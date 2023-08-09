Activision показала Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) — русские опять станут плохими?

Владимир Макаров возвращается, а значит, вероятность этого большая.

Анонс новой части Call of Duty получился не особо информативным, однако одна деталь все-таки смогла зацепить наш взгляд — главным злодеем новой части станет глава группировки «Красный спецназ» Владимир Макаров.

Персонаж, успевший наделать немало шума в далеком 2009-м, снова вернется в популярный шутер, и это возвращение, вероятнее всего, вновь повлечет за собой волну скандалов и недовольства среди русских геймеров.

Первое поя вление Макарова в Call of Duty

В первый раз Макаров появился в оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 2, где сыграл роль второстепенного антагониста серии, но, несмотря на отнюдь не самую главную роль, он смог приковать к себе все внимание игрового сообщества. Виной тому миссия «Ни слова по-русски».

В ней игроку дают управление за агента ЦРУ, которого тайно внедрили в российскую террористическую группу для слежки за ее лидером, которым и является Владимир Макаров. Вместе с ним и еще несколькими боевиками вы отправляетесь в московский аэропорт, где террористы начинают расстреливать безоружных гражданских, а нам, как одному из участников преступления, приходится наблюдать за всем этим от первого лица.

В России хотели запретить Call of Duty

Разработчики рассказывали, что изначальной задачей миссии было правдоподобно показать безжалостность и жестокость современных террористов, а также поставить игрока в неудобное положение. В игре даже была возможность пропустить задание, если геймер не хотел наблюдать за действиями террористов. Но это все равно не спасло игру от скандала.

13 января 2010 года миссия стала предметом обсуждения в Государственной думе: депутат Валерий Селезнев предложил внести игру в Федеральный список экстремистских материалов за «пропаганду экстремизма и насилия».

В феврале депутат опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором сравнивал продажу Call of Duty Modern Warfare 2 с торговлей наркотиками и распространением порнографии и призывал запретить продажи игры и «изъять» полученные дистрибьютором доходы в пользу государства.

Фото Call Of Duty: Modern Warfare 2 Remastered

Он также утверждал, что сам факт выпуска ограниченной версии игры, не включающей в себя уровня «Ни слова по-русски», означает признание того, что «данная игра противоречит моральным, этическим и правовым нормам, принятым в Российском государстве».

В ответ на обвинения 1С (компания-дистрибьютор) опубликовала пресс-релиз, в котором назвала претензии депутата «абсурдными» и отметила, что игра рассчитана на взрослую аудиторию и рассказывает о борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, а не нарушает законодательство.

Также компания опубликовала акт экспертного психологического исследования, проведенного специалистами Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики: эксперты не обнаружили в игре призывов к экстремистской деятельности. Игру не запретили в России, однако сам факт того, что ею заинтересовались депутаты, нельзя отрицать.

Фото Call of Duty

Как Call of Duty встала на путь русофобии

Макаров и его группировка — не единственные «злые русские», появившиеся в серии. В 2019 году Activision выпустила ремейк серии Modern Warfare с совершенно новым сюжетом и вновь вызвала волну недовольства. На этот раз причины и обвинения были куда серьезнее, чем в предыдущий.

В ремейке создатели обещали показать вооруженные конфликты при помощи «серой морали» — ситуацию, развернувшуюся в вымышленных Костовии и Урзыкстане, с разных неоднозначных сторон.

В итоге серой морали не оказалось — разработчиков упрекали в открытой русофобии не только новостные источники, но и сами геймеры. В стороне также не остались и крупные русскоязычные блогеры: стример Илья Мэддисон публично заявил, что не будет поддерживать релиз Modern Warfare.

Причиной такого решения стал образ российской армии, которую, по его словам, приравнивают к террористической организации. Релиз игры также не состоялся на консолях PlayStation — Sony отказалась от дистрибуции игры в стране.

В Modern Warfare 3 русские опять могут быть плохими

О том, что Макаров и группировка «Красный спецназ» вернется в Modern Warfare 3, стало известно задолго до анонса.

В сцене Modern Warfare 2 после титров показали короткий синематик с подготовкой вооруженного нападения в аэропорту — сам Макаров не был замечен, однако в ролике засветилась фраза «Ни слова по-русски», которая чересчур явно намекала на его присутствие в следующей части игры.

Пока неизвестно, как нам покажут появление Макарова в новой игре, но уже сейчас можно с уверенностью заявить, что такого персонажа не обойдут стороной российские геймеры. Поводов для этого более чем достаточно.

Дата выхода Call of Duty Modern Warfare 3 (2023)

Call of Duty Modern Warfare 3 (2023) выйдет (это уже точно) 10 ноября 2023 года. Первый геймплей новой части Call of Duty должны будут показать позже в Warzone 2.0. Как именно и когда — не сообщается. Бета-тестирование игры должно начаться 6 октября на консолях, а на ПК — 12 октября.