. Какой будет Mortal Kombat 1: от сюжета до системных требований игры на ПК

Лю Кан

Одним из самых крутых костюмов в Mortal Kombat является скин бога огня на Лю Кане из Mortal Kombat 11. В этом образе персонаж ассоциируется с силой, решительностью и разрушительностью огня. Белые рунические узоры на теле Лю Кана лишь усиливают впечатление о его божественной сущности.
Фото Mortal Kombat

Саб-Зиро

Саб-Зиро из Mortal Kombat: Deception напоминает Шреддера, что делает этот костюм одним из самых оригинальных и стильных за всю историю файтинга. Фанаты любят его за устрашающую внешность, стойкую атмосферу холода и ностальгию по «Черепашкам-ниндзя».

Фото Mortal Kombat: Deception

Скорпион

Самой крутой версией Скорпиона считается образ из Mortal Kombat 9. Персонаж всегда выглядит как смертоносный ниндзя, но в этой части игры особенно. Его костюм настолько детально проработан, что персонаж напрямую ассоциируется с ядовитым скорпионом из животного мира.

Фото Mortal Kombat 9

Милина

Образ Милины из Mortal Komat X нравится игрокам за светящиеся глаза и довольно реалистичное строение челюсти. Кроме того, в этой части файтинга героине удается оставаться милой принцессой, несмотря на свои страшные зубы и жестокость в бою.

Фото Mortal Kombat

Китана

Наиболее привлекательным костюмом Китаны считается ее наряд из Mortal Kombat 9. Он довольно открытый и позволяет любоваться подтянутой фигурой героини на протяжении всей игры. Хотя некоторые фанатеют от этой версии Китаны именно из-за лица и прически.

Фото Mortal Kombat 9

Соня Блейд

Соня Блейд в спортивном костюме является одним из самых культовых образов за всю историю Mortal Kombat. Она выглядит довольно хрупкой, но способна победить кого угодно, чем и завоевала любовь фанатов. Эту версию персонажа можно увидеть как в Mortal Kombat 3, так и в Mortal Kombat 11.
Фото Mortal Kombat

Джонни Кейдж

Голливудская звезда Джонни Кейдж врезался в память фанатов своим максимально пафосным костюмом из Mortal Kombat 11. Чемпионский пояс, кожаная куртка, кубики пресса, стильные очки и лучезарная улыбка смогли привлечь внимание не только девушек, но и парней.

Фото Mortal Kombat

Рейден

Образ Рейдена из Mortal Kombat 11 представляет собой воплощение божественного статуса и электрической мощи персонажа. Костюм украшен узорами и символами, сочетая в себе элементы древнего китайского стиля и технологичного будущего.

Фото Mortal Kombat

Кун Лао

Кун Лао сражается одним из самых узнаваемых оружий в истории видеоигр — заостренной шляпой. Во всех частях файтинга он был молод, но в Mortal Kombat 11 персонажа представили пожилым мастером боевых искусств, который в совершенстве овладел своим необычным клинком.

Фото Mortal Kombat

Сайракс

Хотя Сайракс не был игровым персонажем в Mortal Kombat 11, он все же встречался по сюжетной кампании. Желтый ниндзя получил самый крутой роботизированный дизайн за всю историю франшизы и по-настоящему восхитил фанатов. Многие даже умоляли разработчиков сделать Сайракса полноценным бойцом игры.

Фото Mortal Kombat
Скриншот из&nbsp;Mortal Kombat 1. Список персонажей Mortal Kombat 1: Саб-Зиро и Скорпион на месте, но нет Шао Кана

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