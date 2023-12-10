Самые распространенные ошибки в Counter-Strike 2 и как их решить

10 декабря, 22:55
Периодически игроки в Counter-Strike 2 сталкиваются с различными ошибками. Некоторые из них возникают по вине разработчиков и довольно быстро устраняются, а другие требуют самостоятельного решения. В этой статье мы собрали самые распространенные ошибки и привели способы их исправления.
Большинство ошибок в CS2 можно устранить классическими методами: переустановить игру или проверить целостность файлов. Чтобы сделать второе, следуйте инструкции:
— Откройте библиотеку Steam и нажмите правой кнопкой мыши (ПКМ) на CS2.
— Выберите «Свойства».
— Перейдите во вкладку «Установленные файлы».
— Нажмите «Проверить целостность файлов игры».
Система автоматически проверит файлы и исправит поврежденные. Попробуйте также очистить кэш. Зайдите в настройки Steam и в меню выберите «Загрузки».
Проблема часто исправляется переустановкой Steam. Сначала попробуйте сделать это стандартным способом. Если ошибка до сих появляется, то проделайте следующие действия:
Точная причина возникновения проблемы неизвестна. Однако некоторым пользователям помогают следующие советы:
Найдите файл cs2.exe в корневой папке игры Program Files (x86) > Steam > steamapps > common > Counter-Strike Global Offensive > game > bin > win64. Нажмите по нему ПКМ и поочередно выберите «Свойства» — «Совместимость». В «Режиме совместимости» активируйте галочку и укажите свою версию Windows. Чуть ниже поставьте галочку в поле «Запускать эту программу от имени администратора». В параметрах запуска CS2 пропишите команду -vulkan.
Проблема также может быть связана с модулем vcruntime140.dll. Откройте утилиту «Выполнить» (Win + R) и введите regsvr32 vcruntime140.dll.
Если у вас появилась ошибка, то удалите все пакеты Microsoft Visual C++ через панель управления и заново скачайте их на официальном сайте. Перед установкой обязательно распакуйте файлы с помощью любого архиватора.
Ошибка решается несколькими способами. Самый простой:
Найдите файл cs2.exe в корневой папке CS2. Нажмите по нему ПКМ, а затем откройте «Свойства» и «Совместимость». Снимите галочку с параметра «Запускать эту программу от имени администратора».
Если вы пользуетесь видеокартой NVIDIA или предыдущий способ вам не помог, то попробуйте скачать утилиту nvidiaProfileInspector. Без вирусов это можно сделать по ссылке. Запустите данную программу и пролистайте до пятого раздела Common. В параметре Ansel поставьте Off.
Снова найдите файл cs2.exe в папке игры. Нажмите по нему ПКМ и выберите «Запустить от имени администратора». Если ошибка не уходит, то переустановите пакеты Microsoft Visual C++. Как это сделать, мы рассказали выше.