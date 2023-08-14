Где скачивать игры и фильмы: популярные торрент-трекеры в России

Раньше за пиратский контент в стране наказывали серьезно, сейчас поощряют даже в правительстве.

После ухода крупных интернет-сервисов и гигантов индустрии развлечений с российского рынка в нашей стране случился всплеск интереса к «пиратскому контенту» — бесплатным нелицензионным копиям фильмов, сериалов, музыкальных альбомов и видеоигр.

Чаще всего их выкладывают на тематических сайтах — торрентах. Даже если вы не хотите нарушать авторское право и бесплатно качать популярный контент, недоступный для покупки в России, торренты в любом случае могут быть вам полезны. Почему? Читаем дальше.

Лучшие торрент-трекеры в России

Ниже мы расскажем о 10 самых популярных в русскоязычном сегменте сайтах с торрентами. Есть десятки других, менее известных, но мы помним, как для этого способа загрузки важны сиды и личи.

Чем больше пользователей — тем больше вероятность, что даже старый фильм или игрушку из 2000-х кто-то вам раздаст и сделает это максимально быстро.

RuTracker

— ссылка: http://rutracker.org

— количество пользователей: 80 миллионов

— регистрация: требуется

Безоговорочно самый популярный торрент-трекер в России. Там оперативно публикуется весь контент, который оказывается в свободном доступе, а большая аудитория обеспечивает высокую скорость даже не самым актуальным файлам.

Rutor

— ссылка: http://rutor.info

— количество пользователей: 24 миллиона

— регистрация: не требуется

Крупнейший русскоязычный сайт, который позволяет скачать торренты без регистрации. Для загрузки достаточно просто вбить в поисковую строку запрос и выбрать лучший вариант — на портале есть как фильмы, так и видеоигры.

LostFilm

— ссылка: https://www.lostfilm.tv/

— количество пользователей: 30 миллионов

— регистрация: требуется

Самый популярный сайт для любителей новых сериалов (особенно зарубежных) — они появляются максимально быстро, в хорошем качестве и с русской озвучкой. На сайте также появляются популярные фильмы, но для загрузки игр или музыки лучше поискать другие варианты.

NoNaMe Club

— ссылка: https://nnmclub.to

— количество пользователей: 19 миллионов

— регистрация: требуется для некоторых раздач

Один из самых свободных торрент-клиентов — среди прочего, тут можно найти сборки операционной системы Windows и некоторые другие файлы, обычно недоступные на других площадках.

Кинозал ТВ

— ссылка: https://kinozal.tv/

— количество пользователей: 18 миллионов

— регистрация: требуется

Хороший вариант для загрузки контента для просмотра — кино и сериалов. На сайте всегда можно найти и скачать старые хорошие фильмы, и почти в каждом случае на раздаче будет несколько человек, так что скорость будет отличная.

Fast Torrent

— ссылка: http://fast-torrent.ru

— количество пользователей: 17 миллионов

— регистрация: не требуется

Еще один торрент-трекер для киноманов, отличающийся чуть более современным дизайном и простой навигацией. Бонусом станет и возможность скачать фильмы с торрента без регистрации, доступная всем пользователям.

Tapochek

— ссылка: https://tapochek.net

— количество пользователей: 4 миллиона

— регистрация: требуется

Портал, ориентированный на геймеров. Там раньше всех появляются релизы R.G. Механики и некоторых других авторов репаков и сборок, которые успели полюбиться отечественным игрокам.

RGFootball

— ссылка: http://rgfootball.net

— количество пользователей: 1 миллион

— регистрация: требуется

Сайт с торрентами, ориентированный на любителей спорта. Здесь можно найти архивные записи с крупных турниров уровня Лиги чемпионов или Олимпиады, а также записи футбольных матчей и других соревнований, а также тематических ТВ-программ.

