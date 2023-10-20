Как купить Человека-паука 2 — игра недоступна в России

Схема уже отработанная на других релизах.

Новый эксклюзив PlayStation 5 вышел сегодня, 20 октября. Однако Человек-паук 2 недоступен в России официально через российские аккаунты в PS Store. Рассказываем, как купить и поиграть в новую часть про дружелюбного соседа.

Как купить Marvel's Spider-Man 2 на PS5 — для этого понадобится зарубежный аккаунт в PS Store

Способ уже знакомый — это зарегистрировать зарубежный аккаунт, например, в Турции. Для этого необходимо будет включить VPN на ПК, после этого нужно зайти на официальный сайт PS Store с ПК, на главной странице сайта нажать на «Sign In» и создать учетную запись.

При создании аккаунта в Турции или в другом регионе необходимо указывать зарубежный электронный ящик типа Gmail, в поле «Страна и регион проживания» — любой регион, кроме России и Белоруссии.

Также потребуется указать реальный адрес. Здесь все просто: открываем Google Maps и выбираем какое-нибудь непримечательное здание в одном из турецких городов. В Google Maps отразится его реальный адрес. Его и вписываем.

Фото Google

Если зарубежный аккаунт в PS Store создан, то как купить Человека-паука 2 с него. Что для этого нужно?

Для этого потребуется банковская карта зарубежного банка. А если ее нет, то можно создать виртуальный вариант такой карты. Чтобы это сделать, нужно скачать OlduBil, запустить приложение и зарегистрироваться в нем. Указать имя, фамилию, номер телефона и придумать пароль.

После этого можно пополнить виртуальную карту при помощи российской банковской карты типа «Тинькофф», либо обратиться за помощью к сторонним площадкам типа Plati.ru, которые оказывают подобные услуги за деньги.

Так, продавцы на Plati.ru могут купить Человека-паука 2 на ваш аккаунт за 6 900 рублей. Но этот способ опасен, так как вам придется сказать им пароль, логин от аккаунта и код с почты/SMS. Внимательнее выбирайте продавцов по отзывам и совершенным сделкам, а также смотрите на их рейтинг. Если продавец совершил мало сделок и имеет низкий рейтинг, то не стоит с ним связываться.

Фото Plati.Ru

Еще один вариант — пополнить свой зарубежнный аккаунт картами пополнения на определенное количество денег. Стандартное издание Человека-паука 2 в турецком PS Store продается за 1 499 турецких лир или 5 119 рублей. Deluxe-издание всего на 200 лир дороже. Соответственно, свой аккаунт в PS Store необходимо пополнить как минимум на 5 119 рублей.

Последний вариант — дождаться выхода дисков с Человеком-пауком 2 в российских магазинах

Marvel's Spider-Man 2 можно предзаказать на сайтах российских ритейлеров «М.Видео» и «Эльдорадо» за 10 000 рублей. Этот вариант не только самый дорогой из вышепредставленных. Предзаказавшие смогут получить диск с игрой в лучшем случае только 20 ноября — спустя ровно месяц после релиза игры во всем мире.

Что входит в стандартное и Deluxe-версии Spider-Man 2

В стандартное издание входит только сама игра, а Deluxe-версия включает помимо самой игры еще 10 уникальных костюмов для Питера Паркера и Майлза Моралеса, дополнительные предметы для фоторежима и два очка навыков.

Фото Sony

Spider-Man 2 был полностью переведен на русский

В версии игры в турецком PS Store есть поддержка русского языка. Игра была полностью переведена на русский — это касается как субтитров, так и озвучки, что редкость в наше время. В Starfield не было ни текстового варианта на русском, ни озвучки. Энтузиастам пришлось обращаться за помощью к нейросети.