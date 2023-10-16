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Сегодня, 15:45

Расписание и сетка плей-офф The International 2023 по Dota 2

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
Фото flickr.com/photos/dota2ti/52464187636/
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Шутки кончились — впереди важный этап турнира.

На главном чемпионате года по Dota 2 завершился групповой этап, по итогам которого определились все 16 участников плей-офф. Матчи на вылет начнутся только 20 октября, а пока есть время ознакомиться с сеткой и расписанием.

В верхнюю часть сетки прошли три команды, в составе которых есть немало российских игроков. Это Team Spirit, Virtus.pro и 9Pandas. Это значит, что все они имеют право на оплошность — в случае проигрыша в верхней сетке они упадут в нижнюю, где цена ошибки — вылет с турнира.

The International Aegis. The International 2023 по Dota 2 — дата, место проведения, участники турнира

Сетка плей-офф The International 2023

Сетка плей-офф The International 2023.
Фото Valve

Когда начнется плей-офф The International 2023

Плей-офф — это самый важный этап (помимо главного финала) на чемпионате. Шутки кончились — до гранд-финала дойдут только двое. И лишь один из них выиграет главный трофей Аегис в довесок к деньгами.

Плей-офф The International 2023 начнется 20 октября и завершится 29 октября. Матчи до финала сыграют по системе best-of-3, а гранд-финал — best-of-5. Если вы не в курсе, то best-of-3 подразумевает матч до двух победных карт. А формат best-of-5 означает, что победитель должен выиграть на трех картах.

Сколько денег заберет победитель The International 2023

В этот раз призовой будет скудным из-за плохих продаж компендиума, в который не добавили скинов на героев. Общий призовой составляет 3 миллиона долларов, из которых победитель заберет 45 процентов — то есть, 1,36 миллиона долларов. Проигравший в финале — 360 тысяч долларов.

Для сравнения прошлогодний победитель The International заработал $ 8,3 млн. Это почти в семь раз больше, чем получит нынешний победитель.

Расписание матчей плей-офф The International 2023 на 20-22 ноября 2023 года

Верхняя сетка, 1/4 финала

— Team Spirit vs. Virtus.pro (20 ноября в 20:00 по мск)
— Team Liquid vs. Talon Esports (20 ноября в 23:00 по мск)
— LGD vs. 9Pandas (21 ноября, в 02:00 по мск)
— nouns vs. Zaure Ray (21 ноября, в 05:00 по мск)

Нижняя сетка, 1 раунд

— Snopify Rebellion vs. TSM (21 ноября, в 20:00 по мск)
— Evil Geniuses vs. Gaimin Gladiators (21 ноября, в 23:00 по мск)
— Keyd Stars vs. BetBoom Team (22 ноября, в 20:00 по мск)
— Tundra Esports vs. Entity (22 ноября, в 23:00 по мск)

Где смотреть плей-офф The International 2023

Главный официальный вещатель The International 2023 по Dota 2 на русском языке — официальный канал чемпионата на Twitch. Еще матчи на русском (и не только) показывают на канале Dota 2 на YouTube. Там, среди прочего, идет вещание на английском, русском, испанском и китайском языках.

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