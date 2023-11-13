Игра в духе The Witcher 3 и Assassin's Creed, но от русских: почему к «Смуте» приковано внимание

На разработку потрачено 260 миллионов рублей из средств российской общественной организации.

Одной из самых обсуждаемых игр последнего времени стала российская «Смута». Да и сами разработчики понемногу начинают показывать готовые материалы, тем самым поддерживая интерес аудитории. Рассказываем, почему же к игре приковано такое большое внимание.

Фото Cyberia Nova

«Смута» получила грант от правительства

Все как-то привыкли, что у официальных лиц к игровой индустрии строго негативное отношение. Неслучайно с завидной частотой те или иные тайтлы обвиняются в дурном влиянии на молодое поколение. Поэтому большой неожиданностью стала новость о том, что российская общественная организация «Институт развития интернета» выделила средства на разработку игр.

Грант достался студии Cyberia Nova, которая получила 260 миллионов рублей на создание амбициозного проекта, получившего название «Смута». И этот шаг может стать очень важным для нашего геймдева, переживающего трудные времена. Успех этой экшен-RPG может послужить отличной стартовой площадкой, чтобы и дальше поддерживать отечественных разработчиков.

Интересно, что общая стоимость разработки оценивается примерно от 370 до 520 миллионов рублей. К тому же после того, как студия отчиталась о проделанной работе и использованных средствах, в ИРИ решили выделить дополнительные инвестиции размером в 260 миллионов.

Фото Cyberia Nova

«Смута» — это первая масштабная российская RPG

За последние годы российские разработчики выпустили множество крутых тайтлов, начиная от самобытной «Черной Книги» и уникальной Loop Hero, заканчивая брутальной Atomic Heart. Однако от отечественных студий давно не было настолько амбициозной RPG в духе The Witcher 3 и Assassin's Creed.

«Смута» расскажет о приключениях боярина Юрия Милославского в эпоху Смутного времени. Геймерам предстоит присоединиться ко Второму народному ополчению, которое возглавляют Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, сразиться с интервентами и внутренними врагами, исправить ошибки своего прошлого и объединить Московское княжество.

Фото Cyberia Nova

В качестве литературной основы проекта выступил роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Правда, разработчикам пришлось пойти на некоторые изменения как в повествовании, так и в образах героев.

Так, игровая версия протагониста будет моложе, более активной и стремящейся защитить свою любовь по имени Настя. Также в сюжете появятся вымышленные персонажи, которых не было ни в истории, ни в книге. Над этим работает целый штат сценаристов, которые совместно с гейм-дизайнерами будут оформлять это в интересные квесты и задания.

Боевая система устроена таким образом, что по мере прохождения главный герой сможет менять свою внешность, например прикинуться разбойником или крестьянином. Все это открывает большой простор для ролевого отыгрыша и создает почву для множества интересных ситуаций в духе The Witcher 3.

Безусловно, от «Смуты» не стоит ожидать какого-то откровения или нового слова в жанре. Это будет просто крепкая историческая экшен-RPG АА-сегмента, которая использует проверенные механики и приемы. И даже если разработчикам не удастся реализовать все обещанное, но получится просто хорошая игра, аудитория уже примет ее с распростертыми объятиями.

Фото Cyberia Nova

Смутное время — это интересный сеттинг для игры

Смутное время — это одновременно и трагичная, и невероятно интересная, насыщенная разнообразными событиями, страница в истории России. Тогда Московское княжество захлестнула гражданская война, по стране открыто разгуливали интервенты, а на трон претендовало несколько самозванцев.

И «Смута» будет первой игрой, которая в развлекательной форме расскажет о событиях той эпохи. Игроки лично примут участие во всех важных событиях того времени, побывают на полях сражений и посетят разные места, включая города Ярославль, Москву и Нижний Новгород. Также главный герой повстречает множество исторических личностей, включая князя Пожарского и Кузьму Минина.

А ведь кроме исторического контекста тут еще и чисто эстетический момент. Здесь будет возможность прогуляться по древнерусской деревне, увидеть избы и сутулые землянки, крестьян, работающих в поле, подслушать разговоры стрельцов.

Фактически творение Cyberia Nova может стать тем, чем в свое время должен был стать «Всеслав Чародей», а именно первым масштабным тайтлом с колоритом и антуражем средневековой Руси.

Фото Cyberia Nova

Разработчики «Смуты» горят проектом

Подход к работе напрямую влияет на итоговый результат. Если заниматься любимым делом и быть крайне заинтересованным в том, чтобы у тебя получилось хорошо, то и конечное качество будет заметно выше. И наоборот: если приходится делать то, что тебе не нравится, то и пользователи сразу ощутят этот момент.

Команда Cyberia Nova очень сильно горит проектом и подходит к делу максимально серьезно. Достаточно сказать, что перед подачей заявки на грант авторы потратили полтора года на предпродакшен, который велся исключительно на средства самой студии. И фактически разработчики приходили с уже готовой концепцией и кучей наработок. К тому моменту у них уже были собраны дорожная карта производства, распределены роли в команде, определен пул дополнительных специалистов, которых следует нанять в процессе разработки.

Об этом же говорит и то, что девелоперы очень сильно беспокоятся насчет исторической достоверности. По словам авторов, над «Смутой» работают пять исторических консультантов, в том числе по архитектуре и оружию. Один из них даже помогает правильно подбирать ткани для одежды начала XVII века. С максимальной достоверностью будет воссоздано не только окружение, но и быт того времени. Например, по этой же причине в местных интерьерах отсутствуют самовары, поскольку использовать их начали гораздо позже.

Безусловно, в игре хватает условностей, чтобы повествование не превратилось в учебник истории. Например, персонажи не будут разговаривать только старославянскими терминами и выражениями. Разработчики адаптировали язык таким образом, чтобы геймеры понимали речь без словаря и одновременно погружались в атмосферу далекого прошлого.

Тут ситуация чем-то схожа с Assassin's Creed: авторы берут за основу историческую эпоху и переделывают ее под нужды тайтла, но оставляют множество достоверных деталей. Все это должно заинтересовать молодую аудиторию.

Фото Cyberia Nova

Над «Смутой» трудятся опытные разработчики

Когда в Сети только появились новости о гранте и разработке «Смуты», сообщество восприняло их с настороженностью. Главной причиной недоверия геймеров стала полная безвестность Cyberia Nova. Студия существовала с 2015 года, но за это время не выпустила ни одной полноценной игры.

Однако вскоре выяснилось, что костяк команды составляют опытные разработчики, за плечами которых работа в таких гигантах, как Wargaming и Alawar, и которые причастны к таким культовым тайтлам, как «Аллоды» и «Дальнобойщики». Что касается рабочей деятельности, то девелоперы помогали более крупным компаниям в разработке их проектов.

Можно быть уверенным, что у этих специалистов хватит знаний и навыков, собрать что-то действительно достойное. Всего же над исторической экшен-RPG работает штат из 75 человек, не считая внештатных сотрудников и аутсорсеров.