ThePirateBay

— ссылка: https://thepiratebay.org/

— регистрация: не требуется

Наиболее известный и популярный англоязычный торрент-трекер. Считается, что в «пиратской бухте» можно найти все — несмотря на минималистичный дизайн и несколько попыток закрыть ресурс, сайт до сих пор доступен и пользуется спросом среди пользователей интернета со всех уголков планеты.

RARBG

— ссылка: https://rarbg.to

— регистрация: не требуется

Еще один популярный англоязычный сайт, но с уклоном на развлекательный контент. Игры, фильмы и сериалы — все что угодно, особенно если вы владеете английским либо же готовы пользоваться субтитрами.

Что такое торрент и почему это удобно

BitTorrent — как минимум легкий и удобный протокол передачи данных. Если кратко и простым языком, то в этом случае вы скачиваете файлы не с сервера, а с компьютеров других пользователей, которые загрузили эти файлы ранее. Потом, если захотите, вы сможете точно так же помочь следующим.

Торрент снижает нагрузку на сервер, что увеличивает скорость загрузки — домашний интернет позволяет скачивать фильм в топ-качестве за несколько минут. Чем больше пользователей скачали файл и «раздают» его другим, тем скорость выше. Это выгодно отличает протокол от простой загрузки с сервера, который легко перегрузить.

Сами по себе торренты не запрещены, ведь их используют не только пираты. Вы можете загрузить на сайт с торрентами большой архив для группы в университете или свой альбом, если хотите распространять его бесплатно.

Качать с торрента программное обеспечение с открытым кодом, дистрибутивы Linux, классическую музыку или фильмы, игры, книги, автор которых разрешил свободное распространение, тоже совершенно легально. Поэтому в самом факте использования BitTorrent нет ничего плохого или незаконного.

Как скачивать файлы с торрентов

Из трудностей — нажать кнопку «Скачать» в данном случае недостаточно. На сайтах с торрентами (их еще называют торрент-трекерами) доступен только файл с расширением .torrent, который сам по себе игру не запустит.

Их можно открывать с помощью торрент-клиента, где и происходит процесс загрузки файлов. Клиенты просты в использовании, поэтому бояться тут нечего: открываем загруженный с сайта файл, выбираем, куда будет качаться сериал или видеоигра, ждем несколько минут.

Вот несколько удобных торрент-трекеров:

— µTorrent (uTorrent)

— BitTorrent

— qBittorrent

При выборе нужного тайтла на сайтах обычно есть несколько вариантов для загрузки. Они обычно отличаются друг от друга качеством и сборкой, но советуем обратить внимание на еще один показатель: сиды, личи и пиры.

Это числа, которые обычно указываются в списке справа от названия и размера файлов. Важно, что они напрямую влияют на скорость загрузки:

— сиды (зеленое число) показывают, сколько человек уже скачали файлы и раздают их вам;

— личи (красное число) означают количество человек, которые уже скачали часть файлов и могут раздать отдельные сегменты торрента;

— пиры — сумма сидов и личей.

Выше мы уже говорили, что чем больше людей раздают вам файлы, тем лучше. Если их не будет совсем — загрузить ничего не выйдет, придется ждать, пока кто-то «встанет на раздачу». Чтобы скачать выбранный контент максимально быстро, лучше скачать торрент с максимальным количеством сидов и личей.

Кроме того, для использования торрента вам, скорее всего, потребуется VPN-сервис. Большая часть упомянутых здесь сайтов публикует файлы с пиратскими играми, сериалами и так далее, поэтому официально они заблокированы в России.

Чтобы открыть их, достаточно самого простого VPN, хватит даже пробной версии или расширения для браузера. Другой IP нужен только на самом сайте, после загрузки торрент-файла на ПК никаких ограничений уже не будет.

Надеемся, наш материал поможет вам почувствовать преимущества BitTorrent и сделать жизнь чуть удобнее. Мы же напоминаем о том, что скачивать лицензированный контент с таких ресурсов незаконно, и мы не одобряем такое. Однако обычное использование торрента не запрещено и даже приветствуется.