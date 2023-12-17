Настройки про-игроков в Counter-Strike 2

17 декабря, 23:30
Создатели Counter-Strike 2 предусмотрели большое количество параметров, которые позволяют настроить игру под любой компьютер. Однако их детальное изучение и тестирование займет много времени. Можно пойти по легкому пути и воспользоваться готовыми настройками киберспортсменов.
Собрали конфигурации пяти известных профессиональных игроков, включая Монеси и Симпла. Все указанные настройки они показывали на стримах или во время киберспортивных турниров.
M0NESY предпочитает низкие настройки графики для детализации текстур, шейдеров и частиц. При этом он использует максимальный режим сглаживания, что позволяет четче видеть соперников.
— Повышенный контраст игроков — ВКЛ.
— Вертикальная синхронизация — ВЫКЛ.
— Режим сглаживания — 8x MSAA
— Общее качество теней — ВЫСОКОЕ
— Детализация моделей и текстур — НИЗКАЯ
— Режим фильтрации текстур — БИЛИНЕЙНАЯ
— Детализация шейдеров — НИЗКАЯ
— Детализация частиц — НИЗКАЯ
— Глобальное затенение — ВЫСОКОЕ
— Расширенный динамический диапазон — ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
— Flexibility FX Super Resolution — ВЫКЛ. (НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО)
— Низкая задержка NVIDIA Reflex — ВЫКЛ.
— Яркость — 50%
— Формат экрана — обычный, 4:3
— Разрешение — 1280X960
— Режим отображения — на весь экран
— Частота обновления — 239 Гц
Киберспортсмен часто меняет прицелы. Однако на последних стримах можно было заметить классическое перекрестие желтого цвета. Код прицела:
CSGO-OsK33-i3cCK-C3HFj-8NFp3-HpCxH
Актуальный конфиг m0NESY можно скачать по ссылке в его телеграм-канале. В файле находятся бинд на Jumpthrow (одновременный прыжок + бросок гранаты) и консольные команды с настройками. Там же можно найти конфиг киберспортсмена с IEM Cologne 2023.
Настройки s1mple похожи на предыдущие, за одним исключением: снайпер не использует повышенный контраст игроков. Взамен он выкручивает яркость экрана на максимальное значение.
— Повышенный контраст игроков — ВЫКЛ.
— Вертикальная синхронизация — ВЫКЛ.
— Режим сглаживания — 8x MSAA
— Общее качество теней — ВЫСОКОЕ
— Детализация моделей и текстур — НИЗКАЯ
— Режим фильтрации текстур — БИЛИНЕЙНАЯ
— Детализация шейдеров — НИЗКАЯ
— Детализация частиц — НИЗКАЯ
— Глобальное затенение — СРЕДНЕЕ
— Расширенный динамический диапазон — КАЧЕСТВО
— Flexibility FX Super Resolution — ВЫКЛ. (НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО)
— Низкая задержка NVIDIA Reflex — ВЫКЛ.
— Яркость — 140%
— Формат экрана — обычный, 4:3
— Разрешение — 1280X960
— Режим отображения — на весь экран
— Частота обновления — 60 Гц
S1mple предпочитает бирюзовый статичный прицел. Чтобы установить его себе, импортируйте код в настройках CS2:
CSGO-pDAsk-ytpDx-DrftE-Xb8pJ-MUopQ
S1mple редко делится своим конфигом. Последний раз его публиковали на сайте NAVI. Скачать можно по ссылке — загрузка архива начнется после нажатия.
Будьте внимательны: эту конфигурацию киберспортсмен использовал еще в CS:GO, поэтому некоторые настройки могут некорректно установиться в CS2. После его запуска рекомендуем открыть файл и вручную сравнить самые важные параметры.
Jame играет с очень высоким качеством теней и включенной технологией NVIDIA Reflex. Она сокращает задержку ввода, что очень важно в соревновательных играх.
— Повышенный контраст игроков — ВКЛ.
— Вертикальная синхронизация — ВЫКЛ.
— Режим сглаживания — 8x MSAA
— Общее качество теней — ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ
— Детализация моделей и текстур — НИЗКАЯ
— Режим фильтрации текстур — БИЛИНЕЙНАЯ
— Детализация шейдеров — НИЗКАЯ
— Детализация частиц — НИЗКАЯ
— Глобальное затенение — ВЫКЛ.
— Расширенный динамический диапазон — КАЧЕСТВО
— Flexibility FX Super Resolution — ВЫКЛ. (НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО)
— Низкая задержка NVIDIA Reflex — ВКЛ. + УСКОРЕНИЕ
— Яркость — 93%
— Формат экрана — обычный, 4:3
— Разрешение — 1280X960
— Режим отображения — на весь экран
— Частота обновления — 239 Гц
Снайпер использует нестандартный прицел в виде точки. Этим он отличается от большинства других профессиональных игроков. Код прицела:
CSGO-r2Wcm-uFVOU-noSjq-Ga9qy-Z4OtQ
Настройки изображения NiKo мало чем отличаются от других киберспортсменов. В одном из видео он рассказал, что поставил некоторые параметры по совету m0NESY. В частности, это касается расширенного динамического диапазона.
— Повышенный контраст игроков — ВЫКЛ.
— Вертикальная синхронизация — ВЫКЛ.
— Режим сглаживания — 8x MSAA
— Общее качество теней — ВЫСОКОЕ
— Детализация моделей и текстур — НИЗКАЯ
— Режим фильтрации текстур — БИЛИНЕЙНАЯ
— Детализация шейдеров — НИЗКАЯ
— Детализация частиц — НИЗКАЯ
— Глобальное затенение — ВЫСОКОЕ
— Расширенный динамический диапазон — ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
— Flexibility FX Super Resolution — ВЫКЛ. (НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО)
— Низкая задержка NVIDIA Reflex — ВКЛ.
— Яркость — 92%
— Формат экрана — обычный, 4:3
— Разрешение — 1280X960
— Режим отображения — на весь экран
— Частота обновления — 239 Гц
NiKo играет с классическим прицелом. Для его установки необходимо импортировать следующий код:
CSGO-2iipi-2mjcc-ukMNe-67VJR-BdmbN
Настройки ropz нацелены на получение высокого качества изображения. Несмотря на это, киберспортсмен ставит низкие значения в режиме сглаживания, детализации шейдеров и текстур.
— Повышенный контраст игроков — ВЫКЛ.
— Вертикальная синхронизация — ВЫКЛ.
— Режим сглаживания — 2x MSAA
— Общее качество теней — ВЫСОКОЕ
— Детализация моделей и текстур — СРЕДНЯЯ
— Режим фильтрации текстур — АНИЗОТРОПНАЯ 16X
— Детализация шейдеров — НИЗКАЯ
— Детализация частиц — НИЗКАЯ
— Глобальное затенение — СРЕДНЕЕ
— Расширенный динамический диапазон — КАЧЕСТВО
— Flexibility FX Super Resolution — ВЫКЛ. (НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО)
— Низкая задержка NVIDIA Reflex — ВКЛ.
— Яркость — 92%
— Формат экрана — широкоэкранный, 16:9
— Разрешение — 1920x1080
— Режим отображения — на весь экран
— Частота обновления — 239 Гц
Игрок использует зеленый классический прицел. Его код:
CSGO-4hRO3-EQU7x-DbfQ4-3TLt3-2sCJC