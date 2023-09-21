Не устанавливайте iOS 17 — новая операционная система Apple пагубно сказывается на айфонах

18 сентября Apple выпустила iOS 17. И все бы ничего, но новая версия операционной системы вызвала перебои в работе смартфонов. Если вы еще не успели обновить свои айфоны, то лучше, как говорится, переждать.

Что изменилось в iOS 17

Во-первых, Apple изменила автокоррекцию слов, и теперь автозамена слов в сообщениях работает лучше. Автокоррекция больше не раздражает: iPhone заменяет непривычные для него слова на что-то другое заметно реже, запоминает маты и при исправлении подчеркивает слово.

Фото Apple

Во-вторых, если подсоединить смартфон к зарядке и перевести его в альбомный режим, то смартфон сможет работать в фоновом режиме. Как часы, календарь, прогноз погоды или фотоальбом.

Фото 9to5mac.com

С выходом обновления iOS 17 появилась возможность взаимодействовать с виджетами, не заходя в приложения. В то же время контакты можно настраивать как душе угодно: изменять уникальный стиль, фон и шрифт.

AirDrop доработали: теперь, чтобы поделиться контактами, достаточно поднести свой айфон к другому устройству и коснуться его. А для тех, кто занят, появилась полезная функция. Она переводит слова звонящего в текст и запрашивает цель звонка. Таким образом, можно решить, отвечать на звонок или нет.

Автономность айфонов после установки iOS 17 упала

После установки iOS 17 упало время автономной работы на всех айфонах. Сильнее всех пострадали старые смартфоны: iPhone SE 2020 стал разряжаться на 9% быстрее, iPhone 11 и iPhone 12 — на 5%, iPhone 13 — на 11%, а iPhone XR — на 21%.

Фото cnn.com / Apple

Одной из основных причин быстрой разрядки в iOS 17 является функция обновления фоновых приложений. Это позволяет приложениям обновлять контент в фоновом режиме, что часто приводит к увеличению расхода заряда.

Чтобы уменьшить расход заряда батареи, отключите данную функцию. Перейдите в «Настройки» — «Общие» — «Обновление фонового приложения» и выберите «Выкл». Кроме того, вы можете выбрать отдельные приложения, для которых хотите отключить эту функцию.

Новый звук уведомлений в iOS 17 слишком тихий

Проблема с быстрой разрядкой смартфонов в iOS 17 — не единственная. Пользователи также жалуются на слишком тихий звук уведомлений. Входящие уведомления просто не слышно, даже если выкрутить ползунок громкости на полную. Причем поменять стандартный рингтон на свой не получится.

Какие айфоны поддерживают iOS 17

— iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR

— iPhone 11, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max

— iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, 12 Pro Max

— iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, 13 Pro Max

— iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max

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Больше всего, конечно, пострадали старые смартфоны — iPhone XS и iPhone XR. И это неудивительно: крупные обновления несут кардинальные изменения, для которых требуется больше вычислительных мощностей. Это, в свою очередь, нагружает процессор сильнее, что непременно сказывается на заряде батареи.

На новые модели iPhone новое обновление повлияло, но в меньшей степени. А вот старые iPhone с более медленными чипами и меньшей емкостью аккумулятора ощутили последствия нестабильной iOS 17 намного сильнее.

Фото Apple

Эксперты советуют не спешить устанавливать iOS 17, особенно тем, кто является обладателем iPhone XR и ниже. В таком случае ваши телефоны могут перегреваться, быстро разряжаться и подтупливать в некоторых приложениях.

Лучше дождаться более стабильных версий, обычно они выходят через несколько недель. Это вполне типичная для Apple история.