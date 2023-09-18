Как менялись персонажи Mortal Kombat на протяжении 30 лет

Сначала все старели, а потом резко помолодели.

19 сентября выходит в свет 12 часть легендарной серии файтингов Mortal Kombat 1. Игра, подобно 9-й части MK 2011 года, является мягким перезапуском и, начиная историю заново, все равно учитывает перипетии сюжета предыдущих частей.

В стартовой версии 12 части серии игрокам будет доступно 23 бойца, плюс таинственный 24-й слот. Также в Mortal Kombat 1 разработчики внедрили функцию камео-бойцов: 15 таких помощников вынесены в отдельный список.

Будем честны: несмотря на все старания сценаристов, сюжет в серии игр всегда был лишь фоном и оправданием для появления в списке тех или иных бойцов. Все любят смертельную битву в первую очередь за зрелищный и кровавый геймплей, вишенкой на торте которого являются фаталити.

Далеко не все игроки, знакомые с серией, понимают, что вообще происходит в мире Саб-Зиро и Скорпиона, а вот фразу последнего «Get Over Here!» знают почти все игравшие, среди которых люди нескольких поколений.

Давайте посмотрим, как менялся внешний облик основных бойцов Mortal Kombat на протяжении десятилетий.

Лю Кан

Шаолиньский монах оказывается в центре сюжета почти всех сюжетов Mortal Kombat, а в конце одиннадцатой части становится богом и переписывает всю историю вселенной Mortal Kombat.

Фото Mortal Kombat

Боец славится своим легендарным велосипедным ударом, пламенем дракона и криками. В самой первой игре, когда для создания персонажей использовались спрайты, сделанные на основе видеозаписей реальных людей, роль монаха исполнил корейско-американский актер и мастер боевых искусств Пак Хо Сун.

В дальнейшем образ героя претерпел, пожалуй, наибольшее количество изменений: от длины волос до серого цвета кожи после смерти и горящих глаз в образе бога огня. В последних частях дизайнеры выбрали Лю Кану еще и довольно стильный наряд.

Джонни Кейдж

Актер и мастер боевых искусств, чей образ не просто навеян фильмами с Жан-Клодом Ван Даммом. Изначально разработчики планировали привлечь к записи спрайтов именно брюссельского мастера боевых искусств, но сотрудничество не удалось и роль исполнил Дениэль Песина.

Фото Mortal Kombat

Спустя 30 лет герой боевиков 80-х все-таки поучаствовал в разработке уже 12-й части франшизы. Специально для этого разработчики создали альтернативный образ бойца, а также привлекли актера к озвучке персонажа. По сравнению с предыдущей частью герой помолодел, избавившись от седины и морщин.

Саб-Зиро

Персонаж с интересной судьбой: во время событий игр под маской ниндзя из клана Лин Куэй скрывались два брата. Старший — Би Хань — погибает от рук своего заклятого врага Скорпиона во время событий первой части франшизы, а в дальнейшем его место занимает Куай Лиэнг. Однако в мире Mortal Kombat все не так просто: могущественный колдун Куан Чи возвращает погибшего бойца к жизни под именем Нуб Сайбот, но это уже совсем другая история.

Фото Mortal Kombat

Во всех своих воплощениях ниндзя Лин Куэй остается верен клановым цветам и почти всегда предстает в маске.

Скорпион

Еще один культовый персонаж серии — антипод синего ниндзя — желтый ниндзя-призрак из клана Ширай Рю, при жизни носивший имя Ханзо Хасаши. После смерти от рук Саб-Зиро старшего он вернулся в мир живых движимый местью.

Так как Mortal Kombat 1 перезапускает всю вселенную смертельной битвы, в новом таймлайне, созданном Лю Каном, Саб-Зиро и Скорпионом являются братьями, вместе возглавляющими клан Лин Куэй.

