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За всю историю серии Mortal Kombat разработчики неоднократно меняли образ культовых бойцов, и грядущая Mortal Kombat 1 не стала исключением. При этом почти каждый отдельный костюм имеет собственных поклонников.
Некоторые дизайны персонажей особенно полюбились игрокам, о чем они не стесняются заявлять на Reddit и других форумах. В новом материале мы назовем 10 самых крутых костюмов бойцов из Mortal Kombat за все время.
Саб-Зиро из Mortal Kombat: Deception напоминает Шреддера, что делает этот костюм одним из самых оригинальных и стильных за всю историю файтинга. Фанаты любят его за устрашающую внешность, стойкую атмосферу холода и ностальгию по «Черепашкам-ниндзя».
Самой крутой версией Скорпиона считается образ из Mortal Kombat 9. Персонаж всегда выглядит как смертоносный ниндзя, но в этой части игры особенно. Его костюм настолько детально проработан, что персонаж напрямую ассоциируется с ядовитым скорпионом из животного мира.
Образ Милины из Mortal Komat X нравится игрокам за светящиеся глаза и довольно реалистичное строение челюсти. Кроме того, в этой части файтинга героине удается оставаться милой принцессой, несмотря на свои страшные зубы и жестокость в бою.
Наиболее привлекательным костюмом Китаны считается ее наряд из Mortal Kombat 9. Он довольно открытый и позволяет любоваться подтянутой фигурой героини на протяжении всей игры. Хотя некоторые фанатеют от этой версии Китаны именно из-за лица и прически.
Голливудская звезда Джонни Кейдж врезался в память фанатов своим максимально пафосным костюмом из Mortal Kombat 11. Чемпионский пояс, кожаная куртка, кубики пресса, стильные очки и лучезарная улыбка смогли привлечь внимание не только девушек, но и парней.
Образ Рейдена из Mortal Kombat 11 представляет собой воплощение божественного статуса и электрической мощи персонажа. Костюм украшен узорами и символами, сочетая в себе элементы древнего китайского стиля и технологичного будущего.
Кун Лао сражается одним из самых узнаваемых оружий в истории видеоигр — заостренной шляпой. Во всех частях файтинга он был молод, но в Mortal Kombat 11 персонажа представили пожилым мастером боевых искусств, который в совершенстве овладел своим необычным клинком.
Хотя Сайракс не был игровым персонажем в Mortal Kombat 11, он все же встречался по сюжетной кампании. Желтый ниндзя получил самый крутой роботизированный дизайн за всю историю франшизы и по-настоящему восхитил фанатов. Многие даже умоляли разработчиков сделать Сайракса полноценным бойцом игры.