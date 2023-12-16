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Сегодня, 22:20

Консоль PlayStation 5 Pro — когда ее ждать и какой она будет

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
Фото Sony
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Нет ни одной реальной фотографии PS5 Pro, но зато есть много слухов и инсайдов.

15 ноября 2013 года Sony выпустила PlayStation 4, а спустя три года, почти в тот же день, вышла и PlayStation 4 Pro. Между тем, PlayStation 5 появилась 12 ноября 2020 года. То есть, прошло уже более трех лет после запуска пятерки. Значит ли это, что Sony выпустит PS5 Pro уже в ближайшее время? И какой будет самая мощная консоль поколения. Собрали все инсайды в одном месте.

Ожидаемая дата выхода PS5 Pro

Официально о существовании PlayStation 5 Pro объявлено не было. Как и Nintendo Switch 2, новая консоль существует лишь на словах инсайдеров.

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Sony за свою историю выпускала PS Pro лишь один раз. На PlayStation, PlayStation 2 и PlayStation 3 про-версии не существовало никогда. И лишь начиная с четвертой версии пошло разделение консоли на обычную, Slim и Pro версии.

PlayStation 5.
Фото Sony

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон, чьи прогнозы не раз совпадали, заявил со 100-процентной уверенностью, что PlayStation 5 Pro в настоящий момент находится в активной разработке. Именно он самым первым сообщил о разработке PlayStation 5 Slim. По его же информации, официальный анонс PlayStation 5 Pro состоится в сентябре 2024 года. А выйдет новая консоль в ноябре 2024 года.

Почему ноябрь? Именно в ноябре Sony выпускала PlayStation 4, PlayStation 4 Pro и PlayStation 5. Это идеальное время для сбора максимальной прибыли, учитывая новогодние каникулы впереди. Скорее всего (опять же, по словам инсайдеров) новая консоль от Sony выйдет примерно в одно время с Nintendo Switch 2.

Какое железо будет установлено в PlayStation 5 Pro отличия от обычной PlayStation 5

Главной особенностью PlayStation 4 Pro была поддержка некоторых игр в 4К разрешении. В пятой версии 4К-гейминг стал обыденностью. PS5 Pro может пойти еще дальше, увеличив количество поддерживаемых игр до разрешения 8К.

Для этого потребуется серьезно обновить аппаратное обеспечение. Может быть, PS5 Pro и не поменяется внешне, но внутри будет другой. Это показывает произошедшая в декабре утечка характеристик будущей консоли.

PS5 vs. PS5 Slim.
Фото cnet.com

Так, по инсайдерской информации, новая консоль получит 60 вычислительных блоков против 36 блоков, задействованных в базовой PlayStation 5. Пропускная способность оперативной памяти вырастет с 14 000 Мт /сек. до 18 000 Мт/сек. Архитектура процессора останется прежней — AMD Zen 2, но изменится архитектура видеочипа: RDNA 3 в PS5 Pro против RDNA 2 в PlayStation 5.

Увеличится и пиковая частота процессора с 3, 5 Ггц до 4, 4. Максимальная производительность PS5 Pro вырастет с 10, 28 терафлопс до 14, 33 терафлопс. В многопоточном режиме новая консоль будет выдавать все 28 терафлопс.

Во многих играх приходится выбирать между производительностью и графикой. В PS5 Pro с новым железом эта грань наверняка сотрется: новая консоль позволит запускать игры при 120 FPS на максимально допустимых настройках и в 4К.

Сколько будет стоить PlayStation 5 Pro

Важно помнить, что это будет не PlayStation 6, а всего лишь улучшенная копия базовой PlayStation 5 с чуть более осовремененным железом. В таком случае революции ожидать не стоит. Только самые требовательные геймеры почувствуют необходимость перехода с PlayStation 5, но новая консоль будет наверняка рассчитана не на них. Игроков, использующих PlayStation 4, по-прежнему много. И PS5 Pro — это веская причина, чтобы пересесть на что-то более мощное.

PlayStation 4 Pro в белом цвете.
Фото Sony

А что по цене? Если сравнивать с предыдущим поколением, то PlayStation 4 на старте стоила 399 долларов. Вышедшая спустя три года PlayStation 4 Slim продавалась за 299 долларов. А PlayStation 4 Pro выпускалась за те же 399 долларов.

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Нынче и время не то, так что в США за PlayStation 5 Slim с приводом просят 500 долларов, а за цифровую версию PS5 Slim 450 долларов. А значит PS5 Pro может стоить все 599 долларов. Может быть, Sony снизит цены на PS5 Slim и будет продавать PlayStation 5 Pro за 499 долларов. Однако верится в это с трудом. 599 долларов или, в лучшем случае 550 долларов, более реальная цена на PS5 Pro.

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