Фото Mortal Kombat

Помимо черно-желтого костюма, Скорпион известен своим фирменным приемом — броском куная на цепи, который притягивает противника вплотную, что позволяет резко сократить дистанцию и нанести несколько ударов. Именно во время этого приема Скорпион выкрикивает свою коронную фразу.

В первых трех частях под маской Ханзо Хасаши скрывался голый череп без намеков на лицо. В последних же играх серии Скорпион приобрел более человеческий облик. Как Саб-Зиро перестал быть безликим ниндзя в капюшоне, так и Скорпион не выглядит больше, как демон в золотой маске. Тем более, что на некоторых кадрах огненный ниндзя был представлен даже без привычного капюшона.

Рейден

Бог грома и защитник земного царства, появлявшийся во всех играх серии. После того, как в ходе сюжета предыдущих частей были переписаны события вселенной, в Mortal Kombat 1 Рейден теряет свой божественный статус.

Фото Mortal Kombat

Вместе с лишением божественного статуса Рейден также потерял и пару тысяч лет — в перезапуске боец выглядит заметно моложе.

Китана

Дочь королевы Эдении Синдел, удочеренная властителем внешнего мира Шао Каном, впервые появляется во второй части. С момента своей презентации в Mortal Kombat 2 она присутствовала почти во всех последующих частях.

Фото Mortal Kombat

Основным оружием девушки являются стальные веера, которые она использует как в качестве оружия ближнего боя, так и в качестве метательных предметов. Наследница трона Эдении прекрасно обучена рукопашному бою и мастерски владеет магией воздуха, которая позволяет ей поднимать врагов в воздух.

В последних частях серии дизайн героини поступательно менялся, при этом не теряя фирменных черт персонажа. Наряды Китаны стали менее откровенными, особенно по сравнению с девятой частью Mortal Kombat.

Кун Лао

Еще один из главных героев всей серии, представитель Шаолиньских монахов и по совместительству лучший друг еще одного великого воина земного царства — Лю Кана. Кун Лао — потомок великого бойца, первого, кому удалось одолеть в бою могущественного колдуна Шан Цунга.

Фото Mortal Kombat

Кун Лао в новой части выглядит моложе, а в одном из трейлеров на нем можно заметить и вовсе шляпу фермера, без привычных острых краев. Похоже, в ходе сюжета новой игры великому воину придется пройти через этап перерождения.

Милина

Персонаж, который, как и добрая половина уже ставших классическими бойцов, начал свой путь в виде перекрашенной модели Китаны. Со временем Милина обросла отдельным сюжетом и прочно закрепилась в базовом наборе всех частей.

Фото Mortal Kombat

Особенно интересно, что схожесть Милины с наследницей трона Эдении объяснили их особенным родством, ведь Милина — злой клон Китаны, созданный с использованием крови расы таркатан, к которой относится другой знакомый всем боец — Барака. Именно от этой расы героине достались ужасающего вида клыки.

В новой Mortal Kombat 1 героиня, подобно своей сестре, носит более закрытый костюм, а в ходе сюжета предстает в двух ипостасях, ведь, похоже, авторы решили изменить историю не только одного персонажа, а целой расы.

Шан Цунг

Могущественный колдун, предавший земное царство и способный поглощать души врагов. Персонаж, начавший свой путь как босс первой части, возвращался в разных частях серии как играбельный персонаж.

Фото Mortal Kombat

В одиннадцатой части основной серии внешность Шан Цунга основана на образе колдуна из фильма 90-х, которого сыграл актер Кэри-Хироюки Тагава. Кроме этого, актер озвучил персонажа в предпоследней части.

В Mortal Kombat 1 могущественный маг помолодел, как и все остальные персонажи, получив совершенно новую внешность. В одной из концовок предыдущей игры именно колдун становится повелителем времени.

***

За 30 лет бойцы прошли долгий путь от спрайтовых изображений, во многом копирующих друг друга, до уникальной внешности. Самое время доставать геймпады, звать друзей и выбирать любимых бойцов. Choose your destiny!