Топ-10 лучших бесплатных игр на ПК и консолях

Хорошие игры не всегда стоят много денег.

В данном материале собрали десять бесплатных тайтлов самых разных жанров, которые можно запустить на ПК и консолях, не потратив и рубля.

1. Counter-Strike: Global Offensive

CS:GO давно превратилась в проверенную временем классику. Проект умудряется бить новые рекорды онлайна и сохранять бешеную популярность в качестве киберспортивной дисциплины.

Все это объясняется тем, что данный соревновательный шутер легок в освоении, в меру требователен к скиллу и полностью бесплатен. За деньги здесь можно прикупить разве что красивые скины и наклейки для своего оружия.

И хоть геймплейная формула уже давно не менялась, но этого и не требуется, ведь динамичные перестрелки, тактическое разнообразие и множество карт с легкостью затягивают на десятки и сотни часов.

2. Genshin Impact

Можно сколько угодно критиковать студию miHoYo за агрессивную монетизацию, но стоит признать, что им удалось создать первую гача-игру AAA-качества. Пользователи Genshin Impact бесплатно получают огромный и детально проработанный открытый мир, разделенный на области.

Игроки всегда найдут, чем себя занять, ведь тут великое множество героев и их всех предстоит открыть, большое разнообразие противников и загадок, а также увлекательнейшая боевая система, основанная на взаимодействии стихий и способностях членов команды. А визуальный стиль и музыкальное сопровождение создают ту самую атмосферу сказочности.

3. Destiny 2

Динамичный геймплей, шикарная картинка, множество соревновательных режимов, одиночные приключения и захватывающие рейды — за все это Destiny 2 признается одним из лучших представителей жанра.

В этом футуристическом MMO-шутере игрокам предстоит заняться исследованием фантастического мира, населенного монстрами, прокачивать своего героя и участвовать в различных активностях.

Но чтобы пройти сюжет полностью, необходимо прикупить дополнения. Однако и бесплатная версия позволяет примерить на себя роль Стража, познакомиться с начальной историей и поучаствовать в мультиплеерных PvP-схватках. Такому количеству контента позавидуют даже полноценные релизы.

4. Path of Exile

Когда-то Path of Exile воспринимали не иначе, чем очередной «клон Diablo», который можно пощупать пару вечеров, но лишь затем, чтобы в очередной раз вернуться к оригиналу. Однако с тех пор многое поменялось, и теперь проект от студии Grinding Gear Games обрел собственное лицо, превратившись в самобытное и увлекательное произведение.

Более того, авторы PoE довели до совершенства некоторые элементы жанра, заметно опередив в этом источник своего вдохновения. И кроме уничтожения толп монстров, отдельное удовольствие кроется в экспериментах со сборкой подходящего именно вам билда персонажа. Правда, новичков может отпугнуть сложная система прокачки с сотнями умений и талантов.

5. Dota 2

Еще одна вечная классика от Valve, которая уже много лет поддерживает высокий онлайн. Dota 2 — это не просто одна из главных игр в истории индустрии. Dota 2 и есть воплощение жанра MOBA.

Проект стал популярен благодаря гигантскому ростеру персонажей с разнообразными способностями, тактическому простору и проработанному мультиплееру. Более того, тут выдержан удивительный баланс между личным скиллом и командным взаимодействием, необходимый для победы в матче. А благодаря постоянным обновлениям игроки не стоят на месте и постоянно обновляют свои стратегии и пул персонажей.

6. Rocket League

В свое время Rocket League выстрелила благодаря необычной, но весьма интересной концепции. Фактически студия Psyonix придумала новый вид спорта, а именно собственную вариацию футбола, где вместо футболистов соперничают команды из маленьких машинок.

Игроки делятся на команды и пытаются затолкать огромный мяч в чужие ворота. И за все веселье стоит сказать «спасибо» местной физике, благодаря которой автомобили быстро разгоняются, ездят по стенам, умеют подпрыгивать и совершать кувырки. В итоге получаются динамичные матчи с бешеным темпом, из-за чего гонять за мячом совершенно не надоедает.

7. Apex Legends

Вообще среди королевских битв много хороших бесплатных проектов, включая корифеев жанра Fortnite и PUBG. Однако из общей массы хочется выделить именно Apex Legends. А все из-за увлекательного игрового процесса, основанного на комбинации ураганных перестрелок, уникальных персонажей, разнообразных способностей и продуманного мультиплеера.

К тому же именно в этом тайтле впервые появились разные уникальные механики по типу воскрешения напарников, которые теперь считаются обязательными. Да и сами разработчики продолжают активно поддерживать свое творение, добавляя новых героев, карты и режимы.

8. Fall Guys

Кто бы мог подумать, что жанр «королевских битв» может быть настолько милым и добрым. Однако студия Mediatonic показала собственную версию соревнований на выбывание: милую, красивую, без перестрелок и убийств, местами даже детскую, но от того не менее азартную и веселую.

В свое время Fall Guys привнесла свежую струю в застоявшееся болото battle royal. Забавные человечки, в нелепо выглядящих нарядах, проходили испытания, а с каждым новым раундом количество проходных мест уменьшалось. И так, пока не оставался один победитель. Здесь даже поражение не злит, ведь игроки получают главное — заряд положительных эмоций.

9. Мир танков

«Мир танков» больше известна сообществу по прошлому уже устоявшемуся названию — World of Tanks. Но от перемены слагаемых сумма, как известно, не меняется, и суть проекта осталась прежней.

Игроки точно также занимаются прокачкой собственной боевой машины, участвуют в танковых сражениях и коллекционируют редкие модели. В самих боях все решает лучшая подготовка, командное взаимодействие, хитрость и удача. Также разработчики не забывают поддерживать свое творение дополнениями и расширениями, добавляющими новые карты и танки.

10. Hearthstone

«Еще одна партия и спать» — сколько же раз что-то подобное звучало перед началом очередного матча в Hearthstone. Суть этой коллекционной карточной игры звучит следующим образом: использовать способности своих карт для победы над соперником.

Благодаря упрощенным механикам, хорошему балансу и пониженному порогу входа разобраться в местных правилах проще простого. Немного сложнее будет собрать хорошие колоды, позволяющие эффективно сражаться с другими игроками. Это тот случай, когда за обманчивой простотой спрятана невероятно увлекательная и глубокая игра, да еще и бесплатная.