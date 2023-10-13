Новая консоль PS5 Slim: чем она отличается от обычной PlayStation 5, ее цена и дата выхода в России

Консоль появится в России (в лучшем случае) через два-три месяца после официального релиза в мире.

Sony анонсировала новую консоль. Ну как новую, скорее улучшенную старую. Она получила не только новое название — PlayStation 5 Slim, но и слегка измененный дизайн. Рассказываем, что известно о консоли PS5 Slim прямо сейчас.

Как и оригинальная консоль, новая модель будет поставляться в двух вариантах — с дисководом и без него. За счет отсутствия дисковода цифровая версия PS5 Slim будет на 6% легче консоли с дисководом.

Дата выхода PS5 Slim в мире и в России

Точных сроков появления PS5 Slim на рынке нет, но известно, что новую консоль с приводом Ultra HD Blu-ray планируют выпустить в ноябре 2023 года в «избранных розничных магазинах США» и в официальном магазине PlayStation.

О сроках выхода PS5 Slim в Европе и в остальном мире неизвестно. Sony лишь оставила расплывчатое сообщение, в котором говорится, что консоль будет выпущена в остальных после США странах в ближайшие месяцы. Соответственно, это может быть декабрь 2023 года или январь следующего года.

Что касается России, то, по словам представителей «М.Видео», в компании рассчитывают получить PS5 Slim в январе 2024 года.

PS5 с дисководом в вертикальном положении. Фото Sony

Сколько будет стоить PlayStation 5 Slim

Новая модель с дисководом будет продаваться за 500 долларов, или 49 000 рублей, — за столько же продавали и PS5 на старте. А вот цена цифровой версии повысится на 50 долларов. Оригинальная PS5 Digital Edition продавалась за 400 долларов, а обновленная версия будет стоить 450 долларов, или 44 000 рублей.

В России этот ценник будет завышен (на сколько — еще не знаем) из-за параллельного импорта — Sony закрыла свои офисы в России и прекратила официальную продажу консолей на территории страны еще весной 2022 года.

Отличия PS5 Slim от обычной PS5

Самая большая разница между PS5 Slim и обычной PS5 кроется в их размере. Разработчики уменьшили вес стандартной PS5 Slim по сравнению с обычной PS5 на 18%, а цифровая версия стала легче на 24%. Размеры PS5 Slim составляют 358х96х216 мм по сравнению с 390х104х260 мм, что были в оригинальной модели. Версия PS5 без дисковода уменьшилась до 358x80x216 мм. Для сравнения, цифровая (обычная) PlayStation 5 имела размеры 390x92x260 мм.

PS Slim в сравнении с обычной PS5. Фото Sony

Визуально обе модели выглядят значительно тоньше, чем их оригинальные версии, но разница в высоте по сравнению с PlayStation 5 небольшая. Что касается характеристик, то они не изменились. Не ждите, что игры на новых консолях будут идти быстрее или плавнее. Единственное обновление в «железе» — это увеличение объема жесткого диска с 825 Гб до 1 Тб на обеих новых моделях.

PS Slim в сравнении с обычной PS5. Фото Sony

Новый дизайн PS5 Slim — обновленный старый

PS5 Slim будет не только тоньше и меньше весить, но и немного отличаться от оригинала внешним видом. Новую консоль от старой PlayStation 5 точно не спутаешь: PS5 Slim как будто бы разрезали на две части тонкой полоской, а центральная черная вставка стала не прямой, а сильно суженной.

PS5 Slim с дисководом и без. Фото Sony

Аксессуары для PS5 Slim: к цифровой версии консоли можно будет присоединить дисковод

Sony разработала дизайн новой консоли с учетом того, чтобы цифровую консоль можно было сделать обычной консолью с дисководом. Это позволит всем тем, кто приобретет PS5 Slim Digital Edition, добавить дисковод позже. Правда, за съемный диск потребуют 80 долларов, или 7700 рублей.

И, несмотря на то что изначально будет дешевле купить модель с дисководом, чем потом докупать его отдельно, тот факт, что оптический привод можно будет приобрести постфактум, является хорошим дополнением, позволяющим исправить ошибку покупателя. Бывает, что купишь консоль без дисковода, а у друга или знакомых есть диски, которые они могли бы тебе дать на время.

PS5 Slim без дисковода с возможностью его установить. Фото Sony

Тем, кто предпочитает располагать консоль вертикально, а не горизонтально, также потребуется еще один аксессуар. Хотя новая PS5 будет поставляться в комплекте с горизонтальной подставкой, новая вертикальная подставка позволит не только расположить консоль вертикально, но и будет совместима как со старыми версиями PS5, так и с новыми. Продавать аксессуар будут за 30 долларов.

Подставка для установки PS5 Slim вертикально. Фото Sony

И последнее: для PS5 Slim также будут доступны чехлы в четырех цветах. Их названия необычные — помимо матового черного цвета, консоль можно будет «разукрасить» в синий кобальт, в вулканическо-красный цвет и в цвет стерлингового серебра. Каждый чехол будет стоить 55 долларов. Правда, новая PS5, по слухам, не будет совместима с лицевыми панелями оригинальных моделей.

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Новая PS5 рассчитана прежде всего на новых пользователей. Несмотря на отсутствие изменений в технической части, она выглядит более свежо и сможет лучше вписаться в интерьеры небольших квартир за счет того, что она тоньше и меньше. Правда, не сказать, что намного.

Во-вторых, PS5 Slim можно будет проще перевозить и брать с собой. В-третьих, новая консоль без дисковода сможет трансформироваться в консоль с дисководом. А это — большое преимущество по сравнению с оригиналом.

А вот обновляться с обычной PS5 на PS5 Slim почти нет смысла. Во времена PlayStation 3 и PlayStation 4 такой смысл был, так как они были шумнее и гораздо больше. PlayStation 5 от такой проблемы не страдает, так что учитывайте это.