Когда будет презентация iPhone 15 и что на ней покажут

Внешне смартфоны почти не изменятся.

Через несколько часов Apple представит новые смартфоны. Фанаты продукции смогут не только посмотреть на дизайн iPhone 15, узнать их стоимость и сроки появления, но и увидеть другие продукты компании. Рассказываем, где, как и когда смотреть презентацию, а также что на ней покажут помимо новых айфонов.

Дата презентации iPhone 15

Презентация, на которой не только расскажут о новых айфонах, но и покажут их со всех сторон, состоится 12 сентября. Начало мероприятия — в 20.00 мск. Выделите два часа времени — именно столько будет длиться мероприятие.

Где посмотреть презентацию iPhone 15 на английском и русском языках

Обычно мероприятия Apple освещают все крупные техноблогеры, но если вы предпочитаете смотреть стрим исключительно на английском, то тут выбор очевиден — официальный канал Apple на YouTube.

Стрима на русском не будет, как и субтитров. Но если вы не хотите слушать презентацию под комментарии Вилсакома или других блогеров, то « Яндекс.Браузер » переведет и озвучит презентацию Apple. Достаточно подписаться по ссылке , и вам придет пуш-уведомление о начале презентации.

Что точно покажут на презентации Apple 12 сентября

Скорее всего, презентация начнется с анонса Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 — новые часы, по слухам, получат незначительные изменения в дизайне. Увеличится лишь производительность и поменяется дизайн ремешков. А, и да, часы получат новый монитор сердечного ритма и более точные датчики.

Далее должны представить AirPods Pro 3-го поколения. В плане дизайна новых наушников не известно ничего. Как они будут выглядеть и будут ли внешне отличаться от предшественников, не знает никто. Но, скорее всего, главным нововведением станет переход с разъема Lightning на USB-C.

Apple Watch Ultra. Фото hodinkee.com

Апогеем мероприятия станет анонс новых смартфонов iPhone 15. Apple продолжит линейку из четырех смартфонов и сначала представит iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Внешне смартфоны будут идентичны iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

Новые смартфоны можно будет отличить от старых по отсутствию длинного выреза в самом верхнем углу экрана — вместо него будет использован динамический остров, который Apple впервые применила в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. И вместо разъема Lightning будет использован USB-C.

Apple планирует использовать новые цвета для iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Стандартные модели будут распространяться в голубом, коралловом, желтом, белом и черном цветах. В комплекте с каждым новым смартфоном будет идти кабель USB-C в том же цвете, в котором исполнен и айфон. Также стандартные модели получат основную камеру с разрешением 48 мегапикселей и диафрагмой f/1,6, что позволит делать более крутые снимки.

Возможные цвета iPhone 15. Фото macrumors.com

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max закроют мероприятие. В дорогих смартфонах Apple должна заменить переключатель звука на кнопку выключения, которая по своему функционалу будет напоминать кнопку Action на Apple Watch Ultra.

Также Pro-версии, как и стандартные модели, получат разъем USB-C, но с более высокой скоростью передачи данных. Apple может наградить Pro-версии скоростью зарядки до 35 Вт. Это позволит заряжать смартфоны чуть ли не в два раза быстрее. Кроме того, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат титановые рамки и перископический зум для телеобъектива. Таким образом, оптический зум не будет ограничен 3x и увеличится до 5х или 6х.

Концепт iPhone 15 Pro. Фото artstation.com/artwork/rJeYvO

Pro-версии по сравнению со стандартными выйдут в более скучных оттенках. А именно в черном, титаново-сером, темно-синем и серебристом цветах.