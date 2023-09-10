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В отличие от FIFA, хоккейный симулятор, разрабатываемый той же корпорацией, не лишился своего уже привычного названия и остался при своих. Игровая серия NHL — чуть ли не единственная в своем роде. Конкурентов считай что нет — это хорошо для разработчиков этой серии, но плохо для игроков.
Хоккейный симулятор часто ругают за топтание на месте: за плохо работающие механики, за малое внимание к новичкам, за устаревшие графику и геймплей. В общем, проблем хватает. Поэтому в NHL 24 EA решила полностью пересмотреть свои взгляды на игровой процесс. Рассказываем все, что известно о новой хоккейной игре, и когда (и на каких платформах) она появится.
Мировой релиз NHL 24 состоится 6 октября 2023 года. Игроки, которые приобретут самое максимальное (и дорогое) издание X-Factor, смогут поиграть в хоккейный симулятор на три дня раньше остальных игроков.
Прошлогодняя часть вышла 14 октября 2022 года, а NHL 22 — 15 октября 2021 года. Закрытое бета-тестирование NHL 24 уже прошло в конце августа. Доступ к бете получили только профессиональные игроки и блогеры.
На дисковых версиях NHL 24 и в главном меню будет красоваться звезда клуба «Колорадо Эвеланш», канадский защитник Кейл Макар.
Игрок стал победителем Кубка Стэнли в сезоне 2021-2022 и обладателем «Джеймс Норрис Трофи» — данная награда присуждается лучшим защитникам, проявившим мастерство на своей позиции на протяжении всего сезона.
К сожалению, нет. EA Sports уже давно не выпускает хоккейный симулятор на компьютерах. Вот и в этот раз игра не заглянет на стационарные системы и появится на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.
Если вы захотите поиграть в NHL 24 на старте, не дожидаясь дисковой версии в российских магазинах, то сделать это можно на любом зарубежном аккаунте. Возьмем для примера турецкий регион, как самый популярный в России.
Стандартное издание NHL 24 в турецком PS Store стоит 1 399 лир на PS5 или 5 000 рублей. Стандартное издание на PS4 обойдется в 1 199 лир или 4 300 рублей. Максимальное издание X-Factor продается за 2 000 лир или 7 200 рублей.
Это первое нововведение в NHL 24. Что такое «Игра в давление»? На площадке появляется медленно заполняемый кружок активности в чужой зоне. Если получится запереть соперника в его зоне, то со временем игроки противника начнут уставать, ошибаться и проседать. Появится больше шансов забить гол. Но для этого нужно будет не только кататься по чужой зоне, но и проявлять активность — наносить броски и проводить силовые приемы.
Голкиперы в NHL 24 стали вести себя агрессивнее и буквально пластаться в воротах. Даже, казалось бы, в безобидных ситуациях, когда достаточно присесть на щитки, они начинают падать и растягиваться в воротах, как Гашек в свои лучшие годы.
Плохо это или хорошо? Прежде всего это красиво — эффектных сейвов станет больше, но и нелепых ситуаций тоже. Причем если атакующий игрок будет интенсивно наносить броски, то вратари, как и вся команда, будут уставать под прессингом. Один шальной бросок может привести к взятию ворот.
Принцип новой системы паса заключается в том, что на каждого игрока на площадке назначена определенная кнопка на геймпаде. При этом разработчики не стали убивать старую систему паса — если нравится играть через стики, то пожалуйста. Однако новая система позволяет давать пас туда, куда и запланировал. То есть, на того игрока, на которого и хотел изначально.
Если раньше, чтобы сделать лакросс, надо было провести за игрой не один вечер, а то и неделю, хорошенько так отбить себе пальцы, то теперь эти мучения позади. Теперь сложные финты смогут делать и обычные новички.
Естественно, упрощение финтов сделано для оказуаливания, но про-игроки восприняли данную новость с негативом. Даже самые сложные финты теперь можно сделать при помощи одной кнопки. Для старой базы фанатов это плохо, но разработчиков понять можно: они хотят, чтобы NHL была доступна для всех.
Для большей реалистичности происходящего: можно выбить противника за бортик, сломать силовым приемом стекло, случайно сдвинуть ворота или сломать свою клюшку в самый неподходящий момент, при сильном броске.
Был понерфлен контроль шайбы через аналоговый стик L2. Раньше игроки могли укрывать шайбу корпусом практически бесконечно. Охотно этим трюком пользовались профессионалы из Финляндии и Швеции.
Игроки кружили по зоне и просто ждали нужного момента, когда один из игроков останется один на пятачке. Теперь так кататься по зоне долго не получится. Хочешь ты того или нет, но придется комбинировать и играть через пас.
Это отличный шанс привлечь новую аудиторию, чтобы человек пришел с работы и смог отдохнуть. Игра не должна становиться второй работой, а последние игры этой серии удовольствия приносили мало, особенно тем, кто не был готов тратить на NHL львиную долю своего свободного времени.