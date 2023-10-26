Лучшие нейросети для генерации изображений

Знать графические редакторы не требуется — каждый может стать дизайнером.

С помощью искусственного интеллекта каждый может создать оригинальное и необычное фото, потратив на это несколько минут.

Многие специалисты давно отмечают, что нейросети вполне способны заменить половину контентщиков. Только в этом году компании сгенерировали более 10 миллиардов изображений и видео.

Искусственный интеллект (ИИ) и нейросети меняют правила игры для художников, маркетологов, писателей и для всего бизнеса в целом. Сегодня мы окунемся в одну из интересных областей, где умные чат-боты стремительно набирают обороты, генерируя изображения при помощи слов.

DALL-E

Сайт: labs.openai.com

Доступно: web-версия

Цена: ограниченная версия 30 дней/1499 рублей за безлимит

Что это такое и как работает

DALL-E расфорсили не меньше, чем ChatGPT. Инструмент идеально подходит всем, кому нужны оригинальные картинки. Нужно лишь зайти на сайт нейросети, используя VPN, и написать свой запрос. Тогда начинается магия: сервис создает картинку на основе текстовых описаний от пользователя. Чем больше деталей вы укажете, тем точнее получится результат — принцип всех ИИ-генераторов.

Изображение, созданное с помощью DALL-E на основе текстового описания: «Обезьяна-космонавт, летящая в космосе». Фото DALL-E.

Преимущества

DALL-E предлагает несколько вариантов, что позволяет вам самостоятельно решить, какой больше подходит под ваш концепт.

Сюда можно загрузить собственное изображение и с помощью промтов (запросов) направлять искусственный интеллект. Функция позволяет сделать из фото произведение искусства или создать свое NFT, если кто-то еще помнит о них.

В течение первых 30 дней пользователь может бесплатно сгенерировать 50 изображений. Далее действует ограничение — либо 15 картинок в 30 дней, либо дополнительные попытки по цене от 999 рублей за 115 кредитов.

Недостатки

DALL-E не способен создавать реалистичные изображения и часто выдает некачественные обработки портретов, пейзажей и городских ландшафтов.

Мало того, что DALL-E работает только на английском языке, так еще и результат зависит от качества конкретного запроса. Разработчики из OpenAI рекомендуют добавлять как можно больше деталей.

Если вы отправили слишком подробное описание идеи и там больше трех главных объектов (например, пять больших птиц) — бот пропустит какие-то детали. Бывают случаи, когда нейросеть не понимает запрос и генерирует что-то свое.

Рекомендуем избегать отрицания, чисел (1,2,3...) и сложных предложений — в этой ситуации DALL-E не выдаст ничего, кроме ошибки.

Использование сгенерированных изображений из DALL-E в коммерческих целях (в качестве продажи, маркетинговых целей) может повлечь за собой проблемы. Помните, что нейросеть использует собственную библиотеку изображений.

Midjourney

Сайт: midjourney.com

Доступно: в Discord

Цена: бесплатно/премиум от 999 рублей в мес.

Что это такое и как работает

Нейросеть Midjourney быстро стала одним из самых популярных сервисов для создания изображений. Ее способность делать четкие и точные варианты, опираясь на маленький промт, поражает воображение.

Несмотря на один из самых странных пользовательских интерфейсов, нейросеть доступна через чат в Discord — бот выдает одни из самых красивых результатов.

Экран загрузки в стиле GTA, созданный нейросетью Midjourney. Фото Midjourney

Преимущества

Как известно, на поиск нужных изображений приходится тратить кучу времени. Искусственный интеллект решает эту проблему: вы можете задать любой параметр вашей картинке и получить результат в пару кликов.

Большое внимание уделяется эстетической составляющей изображения, чего не может предложить ни одна другая нейросеть. Со времен первой версии Midjourney усовершенствовался и теперь создает не только абстрактные картинки, но и нечто, похожее на реальные работы, сделанные руками профессионала.

Недостатки

Результат может выглядеть как настоящая фотография, а объект — не всегда. Это процесс, где много проб и ошибок, поэтому у вас будет достаточно попыток, чтобы получить желаемое. Но некоторые по-прежнему выделяют баг с шестью пальцами.

Одним из главных недостатков считается бесплатная версия. Несмотря на преимущества чат-бота, пробный период — полный хаос. Время ожидания здесь больше обычного из-за того, что вы пишете запрос параллельно с остальными.

JasperArt

Сайт: jasper.ai

Доступно: web-версия

Цена: пробный период/премиум от 3785 рублей в мес.

