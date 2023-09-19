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Для игры, смысл которой заключается в веселом мордобое, история Mortal Kombat 1 на удивление сложна и запутана. От перечислений многочисленных имен, вторжений и воскрешений у неподготовленного игрока может и голова заболеть — а ведь есть целых две хронологии сюжета, старая и новая!
К счастью, Mortal Kombat 1 — это мягкий перезапуск серии. Бог огня Лю Кан создал новую вселенную, полную молодых версий старых персонажей... Стоп, а когда и как обычный боец Лю Кан умудрился стать богом? Давайте попробуем разобраться.
Разумеется, Mortal Kombat 1 началась со сражения. В одном углу ринга были титаны и старшие боги, в другом — Единая Сущность, пожирающая и тех, и других. В результате изначальной схватки она была побеждена при помощи оружия, называемого «камидогу», а из ее осколков появились многочисленные вселенные.
Основные из них хорошо знакомы даже не самым преданным фанатам серии — Земля, Преисподняя и Небеса не требуют пояснений. Эдения — это благостная утопия, а Внешние миры, напротив, варварское и воинственное место.
Вскоре после победы титаны ушли в тень — не считая Кроники, повелительницы времени. Править всем сущим стали старшие боги. Большинство из них — нормальные, пусть и не очень активные ребята.
Запомнить на будущее стоит Шиннока — бунтаря, который хотел, чтобы поклонялись только ему. Он побежден «обыкновенным» богом грома Рейденом и низвергнут в Преисподнюю до начала сюжета игр. А еще он был сыном Кроники.
Главное достижение старших богов — это cмертельная битва, серия турниров между мирами. Появились они тогда, когда Внешние миры принялись завоевывать и присоединять к себе остальные вселенные — сначала под предводительством некроманта Онаги, затем — предавшего его генерала Шао Кана.
Чтобы не допустить постоянной резни, старшие боги сделали аннексию возможной только после того, как чемпионы атакующих 10 раз подряд победят в состязании чемпионов защищающихся. Каждый турнир происходит с промежутком в 50 лет — то есть завоевать мир быстрее чем через 500 лет не получится.
Нельзя сказать, что это правило соблюдалось железно — воинственные персонажи то и дело находили лазейки для вторжений по другим поводам. Но в целом игра, как нетрудно догадаться, посвящена именно cмертельной битве и ее многочисленным чемпионам.
Рейден — суровый дядька, изначально бывший божеством Грома, защитник Земли или, как ее частенько называют, Земного королевства. И работы у него на протяжении тысячелетий было хоть отбавляй.
Под конец серии Рейдена все достало и он перешел на «темную сторону» — светящиеся синие глаза и молнии стали красными, а сам он решил бороться с угрозами заранее. Начал он с заточенного Шиннока, которого оставил без головы.
Ничем хорошим это для него не закончилось, и в Mortal Kombat 1 молодой Рейден начинает как обыкновенный смертный крестьянин, увлекающийся боевыми искусствами и не подозревающий о своем божественном происхождении.
Впрочем, это не отменяет его основного достижения — создания на Земле «Общества белого лотоса», которое готовило бойцов для смертельной битвы. Самыми известными его представителями стали Кун Лао и Лю Кан.
Лю Кан — главный защитник Земного царства, не раз побеждавший Шао Кана, Горо, Шан Цунга и других злодеев. А поскольку побеждать всегда нельзя, то и умирал он не раз. Правда, Лю Кану всегда получалось найти путь обратно.
Его друзьями были Джонни Кейдж и Соня, актер и боец спецназа, со временем составившие пару и ставшие родителями Кэсси Кейдж, а также Кун Лао — потомок первого земного чемпиона смертельной битвы.
Под конец серии Лю Кан вместе с Китаной правил Преисподней, но это не помешало ему вмешаться в махинации Кроники и других, в очередной раз победить Шан Цунга и переделать вселенную по своему усмотрению.
Кун Лао
История Кун Лао всегда оставалась примерно одинаковой — это заносчивый потомок Великого Кун Лао, победителя оригинальной смертельной битвы.
Китана — это принцесса из Внешних миров и возлюбленная Лю Кана. Долгое время она думала, что ее настоящим отцом был Шао Кан. Но со временем она узнала, что им был погибший король Джеррод.
До Mortal Kombat: Aftermath считалось, что короля Джеррода убил Шао Кан, а Синдел покончила с собой. Но в этом дополнении раскрылось, что на самом деле она и отравила собственного супруга.
Знаменитые разноцветные ниндзя, как правило, относятся к одному из кланов — Лин Куэй (клан Саб-Зиро) и Ширай Рю (клан Скорпиона). Они враждовали, убивали представителей друг друга, воскресали и мстили... Эта история бесконечна. Впрочем, разбираться в ней и не обязательно — главное запомнить, что:
Саб-Зиро всегда было двое — Би-Хан, отличавшийся жестокостью, и его младший брат Куай Лян. Традиционно Би-Хан погибал и становился Нуб Сайботом, а его место «ледяного ниндзя» занимал брат.
Би-Хан убил Ханзо Хасаши, который вернулся из Преисподней тем самым Скорпионом. Близких Скорпиона убил некромант Куан Чи.
Киборги Сектор и Сайракс происходят из клана Лин Куэй и когда-то были людьми. Но Сайраксу удается вернуть себе свое человеческое сознание и свободную волю. То же самое происходит со Смоуком, другом Куай Ляна, который был превращен в киборга против своей воли.
Шао Кан
Генерал дракона Онаги стал Императором, вторгался в один мир за другим, проигрывал и снова возвращался — иногда в чужие временные линии.
Шан Цунг — волшебник, умеющий менять обличия и точно также стремящийся к власти. Власти для себя, разумеется, хотя чаще всего ему приходится быть прислугой для Шао Кана.
Титанида, мать бога Шиннока и богини Цитрион, управляет течением времени — в ее представления о балансе не входят постоянные попытки героев вроде Рейдена и Лю Кана поменять расстановку сил. Поэтому она привлекает на свою сторону других героев и стремится создать «правильную» временную линию.
Обезумевший тиран. Ему очень хотелось выбраться из Преисподней (что получилось) и победить всех соперников (с этим возникли проблемы).
Куан Чи — могущественный волшебник, заключивший «смертельный союз» с Шан Цунгом, а также способствовавший возвращению Шиннока из Преисподней.
Большую часть жизни Суджинко считал себя героем, выполняющим важное поручение старших богов. На деле его обманывал дух императора Онаги, желавшего вернуться в мир. Когда уже пожилой Суджинко понял, что натворил, — он поклялся победить зло, которому позволил появиться на свет.
Эти герои (и многие другие — от Рептилии и Бараки, воинов Внешних миров, до ассассина Джейд и предательницы Тани) постоянно сражались и соперничали друг с другом, предотвращали Армагеддон, который должен был наступить по весьма логичной причине — мир просто не мог выдержать столько великих воинов, и создавали целые вселенные...
Но суть всегда оставалась неизменной — все хотят победить в смертельной битве, помешать чему не может даже смерть. Похоже, эта музыка будет вечной.