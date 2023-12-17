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17 декабря, 23:30

Настройки про-игроков в Counter-Strike 2

Александр Свиридов
Фото epiccarry.com
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Зачем придумывать велосипед? Его уже придумали!

Создатели Counter-Strike 2 предусмотрели большое количество параметров, которые позволяют настроить игру под любой компьютер. Однако их детальное изучение и тестирование займет много времени. Можно пойти по легкому пути и воспользоваться готовыми настройками киберспортсменов.

Собрали конфигурации пяти известных профессиональных игроков, включая Монеси и Симпла. Все указанные настройки они показывали на стримах или во время киберспортивных турниров.

Настройки и конфиг Монеси (m0NESY) в CS2

M0NESY предпочитает низкие настройки графики для детализации текстур, шейдеров и частиц. При этом он использует максимальный режим сглаживания, что позволяет четче видеть соперников.

Монеси.
Фото G2 Esports

Настройки графики Монеси

— Повышенный контраст игроков — ВКЛ.
— Вертикальная синхронизация — ВЫКЛ.
— Режим сглаживания — 8x MSAA
— Общее качество теней — ВЫСОКОЕ
— Детализация моделей и текстур — НИЗКАЯ
— Режим фильтрации текстур — БИЛИНЕЙНАЯ
— Детализация шейдеров — НИЗКАЯ
— Детализация частиц — НИЗКАЯ
— Глобальное затенение — ВЫСОКОЕ
— Расширенный динамический диапазон — ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
— Flexibility FX Super Resolution — ВЫКЛ. (НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО)
— Низкая задержка NVIDIA Reflex — ВЫКЛ.

Настройки видео Монеси

— Яркость — 50%
— Формат экрана — обычный, 4:3
— Разрешение — 1280X960
— Режим отображения — на весь экран
— Частота обновления — 239 Гц

Прицел Монеси

Киберспортсмен часто меняет прицелы. Однако на последних стримах можно было заметить классическое перекрестие желтого цвета. Код прицела:

CSGO-OsK33-i3cCK-C3HFj-8NFp3-HpCxH

Конфиг Монеси

Актуальный конфиг m0NESY можно скачать по ссылке в его телеграм-канале. В файле находятся бинд на Jumpthrow (одновременный прыжок + бросок гранаты) и консольные команды с настройками. Там же можно найти конфиг киберспортсмена с IEM Cologne 2023.

Настройки и конфиг Симпла (s1mple) в CS2

Настройки s1mple похожи на предыдущие, за одним исключением: снайпер не использует повышенный контраст игроков. Взамен он выкручивает яркость экрана на максимальное значение.

Симпл.
Фото PGL

Настройки графики Симпла

— Повышенный контраст игроков — ВЫКЛ.
— Вертикальная синхронизация — ВЫКЛ.
— Режим сглаживания — 8x MSAA
— Общее качество теней — ВЫСОКОЕ
— Детализация моделей и текстур — НИЗКАЯ
— Режим фильтрации текстур — БИЛИНЕЙНАЯ
— Детализация шейдеров — НИЗКАЯ
— Детализация частиц — НИЗКАЯ
— Глобальное затенение — СРЕДНЕЕ
— Расширенный динамический диапазон — КАЧЕСТВО
— Flexibility FX Super Resolution — ВЫКЛ. (НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО)
— Низкая задержка NVIDIA Reflex — ВЫКЛ.

Настройки видео Симпла

— Яркость — 140%
— Формат экрана — обычный, 4:3
— Разрешение — 1280X960
— Режим отображения — на весь экран
— Частота обновления — 60 Гц

Прицел Симпла

S1mple предпочитает бирюзовый статичный прицел. Чтобы установить его себе, импортируйте код в настройках CS2:

CSGO-pDAsk-ytpDx-DrftE-Xb8pJ-MUopQ

Конфиг Симпла

S1mple редко делится своим конфигом. Последний раз его публиковали на сайте NAVI. Скачать можно по ссылке — загрузка архива начнется после нажатия.

Будьте внимательны: эту конфигурацию киберспортсмен использовал еще в CS:GO, поэтому некоторые настройки могут некорректно установиться в CS2. После его запуска рекомендуем открыть файл и вручную сравнить самые важные параметры.