Что это такое и как работает

В коммерческом мире контент — лицо компании. Для продажи и продвижения необходимо постоянно привлекать внимание. А хорошие изображения — ключ к победе над конкурентами.

Jasper Art иммитирует художественные стили и конкретные авторские фишки. В Jasper Art два режима: режим свободной формы, где можно вводить собственные запросы для создания нужных и оригинальных изображений. И режим шаблонов — местный «сток» стилей для создания картинок. Здесь также можно генерировать контент, используя ключевые слова.

Пример работ JasperArt. Фото dcarlbom.com/jasper-ai/jasper-art-review/#gref

Преимущества

Нейросеть имеет простой интерфейс. Это не очень большая платформа, поэтому нет опасности заблудиться. Все инструменты находятся под рукой.

Jasper Art предоставляет ограничение в 400 символов в текстовом поле. Но в большинстве случаев это больше, чем нужно. Нейросеть не любит сложных формулировок, а значит, думать над подробным описанием точно не придется.

Недостатки

Режим Free Form дает дополнительные возможности для создания изображений, однако еще год назад в арсенале нейросети было 13 стилей, теперь же — только шесть вариантов: абстракция, аниме, ар-деко, цифра, поп-арт и сюрреализм.

Еще один режим — Medium. Он более продвинутый, и здесь уже более серьезная обработка. После обновления рабочий арсенал сократили до семи стилей: акрил, коллаж, тушь, микс-медиа, масляная краска, фотография и акварель.

В режиме «Вдохновение» нейросеть не справляется с копированием стиля известных художников, да и выбор там тоже ограничен — всего шесть вариантов.

NightCafe

Сайт: creator.nightcafe.studio

Доступно: web-версия

Цена: бесплатная версия/безлимит от 599 рублей в мес.

Что это такое и как работает

Это генератор цифрового контента, где соединяются современные технологии и творчество. NightCafe создан не для того, чтобы заменить художников, а для доступности искусства.

Теперь любой человек может познакомиться с творческим процессом изнутри, и все это при помощи мощного искусственного интеллекта.

Изображение, созданное в NightCafe на основе текстового описания: «Бульдоги сошлись в боксерском поединке». Фото creator.nightcafe.studio

Преимущества

Пользователи могут не только создавать, но и делиться своими работами, находить вдохновение у других и общаться с коллегами-творцами. По сути, это новая социальная сеть с возможностью создавать и сразу выгружать контент.

NightCafe каждый день предоставляет бесплатные кредиты для генерации картинок. Здесь широкий выбор стилей и режимов, а качество созданных картинок стабильно хорошее и не зависит от подписки. Цены здесь, кстати, очень лояльные, а отличия в доступных функциях — минимальные.

Недостатки

Если вы занимаетесь типографией или только думаете об этом, то стоит обратить внимание на программы по типу Illustrator или InDesign. Нейросети до сих пор не понимают, как работать с типографикой, а NightCafe вовсе не способен выдавать качественный результат для печати.

Еще один недостаток — служба поддержки, где редко отвечают и не дают нужных инструкций. Но это пустяк в сравнении с тем, какие результаты выдает NightCafe.

Deep AI

Сайт: https://deepai.org/

Доступно: web-версия

Цена: бесплатная ограниченная версия/от 699 рублей в мес.

Что это такое и как работает

Это инструмент, который работает как с текстами, так и с визуалами, поэтому Deep AI сильно полюбился блогерам и дизайнерам.

Нейросеть может генерировать идеи и структурировать информацию, основываясь на ваших предпочтениях. Благодаря Deep AI вы можете отложить всю рутину и заняться чем-то более творческим.

Девушка, созданная при помощи Deep AI. Фото Deep AI

Преимущества

Пользователи могут делать большие запросы с минимальным риском сбоев или потери информации.

Кроме того, Deep AI может предложить несколько вариантов картинки, в разных стилях и с разной обработкой. Тут простору фантазии нет предела — экспериментировать с визуалом можно как угодно и сколько угодно. А на выходе каждая картинка получается уникальной.

Недостатки

Создание digital-артов, где требуются определенные команды для нейросети, может показаться сложным, муторным и непонятным.

Цена расширенной версии меняется в зависимости от количества запросов. Чем больше нужно картинок — тем выше цена.

Разработчики уверяют, что в Deep AI используются новые технологии для ускорения работы нейронки. Но они только сбивают бота и мешают в работе с несколькими изображениями одновременно — иногда сбрасывается запрос.