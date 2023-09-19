Что происходит в Mortal Kombat 1 — объясняем сюжет игры

Что происходило в мире файтинга до Mortal Kombat 1 и кто во вселенной главные лица.

Для игры, смысл которой заключается в веселом мордобое, история Mortal Kombat 1 на удивление сложна и запутана. От перечислений многочисленных имен, вторжений и воскрешений у неподготовленного игрока может и голова заболеть — а ведь есть целых две хронологии сюжета, старая и новая!

К счастью, Mortal Kombat 1 — это мягкий перезапуск серии. Бог огня Лю Кан создал новую вселенную, полную молодых версий старых персонажей... Стоп, а когда и как обычный боец Лю Кан умудрился стать богом? Давайте попробуем разобраться.

Вначале была драка

Разумеется, Mortal Kombat 1 началась со сражения. В одном углу ринга были титаны и старшие боги, в другом — Единая Сущность, пожирающая и тех, и других. В результате изначальной схватки она была побеждена при помощи оружия, называемого «камидогу», а из ее осколков появились многочисленные вселенные.

Основные из них хорошо знакомы даже не самым преданным фанатам серии — Земля, Преисподняя и Небеса не требуют пояснений. Эдения — это благостная утопия, а Внешние миры, напротив, варварское и воинственное место.

Фото Mortal Kombat

Вскоре после победы титаны ушли в тень — не считая Кроники, повелительницы времени. Править всем сущим стали старшие боги. Большинство из них — нормальные, пусть и не очень активные ребята.

Запомнить на будущее стоит Шиннока — бунтаря, который хотел, чтобы поклонялись только ему. Он побежден «обыкновенным» богом грома Рейденом и низвергнут в Преисподнюю до начала сюжета игр. А еще он был сыном Кроники.

Смертельная битва, руки словно биты...

Главное достижение старших богов — это cмертельная битва, серия турниров между мирами. Появились они тогда, когда Внешние миры принялись завоевывать и присоединять к себе остальные вселенные — сначала под предводительством некроманта Онаги, затем — предавшего его генерала Шао Кана.

Фото Mortal Kombat

Чтобы не допустить постоянной резни, старшие боги сделали аннексию возможной только после того, как чемпионы атакующих 10 раз подряд победят в состязании чемпионов защищающихся. Каждый турнир происходит с промежутком в 50 лет — то есть завоевать мир быстрее чем через 500 лет не получится.

Нельзя сказать, что это правило соблюдалось железно — воинственные персонажи то и дело находили лазейки для вторжений по другим поводам. Но в целом игра, как нетрудно догадаться, посвящена именно cмертельной битве и ее многочисленным чемпионам.

Рейден

Рейден — суровый дядька, изначально бывший божеством Грома, защитник Земли или, как ее частенько называют, Земного королевства. И работы у него на протяжении тысячелетий было хоть отбавляй.

Под конец серии Рейдена все достало и он перешел на «темную сторону» — светящиеся синие глаза и молнии стали красными, а сам он решил бороться с угрозами заранее. Начал он с заточенного Шиннока, которого оставил без головы.

Ничем хорошим это для него не закончилось, и в Mortal Kombat 1 молодой Рейден начинает как обыкновенный смертный крестьянин, увлекающийся боевыми искусствами и не подозревающий о своем божественном происхождении. Впрочем, это не отменяет его основного достижения — создания на Земле «Общества белого лотоса», которое готовило бойцов для смертельной битвы. Самыми известными его представителями стали Кун Лао и Лю Кан.

Лю Кан

Лю Кан — главный защитник Земного царства, не раз побеждавший Шао Кана, Горо, Шан Цунга и других злодеев. А поскольку побеждать всегда нельзя, то и умирал он не раз. Правда, Лю Кану всегда получалось найти путь обратно.

Его друзьями были Джонни Кейдж и Соня, актер и боец спецназа, со временем составившие пару и ставшие родителями Кэсси Кейдж, а также Кун Лао — потомок первого земного чемпиона смертельной битвы. Под конец серии Лю Кан вместе с Китаной правил Преисподней, но это не помешало ему вмешаться в махинации Кроники и других, в очередной раз победить Шан Цунга и переделать вселенную по своему усмотрению. Кун Лао

История Кун Лао всегда оставалась примерно одинаковой — это заносчивый потомок Великого Кун Лао, победителя оригинальной смертельной битвы.

Он дружит с Лю Каном, побеждает многих врагов, но всегда проигрывает в финале. После смерти ему также не удается отдохнуть — как, впрочем, и многим другим.

