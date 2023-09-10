Финты станет делать проще: какой будет NHL 24 — новая часть лучшей игровой серии про хоккей

Игра станет более дружелюбной к новичкам.

В отличие от FIFA, хоккейный симулятор, разрабатываемый той же корпорацией, не лишился своего уже привычного названия и остался при своих. Игровая серия NHL — чуть ли не единственная в своем роде. Конкурентов считай что нет — это хорошо для разработчиков этой серии, но плохо для игроков.

Хоккейный симулятор часто ругают за топтание на месте: за плохо работающие механики, за малое внимание к новичкам, за устаревшие графику и геймплей. В общем, проблем хватает. Поэтому в NHL 24 EA решила полностью пересмотреть свои взгляды на игровой процесс. Рассказываем все, что известно о новой хоккейной игре, и когда (и на каких платформах) она появится.

Фото EA Sports

Дата выхода NHL 24

Мировой релиз NHL 24 состоится 6 октября 2023 года. Игроки, которые приобретут самое максимальное (и дорогое) издание X-Factor, смогут поиграть в хоккейный симулятор на три дня раньше остальных игроков.

Прошлогодняя часть вышла 14 октября 2022 года, а NHL 22 — 15 октября 2021 года. Закрытое бета-тестирование NHL 24 уже прошло в конце августа. Доступ к бете получили только профессиональные игроки и блогеры.

Какой хоккеист будет на обложке в NHL 24

На дисковых версиях NHL 24 и в главном меню будет красоваться звезда клуба «Колорадо Эвеланш», канадский защитник Кейл Макар.

Игрок стал победителем Кубка Стэнли в сезоне 2021-2022 и обладателем «Джеймс Норрис Трофи» — данная награда присуждается лучшим защитникам, проявившим мастерство на своей позиции на протяжении всего сезона.

Фото EA Sports

Выйдет ли NHL 24 на ПК

К сожалению, нет. EA Sports уже давно не выпускает хоккейный симулятор на компьютерах. Вот и в этот раз игра не заглянет на стационарные системы и появится на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.

Стоимость NHL 24 в турецком PS Store на PS4 и PS5

Если вы захотите поиграть в NHL 24 на старте, не дожидаясь дисковой версии в российских магазинах, то сделать это можно на любом зарубежном аккаунте. Возьмем для примера турецкий регион, как самый популярный в России.

Стандартное издание NHL 24 в турецком PS Store стоит 1 399 лир на PS5 или 5 000 рублей. Стандартное издание на PS4 обойдется в 1 199 лир или 4 300 рублей. Максимальное издание X-Factor продается за 2 000 лир или 7 200 рублей.

В NHL 24 впервые появится система «Игра в давление»

Это первое нововведение в NHL 24. Что такое «Игра в давление»? На площадке появляется медленно заполняемый кружок активности в чужой зоне. Если получится запереть соперника в его зоне, то со временем игроки противника начнут уставать, ошибаться и проседать. Появится больше шансов забить гол. Но для этого нужно будет не только кататься по чужой зоне, но и проявлять активность — наносить броски и проводить силовые приемы.

Фото EA Sports

Вратари стали вести себя агрессивнее (и эффектнее)

Голкиперы в NHL 24 стали вести себя агрессивнее и буквально пластаться в воротах. Даже, казалось бы, в безобидных ситуациях, когда достаточно присесть на щитки, они начинают падать и растягиваться в воротах, как Гашек в свои лучшие годы.

Плохо это или хорошо? Прежде всего это красиво — эффектных сейвов станет больше, но и нелепых ситуаций тоже. Причем если атакующий игрок будет интенсивно наносить броски, то вратари, как и вся команда, будут уставать под прессингом. Один шальной бросок может привести к взятию ворот.

Новая система паса

Принцип новой системы паса заключается в том, что на каждого игрока на площадке назначена определенная кнопка на геймпаде. При этом разработчики не стали убивать старую систему паса — если нравится играть через стики, то пожалуйста. Однако новая система позволяет давать пас туда, куда и запланировал. То есть, на того игрока, на которого и хотел изначально.

Фото EA Sports

Сложные финты станет делать намного проще

Если раньше, чтобы сделать лакросс, надо было провести за игрой не один вечер, а то и неделю, хорошенько так отбить себе пальцы, то теперь эти мучения позади. Теперь сложные финты смогут делать и обычные новички.

Естественно, упрощение финтов сделано для оказуаливания, но про-игроки восприняли данную новость с негативом. Даже самые сложные финты теперь можно сделать при помощи одной кнопки. Для старой базы фанатов это плохо, но разработчиков понять можно: они хотят, чтобы NHL была доступна для всех.

Больше реалистичности и нерф старой механики

Для большей реалистичности происходящего: можно выбить противника за бортик, сломать силовым приемом стекло, случайно сдвинуть ворота или сломать свою клюшку в самый неподходящий момент, при сильном броске.

Фото EA Sports

Был понерфлен контроль шайбы через аналоговый стик L2. Раньше игроки могли укрывать шайбу корпусом практически бесконечно. Охотно этим трюком пользовались профессионалы из Финляндии и Швеции.

Игроки кружили по зоне и просто ждали нужного момента, когда один из игроков останется один на пятачке. Теперь так кататься по зоне долго не получится. Хочешь ты того или нет, но придется комбинировать и играть через пас.

Визуально игра не поменялась, но геймплейно — это уже совсем другая NHL, к которой нужно будет привыкать прежде всего профессионалам. Новая система пасов, упрощение финтов и нерф устоявшихся механик, которые только ломали геймплей, может благоприятно повлиять на популярность игры среди новичков.

Это отличный шанс привлечь новую аудиторию, чтобы человек пришел с работы и смог отдохнуть. Игра не должна становиться второй работой, а последние игры этой серии удовольствия приносили мало, особенно тем, кто не был готов тратить на NHL львиную долю своего свободного времени.