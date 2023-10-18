Пора удалять игру? В «Мире танков» появится новый класс техники, связанный с артиллерией

Если раньше от арты можно было спрятаться в городе, то теперь она достанет везде.

В народной игре «Мир танков» (бывшее название — World of Tanks) появится новый класс техники. К уже устоявшимся легким, средним и тяжелым танкам с ПТ-САУ и артиллерией добавятся штурмовые САУ. Если вы играете в танки, то уже наверняка наслышаны о новых машинах. А если нет — рассказываем.

Штурм-САУ в Мире танков — что это за танки?

Простым словом, это артиллерия ближнего боя. Да, да, не удивляйтесь: если вы «подгорали» от обычной арты, то ловите новую — еще более сильную. Уже напряглись? В отличие от обычной арты, танки этого класса наносят больше урона из-за отсутствия механики оглушения, свойственной для артиллерии.

Штурм-САУ не смогут стоять на другом конце карты как обычная артиллерия, так как дальность стрельбы этих машин сильно ограничена. Придется постоянно двигаться и играть как минимум на второй линии, служа поддержкой для тяжелых, средних и легких танков. Именно поэтому штурм-САУ имеют толстую лобовую броню и повышенную прочность, чтобы в случае чего принять огонь на себя, не отлетев в ангар за доли секунды. Эдакий симбиоз ПТ с артой.

Объект 261 Вариант 4 в Мире танков. Фото Lesta Games

Снаряды от штурм-САУ летят по дуге. Это характерный для обычной артиллерии способ нанесения урона. Однако в отличие от классической артиллерии, танки этого класса смогут закидывать снаряды даже за многие камни и здания. Спрятаться за препятствием выйдет не всегда и не везде.

Перезаряжаются танки этой ветки ощутимо быстрее, чем обычная артиллерия, а наносят в среднем по 600 единиц урона. Нехило, да? Так еще и сводятся они — молниеносно, если сравнивать с обычной артиллерией. Главное взять верное упреждение, так как снаряды летят долго.

У штурм-САУ есть два типа снарядов — кумулятивный и фугасный. Первый тип снаряда имеет повышенный урон и высокое бронепробитие. Но, зарядив именно кумулятив, нужно попасть точно в цель. Не рядом с танком, не в гуслю, а именно в сам танк. В то же время фугасница имеет более низкое пробитие и урон, но более высокий радиус поражения — можно не попадать точно в цель. Даже если фугас упал рядом с танком, то свои 200 единиц урона игрок получит.

Когда штурм-САУ появятся в Мире танков?

Разработчики пока дали протестировать всего два танка нового класса — советские штурм-САУ 10-го уровня под названием Объект 261/4 и Объект 261/5. Возможно, окончательные характеристики машин до релиза еще не раз изменятся, но прямо сейчас они наводят страх и панику в сообществе игроков-танкистов, так как выглядят чересчур сильно и несбалансированно.

Объект 261 Вариант 4 в Мире танков. Фото Lesta Games

Вероятнее всего, как это обычно бывает перед введением новой механики, какие-то танки разработчики спрячут в новогодние коробки за реальные деньги. А вот полноценная прокачиваемая ветка с новым классом, скорее всего, выйдет в начале 2024 года. То есть либо в январе, либо в феврале, либо в марте.

Огнеметы и колесные танки в игре танкисты пережили, но переживут ли новый тип артиллерии?

Танкисты-геймеры — народ чувствительный. Если им что-то не нравится — они закидывают разработчиков грязными словечками, но продолжают терпеть. Артиллерию, оглушающую на некоторое время, колесные танки, разъезжающие по карте с космической скоростью, огнеметы, убивающие мобильность соперника в ноль, игроки как-то стерпели. Но стерпят ли вновь? Скорее всего да, ведь есть только два варианта: просто удалить игру или терпеть и дальше.

Эти машины и так убьют мертвый рандом. Может быть, их как-то можно отбалансить, но сама концепция штурм-САУ, что ты можешь накидывать урон по танкам, которые прячутся за камнями, это финиш.

Игроки просят убрать артиллерию, а в итоге разработчики отвечают: артиллерию мы не уберем, а попробуем ее заменить чем-то менее токсичным. В итоге получается, что это более токсичный класс техники.

Арта должна пострадывать, а не тот, кто играет против нее. Фугасная версия — это именно та арта, которая должна быть. Приезжает на фланг, играет только на этом фланге, дальность полета снаряда всего 200 метров. Стана никакого нет, просто выбивает игроков с позиций. Дает небольшой урон и даже иногда не пробивает. Вот такую артиллерию надо вводить, — считает известный танковый блогер NIDIN.