Китана

Китана — это принцесса из Внешних миров и возлюбленная Лю Кана. Долгое время она думала, что ее настоящим отцом был Шао Кан. Но со временем она узнала, что им был погибший король Джеррод.

Китана помогает земным героям, сражается против своего «зубастого» клона Милины и, разумеется, погибает и воскресает.

Синдел

До Mortal Kombat: Aftermath считалось, что короля Джеррода убил Шао Кан, а Синдел покончила с собой. Но в этом дополнении раскрылось, что на самом деле она и отравила собственного супруга.

Так или иначе на протяжении серии канва истории Синдел остается примерно одинаковой. Королева погибает и воскресает в виде нежити, против собственной воли служит злодеям, но «приходит в себя» и помогает героям.

Ниндзя и киборги

Знаменитые разноцветные ниндзя, как правило, относятся к одному из кланов — Лин Куэй (клан Саб-Зиро) и Ширай Рю (клан Скорпиона). Они враждовали, убивали представителей друг друга, воскресали и мстили... Эта история бесконечна. Впрочем, разбираться в ней и не обязательно — главное запомнить, что:

Саб-Зиро всегда было двое — Би-Хан, отличавшийся жестокостью, и его младший брат Куай Лян. Традиционно Би-Хан погибал и становился Нуб Сайботом, а его место «ледяного ниндзя» занимал брат.

Би-Хан убил Ханзо Хасаши, который вернулся из Преисподней тем самым Скорпионом. Близких Скорпиона убил некромант Куан Чи. Киборги Сектор и Сайракс происходят из клана Лин Куэй и когда-то были людьми. Но Сайраксу удается вернуть себе свое человеческое сознание и свободную волю. То же самое происходит со Смоуком, другом Куай Ляна, который был превращен в киборга против своей воли. Шао Кан

Генерал дракона Онаги стал Императором, вторгался в один мир за другим, проигрывал и снова возвращался — иногда в чужие временные линии.

Так или иначе, но кое-что всегда оставалось неизменной правдой — это опасный противник, движимый жаждой власти.

Шан Цунг

Шан Цунг — волшебник, умеющий менять обличия и точно также стремящийся к власти. Власти для себя, разумеется, хотя чаще всего ему приходится быть прислугой для Шао Кана.

Пожалуй, это главный соперник Лю Кана, точно так же постоянно умудряющийся найти путь в ряды живых. Его планы могут заключаться в собирании душ или оживлении древней армии императора-дракона Онаги.

Кроника

Титанида, мать бога Шиннока и богини Цитрион, управляет течением времени — в ее представления о балансе не входят постоянные попытки героев вроде Рейдена и Лю Кана поменять расстановку сил. Поэтому она привлекает на свою сторону других героев и стремится создать «правильную» временную линию.

Разумеется, у нее ничего не получается, несмотря на помощь многочисленных сторонников — от преступника с лазерным глазом Кано до слуги Гераса.

Шиннок

Обезумевший тиран. Ему очень хотелось выбраться из Преисподней (что получилось) и победить всех соперников (с этим возникли проблемы).

Закончилось все его отрубленной (но все еще живой) головой, которую «злой» Рейден передал в качестве предупреждения Лю Кану и Китане.

Куан Чи

Куан Чи — могущественный волшебник, заключивший «смертельный союз» с Шан Цунгом, а также способствовавший возвращению Шиннока из Преисподней.

Его планы то и дело срабатывают — Куан Чи удалось убить (и оживить в виде слуг) многих героев и победить Шан Цунга, союз с которым перестал быть полезным. Но в конечном итоге он проигрывает — и не последнюю роль в этом сыграл Скорпион, мстящий за гибель семьи и клана.

Суджинко

Большую часть жизни Суджинко считал себя героем, выполняющим важное поручение старших богов. На деле его обманывал дух императора Онаги, желавшего вернуться в мир. Когда уже пожилой Суджинко понял, что натворил, — он поклялся победить зло, которому позволил появиться на свет.

Впрочем, в новой хронологии он запомнился менее благородным поступком, а именно, пытками Ханзо Хасаши, которые привели к его гибели.

Наша песня хороша, начинай сначала

Эти герои (и многие другие — от Рептилии и Бараки, воинов Внешних миров, до ассассина Джейд и предательницы Тани) постоянно сражались и соперничали друг с другом, предотвращали Армагеддон, который должен был наступить по весьма логичной причине — мир просто не мог выдержать столько великих воинов, и создавали целые вселенные...

Но суть всегда оставалась неизменной — все хотят победить в смертельной битве, помешать чему не может даже смерть. Похоже, эта музыка будет вечной.