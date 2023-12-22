Что делать, если не работает мышка или микрофон в Counter-Strike 2

Удалять ничего не нужно. И психовать тоже.

Иногда любители CS2 попадают в неприятную ситуацию, когда игра не видит микрофон, клавиатуру или мышь. Каждая проблема требует своего решения. Для начала убедитесь, что все устройства подключены к ПК и исправно работают.

Не работает микрофон в CS2

Это одна из самых распространенных проблем в CS2. Универсального способа решения нет, но большинству игроков помогают следующие инструкции.

Отключите Game Bar в настройках Windows. Зайдите в «Параметры», выберите «Игры» и отключите Game Bar. Откройте вкладки «Записи» и «Игровой режим» — тоже выключите все функции.

Проверьте микрофон. Откройте «Параметры звука» и в разделе «Ввод» выберите правильное устройство. Тут же вы сможете его проверить, чтобы убедиться в наличии звука. Если он слишком тихий, то нажмите «Свойства устройства» и поставьте громкость на 100%.

Фото Counter-Strike 2

Необходимо также посмотреть, не запрещен ли CS2 доступ к микрофону. Откройте системные «Параметры» и в меню «Разрешения приложений» нажмите на «Микрофон». Найдите раздел «Разрешить классическим приложениям доступ к микрофону» — параметр должен быть включен.

Настройте клиент Steam. Запустите приложение, перейдите в «Настройки» и откройте вкладку «Голос». В «Устройстве голосового ввода» выберите свой микрофон. Можете увеличить или уменьшить громкость с помощью ползунка.

Фото Counter-Strike 2

Если в типе голосовой передачи стоит «При нажатии кнопки», то назначьте удобную кнопку в поле ниже. Можно открыть «Расширенные настройки» и отключить все функции. Будьте осторожны, если у вас плохой микрофон.

Отрегулируйте CS2. Зайдите в настройки игры (значок шестеренки в левом верхнем углу экрана) и нажмите «Звук». Если вы используете наушники с микрофоном, то выберите их в поле «Устройство воспроизведения». В противном случае оставьте значение по умолчанию.

Фото Counter-Strike 2

На этой же странице включите параметр «Оптимизированная активация микрофона». Если активация микрофона стоит «Клавишей», то перейдите во вкладку «Клавиатура и мышь» и найдите строчку «Использовать микрофон». Убедитесь, что назначена кнопка.

Поэкспериментируйте с voice_threshold. Если вы используете активацию микрофона голосом, то эта команда может помочь. Она устанавливает порог громкости, при которой включается микрофон. Она принимает значения от 0-4000.

Не работает мышка в CS2

Часто проблемы с мышкой возникают при переносе конфига из CS:GO в CS2. Чтобы это исправить, откройте консоль разработчика и скопируйте:

bind «X_AXIS» «rightleft»; bind «Y_AXIS» «!forwardback»; bind «MOUSE_X» «yaw»; bind «MOUSE_Y» «pitch»; bind «U_AXIS» «yaw»; bind «R_AXIS» «pitch»; bind «a» «+left»; bind «s» «+back»; bind «d» «+right»; bind «w» «+forward»; bind «shift» «+sprint»

Не работает клавиатура в CS2

Неисправность в последнее время крайне редко встречается в Counter-Strike 2. Возможно, вам помогут общие рекомендации:

— обновите драйвер клавиатуры в «Диспетчере устройств»;

— переподключите клавиатуру;

— отключите геймпад от компьютера;

— отключите геймпад в настройках Steam, вкладка «Контроллер».

Если вы нашли другой способ решения проблемы, то поделитесь им в комментариях с другими пользователями.