Настройки Джейма (Jame) в CS2

Jame играет с очень высоким качеством теней и включенной технологией NVIDIA Reflex. Она сокращает задержку ввода, что очень важно в соревновательных играх.

Джейм.
Фото PGL

Настройки графики Джейма

— Повышенный контраст игроков — ВКЛ.
— Вертикальная синхронизация — ВЫКЛ.
— Режим сглаживания — 8x MSAA
— Общее качество теней — ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ
— Детализация моделей и текстур — НИЗКАЯ
— Режим фильтрации текстур — БИЛИНЕЙНАЯ
— Детализация шейдеров — НИЗКАЯ
— Детализация частиц — НИЗКАЯ
— Глобальное затенение — ВЫКЛ.
— Расширенный динамический диапазон — КАЧЕСТВО
— Flexibility FX Super Resolution — ВЫКЛ. (НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО)
— Низкая задержка NVIDIA Reflex — ВКЛ. + УСКОРЕНИЕ

Настройки видео Джейма

— Яркость — 93%
— Формат экрана — обычный, 4:3
— Разрешение — 1280X960
— Режим отображения — на весь экран
— Частота обновления — 239 Гц

Прицел Джейма

Снайпер использует нестандартный прицел в виде точки. Этим он отличается от большинства других профессиональных игроков. Код прицела:

CSGO-r2Wcm-uFVOU-noSjq-Ga9qy-Z4OtQ

Настройки Нико (NiKo) в CS2

Настройки изображения NiKo мало чем отличаются от других киберспортсменов. В одном из видео он рассказал, что поставил некоторые параметры по совету m0NESY. В частности, это касается расширенного динамического диапазона.

Нико.
Фото G2 Esports

Настройки графики Нико

— Повышенный контраст игроков — ВЫКЛ.
— Вертикальная синхронизация — ВЫКЛ.
— Режим сглаживания — 8x MSAA
— Общее качество теней — ВЫСОКОЕ
— Детализация моделей и текстур — НИЗКАЯ
— Режим фильтрации текстур — БИЛИНЕЙНАЯ
— Детализация шейдеров — НИЗКАЯ
— Детализация частиц — НИЗКАЯ
— Глобальное затенение — ВЫСОКОЕ
— Расширенный динамический диапазон — ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
— Flexibility FX Super Resolution — ВЫКЛ. (НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО)
— Низкая задержка NVIDIA Reflex — ВКЛ.

Настройки видео Нико

— Яркость — 92%
— Формат экрана — обычный, 4:3
— Разрешение — 1280X960
— Режим отображения — на весь экран
— Частота обновления — 239 Гц

Прицел Нико

NiKo играет с классическим прицелом. Для его установки необходимо импортировать следующий код:

CSGO-2iipi-2mjcc-ukMNe-67VJR-BdmbN

Настройки Ропза (ropz) в CS2

Настройки ropz нацелены на получение высокого качества изображения. Несмотря на это, киберспортсмен ставит низкие значения в режиме сглаживания, детализации шейдеров и текстур.

Ропз.
Фото PGL

Настройки графики Ропза

— Повышенный контраст игроков — ВЫКЛ.
— Вертикальная синхронизация — ВЫКЛ.
— Режим сглаживания — 2x MSAA
— Общее качество теней — ВЫСОКОЕ
— Детализация моделей и текстур — СРЕДНЯЯ
— Режим фильтрации текстур — АНИЗОТРОПНАЯ 16X
— Детализация шейдеров — НИЗКАЯ
— Детализация частиц — НИЗКАЯ
— Глобальное затенение — СРЕДНЕЕ
— Расширенный динамический диапазон — КАЧЕСТВО
— Flexibility FX Super Resolution — ВЫКЛ. (НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО)
— Низкая задержка NVIDIA Reflex — ВКЛ.

Настройки видео Ропза

— Яркость — 92%
— Формат экрана — широкоэкранный, 16:9
— Разрешение — 1920x1080
— Режим отображения — на весь экран
— Частота обновления — 239 Гц

Прицел Ропза

Игрок использует зеленый классический прицел. Его код:

CSGO-4hRO3-EQU7x-DbfQ4-3TLt3-2sCJC

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