Mass Effect 4: когда выйдет, на каком движке разрабатывается и другие факты

Главная интрига — вернется ли Шепард?

Новую часть Mass Effect официально анонсировали на The Game Awards 2020. Однако с того момента прошло прилично времени, а BioWare расщедрилась только на короткий тизер и несколько концепт-артов. В данном материале мы собрали все доступные сведения и фанатские теории о грядущей игре, на данный момент известной под кодовым названием The Next Mass Effect.

Фото BioWare

На каком движке разрабатывается Mass Effect 4

Разработкой новой части Mass Effect все также занимается BioWare. И хоть это уже не та великая студия, которая клепала один хит за другим, большинство фанатов настроены весьма оптимистично. Ведь для работы над проектом в команду вернулось множество опытных ветеранов, трудившихся над оригинальной трилогией и знающих эту вселенную вдоль и поперек.

Правда, не обошлось и без существенных потерь. За неделю до анонса о своем уходе объявил Кейси Хадсон — человек, фактически стоявший у руля создания всей франшизы. Он основал собственную студию и уже занимается новым тайтлом.

Фото BioWare

Игра создается на Unreal Engine 5, а не на обязательном для Electronic Arts движке Frostbite. Вероятно, авторы учли негативный опыт разработки Dragon Age: Inquisition и Mass Effect: Andromeda, когда они мучились из-за неудобного инструментария, заточенного под экшен, а не на масштабные ролевые элементы.

Также, по словам авторов, в Mass Effect 4 не будет открытого мира. Сам тайтл будет однопользовательским и вернется к классической формуле с линейными локациями в стиле первых частей и квестами, ориентированными на сюжет.

Разработка четвертой части перешла к этапу полноценного производства только в апреле 2022 года. До этого момента проект находился на стадии планирования и прототипирования, в ходе которого девелоперы определялись с концепцией, набрасывали сценарий и рисовали концепт-арты.

Такая затяжка объясняется тем, что сейчас у студии в приоритете Dragon Age: Dreadwolf, релиз которой ожидается не раньше лета 2024 года. Только после завершения основных работ все ресурсы будут перекинуты на следующий проект.

Фото BioWare

Сюжет Mass Effect 4

Известно, что над сюжетом грядущей игры работает Мари Демарл, ответственная за сценарии Deus Ex: Mankind Divided и Guardians of the Galaxy. Показанные при анонсе кадры намекают на то, что в его основу ляжет красная концовка с уничтожением всей синтетической формы жизни. Однако из-за скудности сведений фанатам остается только строить различные теории.

Самая популярная из них гласит, что новая итерация будет прямым продолжением трилогии. На это указывают показанные в трейлере обломки кораблей в космосе, разрушенный ретранслятор и остатки Жнецов на ледяной планете.

Битва со Жнецами в Mass Effect. Фото BioWare

Другие предполагают, что разработчики попытаются соединить события первых трех частей с Mass Effect: Andromeda. На это могут намекать показанные в том же тизере галактики Андромеда и Млечный путь, концепт-арты с таинственными персонажами, чей силуэт подозрительно напоминает представителей расы Ангара и корабль XT8, который засветился в неудачном спин-оффе.

И третья популярная теория гласит, что события развернутся в далеком будущем. Эта версия опирается на то, что в ролике Лиара выглядит заметно постаревшей. К тому же она была одета в накидку Матриарха — так называемых старших представителей ее расы. Как известно, азари могут спокойно жить до 1000 лет, поэтому для авторов не составит труда объяснить большой скачок во времени.

Лиара Т'Сони в Mass Effect 2. Фото BioWare

Не меньше предположений строится вокруг фигуры вероятных антагонистов. Например, после восстановления ретрансляторов в Галактику явятся новые захватчики, чуть ли не кеты из Andromeda. Этот шаг позволил бы объединить две части и хоть как-то завершить историю спин-оффа.

Самые смелые считают, что после устранения угрозы со стороны Жнецов их создатели Левиафаны постараются вернуть некогда ведущие роли в космическом сообществе. Как известно, эти древние и могущественные существа выжили, затаившись на дне океана в разных уголках вселенной.

К тому же они уже вписаны в местный лор, а потому фанаты примут их куда теплее, нежели совершенно новых пришельцев. Да и у сценаристов появится возможность для добавления серой морали и сложного выбора, ведь каким-то расам может «понравиться» их власть на фоне послевоенной разрухи.

Также часто встречается версия о маленькой локальной истории, которая перерастет в нечто масштабное только в случае успеха игры. Но вряд ли этому обрадуются поклонники серии. Ведь Mass Effect — это масштабная и эпичная космоопера, в которой на кон поставлена судьбы вселенной.

Фото BioWare

Интриги Mass Effect 4

Главная интрига Mass Effect 4 звучит просто: появится ли Шепард и если да, то как это объяснят. С одной стороны его история завершена в трилогии, а его возвращение может только испортить великое наследие командора и обесценить его смертельный подвиг. И ветераны студии наверняка понимают подобный риск.

Но с другой стороны, так велик соблазн вернуть культового персонажа и порадовать геймеров. А потому велики шансы на то, что авторы остановятся на среднем варианте: протагонистом станет новый персонаж, а легендарный Шепард появится только в качестве камео или второстепенного NPC.

Другая путаница связана с гетами. Если в основу сюжета легла концовка с уничтожением всей синтетической формы жизни, то это значит, что в четверке не будет представителей продвинутой расы искусственного интеллекта.

Однако разработчики опубликовали концепт-арт, на котором изображены кроган, неизвестные в белом и зеленом (возможно, участники инициативы «Андромеда») и силуэт непонятного существа, напоминающего сородича Легиона.

Рядом с ними лежит непонятное тело, очень похожее на синтетика. К тому же в коротком прошлогоднем тизере поклонники расшифровали голос Лиары, которая разговаривает с гетом. Можно предположить, что одна из сюжетных веток будет связана с возрождением этой расы.

Геты в Mass Effect 2. Фото BioWare

Также на одном из концепт-артов геймеры распознали фигуры саларианца Мордина и дрелла Тейна. Однако эти персонажи физически не могли жить также долго, как и азари. Было ли это просто пробным вариантом, который не попадет в итоговый вариант игры, или это намек на один из поворотов сюжета, непонятно.

Разработка новой Mass Effect все еще далека от завершения. Однако тех немногочисленных материалов хватило, чтобы взбудоражить сообщество, которое жаждет вернуться в любимую вселенную. И хочется верить, что ветераны BioWare не допустят тех ошибок, которые были совершены при создании Andromeda.

Дата выхода Mass Effect 4 и на каких платформах выйдет

Релиз Mass Effect 4 должен состояться на ПК, PS5 и Xbox Series. У Mass Effect 4 пока нет даже приблизительной даты релиза. Но, вероятнее всего, игра появится после Dragon Age: Dreadwolf, релиз которой ожидается летом 2024 года. А значит новую часть космооперы не стоит ждать раньше 2025 года. Что более вероятно, тайтл выйдет только в 2026-м, учитывая объем работы, время на маркетинг и пиар.