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18 сентября Apple выпустила iOS 17. И все бы ничего, но новая версия операционной системы вызвала перебои в работе смартфонов. Если вы еще не успели обновить свои айфоны, то лучше, как говорится, переждать.
Во-первых, Apple изменила автокоррекцию слов, и теперь автозамена слов в сообщениях работает лучше. Автокоррекция больше не раздражает: iPhone заменяет непривычные для него слова на что-то другое заметно реже, запоминает маты и при исправлении подчеркивает слово.
Во-вторых, если подсоединить смартфон к зарядке и перевести его в альбомный режим, то смартфон сможет работать в фоновом режиме. Как часы, календарь, прогноз погоды или фотоальбом.
С выходом обновления iOS 17 появилась возможность взаимодействовать с виджетами, не заходя в приложения. В то же время контакты можно настраивать как душе угодно: изменять уникальный стиль, фон и шрифт.
AirDrop доработали: теперь, чтобы поделиться контактами, достаточно поднести свой айфон к другому устройству и коснуться его. А для тех, кто занят, появилась полезная функция. Она переводит слова звонящего в текст и запрашивает цель звонка. Таким образом, можно решить, отвечать на звонок или нет.
После установки iOS 17 упало время автономной работы на всех айфонах. Сильнее всех пострадали старые смартфоны: iPhone SE 2020 стал разряжаться на 9% быстрее, iPhone 11 и iPhone 12 — на 5%, iPhone 13 — на 11%, а iPhone XR — на 21%.
Одной из основных причин быстрой разрядки в iOS 17 является функция обновления фоновых приложений. Это позволяет приложениям обновлять контент в фоновом режиме, что часто приводит к увеличению расхода заряда.
Чтобы уменьшить расход заряда батареи, отключите данную функцию. Перейдите в «Настройки» — «Общие» — «Обновление фонового приложения» и выберите «Выкл». Кроме того, вы можете выбрать отдельные приложения, для которых хотите отключить эту функцию.
Проблема с быстрой разрядкой смартфонов в iOS 17 — не единственная. Пользователи также жалуются на слишком тихий звук уведомлений. Входящие уведомления просто не слышно, даже если выкрутить ползунок громкости на полную. Причем поменять стандартный рингтон на свой не получится.
— iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR
— iPhone 11, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max
— iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, 12 Pro Max
— iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, 13 Pro Max
— iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max
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Больше всего, конечно, пострадали старые смартфоны — iPhone XS и iPhone XR. И это неудивительно: крупные обновления несут кардинальные изменения, для которых требуется больше вычислительных мощностей. Это, в свою очередь, нагружает процессор сильнее, что непременно сказывается на заряде батареи.
На новые модели iPhone новое обновление повлияло, но в меньшей степени. А вот старые iPhone с более медленными чипами и меньшей емкостью аккумулятора ощутили последствия нестабильной iOS 17 намного сильнее.
Эксперты советуют не спешить устанавливать iOS 17, особенно тем, кто является обладателем iPhone XR и ниже. В таком случае ваши телефоны могут перегреваться, быстро разряжаться и подтупливать в некоторых приложениях.
Лучше дождаться более стабильных версий, обычно они выходят через несколько недель. Это вполне типичная для Apple история.