Самая ожидаемая игра поколения: почему GTA 6 так долго не выходит

Онлайн-режим в GTA 5 оказался чересчур успешным, что в GTA 6 последние 10 лет Rockstar не нуждалась.

Совсем недавно GTA 5 отметила 10-летний юбилей. И это огромный срок по меркам игровой индустрии. За это время выросло целое поколение геймеров, которое видело только одну версию «великого автоугонщика». А ведь раньше каждая новая GTA выходила с регулярностью в три-пять лет.

Игроки уже откровенно заждались шестую часть, разработка которой точно ведется, но никакой конкретики, кроме слитых материалов, до сих пор не было. Так почему GTA 6 разрабатывается так долго?

Фото peakpx.com

Деньги и новые тенденции в индустрии

Затяжную разработку GTA 6 можно объяснить причинами как производственного, так и бизнес-характера. И нельзя сказать, что одно перевешивает другое, поскольку они тесно связаны друг с другом.

Влияние GTA 5 на индустрию сложно переоценить. Практически сразу после релиза тайтл обрел культовый статус, а количество разнообразных механик, фишек, активностей и выверенных до мелочей заданий до сих пор поражает воображение. А еще тут огромный и хорошо проработанный мир, в котором можно забить на миссии и просто жить обычной жизнью. Кажется, еще никто не подходил так близко к званию игры мечты.

И такого запаса прочности хватает, чтобы даже сейчас генерировать для Rockstar огромную прибыль. Геймеры с большим удовольствием продолжают покупать пятерку на новые консоли и наслаждаться ее прохождением. В одном из последних финансовых отчетов Take-Two сообщалось, что GTA 5 продалась тиражом в 185 миллионов копий. А еще в 2020 году было продано больше копий, чем в любой другой период с момента релиза.

Фото Rockstar

И в этой ситуации логично, что анонс нового проекта будет только мешать успеху старого. Поэтому авторы выпустили улучшенную и дополненную версии GTA 5 для консолей нового поколения. Студия продолжает выжимать все соки из тайтла, которые и не думают заканчиваться.

Дополнительным фактором стал внезапный успех GTA Online. Геймеры давно мечтали о полноценном сетевом режиме с открытым миром, продуманными ограблениями и широчайшими возможностями для отыгрыша. 1 октября 2013 года состоялся запуск онлайн-режима, который смог сполна раскрыть тот огромный потенциал, заложенный в оригинальный тайтл. Покупая GTA 5, геймеры фактически получали второй проект с постоянно обновляемым контентом.

И тут-то выяснилось, что Rockstar создала идеальный конвейер для постоянного притока денег. В итоге у студии и издателя банально отпала необходимость бросать все ресурсы на разработку нового масштабного и сложного проекта. Ведь вместо этого достаточно поддерживать работу серверов и вовремя выпускать разные дополнения, чтобы подогревать интерес аудитории. Для последних задач, кстати, были выделены значительные силы студии, что также ударило по GTA 6.

Фото Rockstar

Однако деньги деньгами, но ведь сам потенциальный хит находится в таком состоянии, что он еще очень далек до релиза. Уже давно в Сети можно ознакомиться вот с таким графиком выхода игр от Rockstar.

На нем прекрасно видно то, как в студии постепенно увеличивался средний цикл разработки. Если на PS2 вышли три полноценные части GTA, два порта с PSP, несколько выпусков Midnight Club, Bully, дилогия Manhunt, The Warriors и Red Dead Revolver, то на третьей «плойке» и Xbox 360 релизнулись GTA 4, GTA 5, Red Dead Redemption и Max Payne 3. А вот PS4 и Xbox One за десять лет получили только переиздание GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

И это проблемы не только Rockstar, но и всей индустрии в целом. Благодаря технологической мощи игры стали более красивыми, масштабными, зрелищными и более комплексными. Но из-за этого бюджеты ААА-проектов стремительно взлетели, а вместе с ними увеличились и сроки разработки. А тут еще и коронавирус внес свои корректировки, чьи последствия ощущаются до сих пор, а Take-Two декларирует новую политику касательно кранчей и переработок.

Фото Rockstar

Внутренние проблемы Rockstar

По словам различных инсайдеров, работа над GTA 6 началась сразу после выхода пятой части. После релиза Red Dead Redemption 2 все перетекло в более серьезную стадию, но затем авторы столкнулись с серьезными проблемами. В первую очередь это было связанно с уходами Дэна Хаузера и Лесли Бензиса. А ведь именно им, а также Сэму Хаузеру франшиза и обязана своим невероятным успехом.

Пока Сэм Хаузер занимался различными геймплейными фишками, его брат Дэн писал мощные и едкие сценарии про пороки и недостатки общества. И помогал сплести все это в единое целое Лесли Бензис. Кроме того, Бензис практически в одиночку «ответственен» за GTA Online. Компенсировать потерю привычных лидеров с огромным авторитетом и опытом, которые заранее понимали, какой должна получиться будущая игра, будет делом невероятно сложным.

Фото Rockstar

Безусловно, Rockstar, могла бы «схалтурить» и выпустить просто крепкий проект, без излишней детализации и масштабов, которая за счет громкого имени наверняка отлично продалась бы. Но девелоперы банально не могут позволить себе опустить планку качества, ведь тогда они перестанут быть самими собой, а именно рок-звездами, задающими новые стандарты для всей индустрии.

Генеральный директор Take-Two Interective Штраус Зельник говорил, что сотрудники ощущают каждую новую игру как вызов. И они сделают все возможное, чтобы пользователи получили то, чего раньше никогда не видели. Такова философия студии — постоянный рост качества, когда следующий проект обязан быть на голову лучше предыдущего.

Вот только с каждым разом производить подобный эффект становится все сложнее и сложнее. И этого совершенно точно не добиться за небольшой срок разработки. Лучше всего это видно на примере конвейерных франшиз, таких как FIFA, Far Cry или Assassin's Creed. Геймеры банально не могут увидеть разницу между соседними частями, а чтобы подсчитать число нововведений, достаточно пальцев рук.

Фото Rockstar

Между GTA 5 и Red Dead Redemption 2 прошло целых пять лет. Может, на первый взгляд это не особо заметно, но по уровню общей проработанности вестерн совершил значительный скачок вперед. Было потрачено невероятное количество человеко-часов, чтобы игроки смогли насладиться нетривиальным сюжетом, увидеть красивые пейзажи и напиться в салуне. Сотни людей кранчили до поздней ночи, чтобы вы заметили, как яйца лошадей сжимаются на холоде, а аллигатор скользит на ледяных поверхностях.

И после всего этого возникает логичный вопрос: а что же такого должно появиться в GTA 6, чтобы это казалось огромным шагом вперед после Red Dead Redemption 2 и GTA 5? Поэтому разработка шестой части «великого автоугонщика» требует много времени. Ведь только так получится действительно впечатляющая игра, использующая самые современные технологии и оставляющая конкурентов далеко позади. А это сложная задача даже для Rockstar.