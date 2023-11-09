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Сегодня, 14:55

Когда и где покажут GTA 6 — ждать осталось меньше месяца

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
Фото peakpx.com
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Самое яркое и долгожданное игровое событие года?

Ходившие до этого слухи утверждали, что GTA 6 покажут сначала в конце октября, а потом в ноябре, но чем дальше шло время, тем больше становилось очевидно — слухи оказались обычной уткой.

На самом деле, это не совсем так: если инсайдеры и ошиблись, то всего на два месяца. GTA 6 действительно покажут в ближайшее время.

Этим ближайшим временем станет декабрь. Rockstar это уже подтвердила в социальных сетях и на своем сайте. Точная дата показа GTA 6 не названа, но впервые видео с игрой мы сможем увидеть в начале декабря 2023 года.

Фото hindustantimes.com

Разработчики не стали уточнять где и при каких обстоятельствах они покажут первый тизер или трейлер, но можно предположить, что скорее всего это произойдет на The Game Awards 2023, которая состоится 7 декабря.

GTA Online. Церемония «The Game Awards» пройдет 7 декабря — там могут показать GTA 6

Церемония награждения, подводящая итоги прошедшего года и служащая презентацией для демонстрации будущих новинок ближайших лет, идеальное место для дебютного показа GTA 6. Публики на трансляции соберется много, а это то, что нужно и организаторам мероприятия, и разработчикам из Rockstar.

Хотя Rockstar Games обычно пропускает такие мероприятия, следует напомнить, что GTA 5 для PlayStation 5 и Xbox Series фактически была представлена во время аналогичного мероприятия, а именно на PlayStation Showcase 2021.

Фанатский рендер персонажей из&nbsp;GTA 6. Официально: трейлер GTA 6 покажут в декабре

Ранее, 8 ноября, игровой журналист Джейсон Шрайер сообщил, что анонс GTA 6 состоится на этой неделе, а в декабре Rockstar покажет первый трейлер. Джефф Кейли, главный организатор The Game Awards, написал твит о событии, которое состоится в Лос-Анджелесе через 30 дней, спустя несколько минут после твита Шрайера. Это заставило задуматься, есть ли между этими постами связь.

Фото gameranx.com

Декабрь был выбран неслучайно. Дата основания Rockstar — декабрь 1998 года. Да, в декабре создателям одной из самых культовых игровых серий в истории исполнится 25 лет. Вырисовывается очень красивая история: Rockstar показывает первый трейлер GTA 6 на свой юбилей перед многомиллионной аудиторией.

Удивительно как за эти 25 лет Rockstar удалось удержать высокую планку качества и не скатиться до беспорядочного выпуска GTA и Red Dead Redemption.

Фото playgroundai.com

Компания методично и не спеша разрабатывает свои игры целыми десятилетиями, как будто бы боясь упасть в грязь лицом и расстроить своих фанатов. Да, провалы случаются даже у великих, но их было не так много, чтобы об этом вспоминать.

Только Rockstar может привлечь такое внимание к себе. Один лишь их твит с обещанием показать трейлер GTA 6 в декабре стал самым просматриваемым за всю историю Твиттера. Rockstar не любит многословить и не кидает пустые обещания, а значит в декабре мы что-то да увидим стопроцентно.

GTA 5. Твит с анонсом первого трейлера GTA 6 стал самым популярным за всю историю социальной сети

По слухам, окно выпуска GTA 6 приходится на конец 2024 года — начало 2025 года. GTA 5 и Red Dead Redemption 2 были анонсированы примерно за полтора-два года до релиза, так что вероятнее всего GTA 6 последует этой же дорожкой.

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