Nintendo Switch 2: какой будет новая консоль от японцев

Новая консоль от Nintendo будет выдавать графику уровня PS5 и Xbox Series.

С момента выхода оригинальной Nintendo Switch прошло уже более шести лет. 3 марта 2017 года консоль от японского гиганта стала доступна всем игрокам, за исключением Китая, куда Switch добралась спустя два года, в декабре 2019-го.

В 2019 году была выпущена «облегченная» версия Nintendo Switch с подзаголовком Lite. Эта версия консоли не оснащалась съемными контролерами Joy-con и выглядела как монолитный девайс. Цена консоли была ниже, нежели у оригинального устройства, составив на релизе 199 долларов.

А вот в 2021 году японцы анонсировали улучшенную версию «Свича» c OLED-экраном, 64 гигабайтами внутренней памяти и прокачанным звуком.

Слухи о новой консоли от Nintendo ходят уже давно. И действительно — японская компания работает над свежим поколением своего успешного девайса, регулярно регистрируя множество патентов. Среди утекших в Сеть встречаются как странные версии консоли, внешним видом напоминающие Switch Lite с меньшим количеством элементов управления, так и варианты со вторым съемным экраном.

Хотя Nintendo не делала никаких официальных анонсов, все равно часть информации утекла в Сеть. Давайте разберемся, что известно о Nintendo Switch 2 и когда ориентировочно ждать новую консоль от авторов Mario.

Nintendo Switch с OLED-экраном. Фото Nintendo

Возможные технические характеристики Switch 2

Начнем с важного. По слухам, новая консоль от Nintendo будет примерно равна по мощности главным тяжеловесам восьмого поколения консолей — Playstation 4 и Xbox One. Данная информация подтвердилась благодаря переписке японской компании и издателя Activision Blizzard.

Во время выставки Gamescom 2023 в Сети появилось множество слухов, что за закрытыми дверьми демонстрировалась новая консоль «Большой N». Как позже заявили представители издания, слухи оказались правдой.

На презентации устройства компания продемонстрировала несколько технических демо, среди которых next-gen-версия The Legend of Zelda: Breath of the Wild и техно-демо The Matrix от Epic Games.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Фото Nintendo

Последнее представляет отдельный интерес, так как, по словам журналистов, с помощью этого проекта разработчики проиллюстрировали поддержку технологий DLSS и трассировки лучей. Присутствующие на презентации также заявили, что новая консоль от Nintendo выдавала графику уровня современных консолей Playstation 5 и Xbox Series.

Если вспомнить то, что еще в 2020 году Nintendo зарегистрировала патент на технологию апскейлинга, игроков, возможно, будет ждать поддержка увеличения разрешения картинки до формата 4K.

Информация с Gamescom показывает, что продемонстрированные демоверсии проектов работали на технологии DLSS, что, в свою очередь, может указывать на то, что в основе консоли будут лежать технологические решения от компании NVIDIA.

А вот наличия OLED-экрана у стартовой линейки консолей, похоже, ждать не стоит. Хотя Nintendo уже выпускала Switch с данным типом экранов — видимо, компания решила отказаться от подобного технического решения на старте нового поколения своих устройств. Возможно, как и в случае с Nintendo Switch, через несколько лет после релиза наш ждет «прокачанная версия» устройства.

Тем не менее президент компании Nintendo Сюнтаро Фурукава недавно опроверг слухи о закрытой презентации консоли для особых партнеров, а говоря о патенте со съемным экраном, напомнил, что не все разработки доходят до релиза.

Концепт Nintendo Swittch 2. Фото Nintendo

Дизайн и элементы управления Nintendo Switch 2

Похоже, наследник Switch, как и его старший брат, останется гибридным устройством, ведь Nintendo не хочет отходить от удачной формулы и надеется сохранить форм-фактор консоли. Кроме того, девайс, скорее всего, все так же будет работать в двух режимах — стационарном и портативном.

Про эволюцию контроллеров информации почти нет, так как ни один из источников не смог подтвердить или опровергнуть какие-либо факты, касающиеся развития идей Joy-con.

Игры и стартовая линейка Nintendo Switch 2

Но консоли Nintendo любят далеко не за графику или эффектный дизайн, и «Большая N» понимает, что продажи Switch достигли 130 миллионов экземпляров не благодаря фотореалистичной картинке.

Возвращаясь к полумифической презентации с Gamescom 2023, вспомним, что технические характеристики демонстрировались с помощью прокачанной Breath of the Wild с увеличенным разрешением и повышенной частотой кадров. Несмотря на это, со стороны Nintendo будет странно размещать одну и ту же игру (пусть и в разных версиях) на старте двух устройств подряд.

Nintendo Switch в стиле Super Mario. Фото Nintendo

Также нельзя не упомянуть о соглашении между Nintendo и Activision Blizzard, согласно которому проекты издательства, принадлежащего Microsoft, будут выходить на японских консолях в течение десяти лет. Кроме того, ActiBlizz якобы запросила дев-кит консоли для разработки игр для новой Nintendo. Официально же Сюнтаро Фурукава назвал слитую переписку с обсуждением выхода Call of Duty на будущей консоли «неточной».

Nintendo уже не раз увиливала, говоря о своих устройствах, так что часть слитой информации, похоже, точно является правдивой. В любом случае, выход консоли от японского гиганта — это большое событие, ведь именно на их устройствах выходят игры, регулярное попадающие на вершину топов лучших игр.

Как, например, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, вышедшая в далеком 1998 году на Nintendo 64, которая все еще уверенно держит первое место среди самых высокооцененных игр в истории по версии Metacritic. А вышедшее в этом году на Nintendo Switch продолжение Tears of the Kingdom обошло даже горячо любимую всеми Baldurs Gate 3 в списке лучших игр 2023 года по версии все того же Metacritic.

Возможная дата выхода Nintendo Switch 2

Дата выхода консоли неизвестна, не было даже официального анонса. Однако, по словам инсайдеров, консоль может выйти во второй половине 2024 года.