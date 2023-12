Не потянули и обманули — почему The Day Before от российской студии провалилась

Теперь игроки возвращают деньги за The Day Before, а сама игра была снята с продаж в Steam.

Что получится, если скрестить неопытную студию с сомнительным бэкграундом и проект, совмещающий в себе особенности The Division, PUBG, серию The Last of Us и немножечко Escape from Tarkov? Как выяснилось 7 декабря, ничего путного от такого союза ждать не стоит.

The Day Before обернулась провалом настолько громким, что если она не затмила, то встала в один ряд с такими яркими примерами «плохих игр» как Gollum и Redfall. В какой-то момент проект разработчиков из Fntastic превзошел два вышеупомянутых тайтла по количеству негативных обзоров в Steam.

Фото Fntastic

Полноценного релиза у The Day Before не было: игра появилась в раннем доступе, и разработчики обещали доделывать игру в течении длительного времени. Только вот студии, основанной братьями Готовцевыми, хватило всего на четыре дня. 11 декабря 2023 года Fntastic объявили о своем закрытии.

Похоже, дорожной карты обновлений мы не дождемся. Скандалы, связанные с плагиатом, в которые регулярно попадал проект якутской студии, наводят на мысли, что все это было не случайно. Скорее всего, логотип, почти под копирку украденный у The Last of Us, все-таки не оммаж и вдохновение, а наглый плагиат, сделанный для обмана игроков и зарабатывания денег. Или нет?

Давайте поразмышляем: Fntastic — это мечтатели, как и многие до них не сумевшие создать идеальный проект, или злые обманщики, которые готовые заскамить игроков ради наживы и быстрых денег?

Фото Fntastic

Первая большая игра якутской студии и последняя

После объявления о закрытии в связи с провалом The Day Before на студию хлынула новая волна критики — многие усмотрели в действиях разработчиков злой умысел. Кто-то окрестил игру «прогревом года», а Fntastic обманщиками, а кто-то пытался выяснить, вышли ли разработчики в плюс или же все-таки заявление девелоперов является правдивым, и их бюджета не хватит для доделывания проекта?

The Day Before — проект сложной судьбы. На бумаге игра выглядела чересчур масштабной, особенно для Fntastic, явно не обладающей многомиллионными бюджетами и крупным издателем за спиной. Скептицизма добавлял и подход авторов, которые демонстрировали трейлеры и скриншоты, как две капли воды похожие на промо-материалы более именитых проектов.

Фото Fntastic

Еще до релиза появилось множество видео и статей, авторы которых анализировали промо-материалы проекта и находили там готовые ассеты из разных источников. Подобные открытия не добавляли очков доверия The Day Before. И вот, спустя всего два дня, один из энтузиастов предоставил доказательства, что проект Fntastic действительно почти полностью состоит из ассетов, взятых из Unreal Engine Marketplace. По словам «разоблачителя», в игре почти нет авторского контента, а тот, что есть, слеплен кое-как.

Подобные открытия объясняют, почему The Day Before не выглядит как игра, которая находилась в разработке более двух лет. По техническому состоянию и качеству она больше похожа на проект, работа над которым длилась полугода.

В момент выхода The Day Before была больше похожа на интерпретацию Escape from Tarkov, нежели на что-то вроде DayZ. И все бы ничего, если бы не заоблачные обещания авторов игры и их громкие слова перед самым релизом.

Наверняка мало кто верил в то, что игра от Fntastic будет такой, как обещали разработчики, только вот даже самые скромные ожидания оказались обманутыми.

Фото Fntastic

Разработка изначально была проблемной

А что, если не было никакого злого умысла? Что, если The Day Before действительно проект идеалистов, которые просто не справились? Тут, конечно, можно вспомнить один из скандалов, связанный с волонтерством в студии. Тогда Fntastic обвиняли в использовании неоплачиваемого труда и потребительском отношения к людям. Но что, если авторы так хотели создать игру мечты, что использовали все возможные способы, а в своей инициативе видели помощь энтузиастам, которые потом могли бы похвастаться кейсом разработки «идеального выживача»?

Да, найти аргументы «за» в сложившейся ситуации — нелегкая задача. Сколько скандалов пережил проект якутской студии из Сингапура? При этом он все-таки добрался до раннего доступа и был представлен на суд публике. Да, вину за половину скандалов можно с легкой совестью возложить на Fntastic.

Фото Fntastic

Но, как бы смешно это не звучало, причиной конца The Day Before вполне могло стать обычное корейское приложение-календарь с одноименным названием, с которым Fntastic пришлось разбираться. Разработчики даже зарегистрировали вторую торговую марку Dayworld, но, как мы видим, проблема была решена, так что главным провалом года стала The Day Before, а не Dayworld.

Нельзя проигнорировать и факт переноса игры на пятую версию игрового движка Unreal Engine в середине разработки. Такое решение явно добавило проблем авторам. И, хоть Unreal Engine 5 и обладает множеством уникальных возможностей, вряд ли Fntastic наняли кучу специалистов, у которых есть опыт работы с движком.

Даже Respawn Entertainment, обладающие явно большим опытом и весом в индустрии, несмотря на все слухи, не стали переносить Star Wars Jedi: Survivor на новую итерацию игрового движка от Epic Games.

Фото Fntastic

Наши ожидания — наши проблемы?

И вот настал тот день, когда The Day Before увидела свет. Игроки не получили песочницу в постапокалипсисе, все работало ужасно, было множество техническим проблем как с игрой, так и с подключением к серверам, но для проекта, который считали просто мистификацией, у The Day Before был один неоспоримый плюс — игра существовала. Жаль, что это был единственный плюс.

И хоть авторы извинились и пообещали множество сюрпризов в будущем, которых теперь не стоит ждать, другие их действия стали вызывать вопросы.

Например, с YouTube канала студии стали пропадать трейлеры, в которых игра позиционировалась как MMO нового поколения и уникальная песочница. Именно благодаря подобным материалам The Day Before смогла в свое время стать одной из самых ожидаемых игр в Steam.

Фото Fntastic

Можно предположить, что проект Fntastic не одинок, ведь в раннем доступе не все игры достигают уровня Baldur's Gate 3. The Day Before вполне могла бы стать обычной игрой, которая хоть и не отличается от других представителей жанра, но работает стабильно и дарит те эмоции, которые и ждет игрок.

Только вот завышенные ожидания, спровоцированные авторами игры и, чего уж греха таить, откровенное вранье, прибили Fntastic окончательно. И не важно, был ли это злой умысел или нет, но, похоже, авторы The Day Before попытались откусить слишком большой кусок и недооценили свою же аудиторию.