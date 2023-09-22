Рейтинг футболистов в EA FC 24: Роналду выпал за пределы топ-50

22 сентября, 23:55
Девушек сделали такими же сильными, наравне с мужчинами.
29 сентября, то есть уже через неделю, выйдет EA FC 24 — новый футбольный симулятор от Electronic Arts, лишившийся своего привычного названия.
Зато все остальные знакомые фанатам серии FIFA атрибуты остались. И ставший уже культовым режим Ultimate Team, и рейтинги игроков. На днях были опубликованы рейтинги 100 лучших футболистов в EA FC 24. В списке представлены игроки с общим рейтингом 86 и выше. Внедрение в Ultimate Team женщин значительно увеличило количество игроков с рейтингом OVR 85.
100. Кристиана Джирелли (Ювентус) — 86
99. Эшли Лоуренс (Челси) — 86
98. Линдси Хоран Олимпик Лион — 86
97. Усман Дембеле (ПСЖ) — 86
96. Мэллори Суонсон (Чикаго Ред Старс) — 86
95. Дани Парехо (Вильяреал — 86
94. Сакина Каршауи (ПСЖ) — 86
93. Вивианн Мидема (Арсенал) — 86
92. Маттейс де Лигт (Бавария) — 86
91. Рияд Марез (Аль-Ахли) — 86
90. Войцех Щенсны (Ювентус) — 86
89. Грейс Гейро (ПСЖ) — 86
88. Джилл Рурд (Манчестер Сити) — 86
87. Леа Шуллер (Бавария) — 86
86. Сандро Тонали (Ньюкасл Юнайтед) — 86
85. Ким Литтл (Арсенал) — 86
84. Букайо Сака (Арсенал) — 86
83. Мэри Эрпс (Манчестер Юнайтед) — 86
82. Хвича Кварацхелия (Наполи) — 86
81. Эдер Милитао (Реал Мадрид) — 86
80. Джуд Беллингем (Реал Мадрид) — 86
Звезда «Аль-Наср» Криштиану Роналду расположился лишь в шестом десятке, получив 86 рейтинг — на четыре позиции меньше, чем годом ранее в FIFA 23.
79. Педри (Барселона) — 86
78. Рональд Араухо (Барселона) — 86
77. Рафаэль Леао (Милан) — 86
76. Джамал Мусиала (Бавария) — 86
75. Лорен Хемп (Манчестер Сити) — 86
74. Сельма Баша (Олимпик Лион) — 86
73. Эндрю Робертсон (Ливерпуль) — 86
72. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) — 86
71. Марко Верратти (ПСЖ) — 86
70. Тони Кроос (Реал Мадрид) — 86
69. Садьо Мане (Аль-Наср) — 86
68. Кристофер Нкунку (Челси) — 86
67. Николо Барелла (Интер) — 86
66. Илкай Гюндоган (Барселона) — 86
65. Жоау Канселу (Барселона) — 86
64. Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хиляль) — 86
63. НГоло Канте (Аль-Иттихад) — 86
62. Криштиану Роналду (Аль-Наср) — 86
61. Фридолина Рольфё (Барселона) — 87
60. Люси Бронз (Барселона) — 87
59. Сандра Паньос (Барселона) — 87
58. Роуз Лавелль (ОЛ Рейн) — 87
57. Лина Магалл (Бавария) — 87
56. Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд) — 87
55. Ева Пайор (Вольфсбург) — 87
54. Бет Мид (Арсенал) — 87
53. Лена Обердорф (Вольфсбург) — 87
52. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) — 87
50. Лаутаро Мартинес (Интер) — 87
49. Френки де Йонг (Ливерпуль) — 87
48. Мартин Эдегор (Арсенал) — 87
47. Майк Меньян (Милан) — 87
46. Маркиньос (ПСЖ) — 87
45. Лука Модрич (Реал Мадрид) — 87
44. Хын Мин Сон (Тоттенхэм) — 87
43. Мануэль Нойер (Бавария) — 87
Дальше идут игроки с рейтингом 88 и выше. Отметим прогресс Антуана Гризманна из «Атлетико» — за год его рейтинг вырос на пять позиций.
42. София Смит (Портленд) — 88
41. Мария-Антуанетта Катото (ПСЖ) — 88
40. Кристиана Эндлер (Олимпик Лион) — 88
39. Федерико Вальверде (Реал Мадрид) — 88
38. Патри Гихарро (Барселона) — 88
37. Виктор Осимхен (Наполи) — 88
36. Гуро Рейтен (Челси) — 88
35. Венди Ренар (Олимпик Лион) — 88
34. Ирен Паредес (Барселона) — 88
33. Дебинья (Канзас-Сити) — 88
32. Александра Попп (Вольфсбург) — 88
31. Бернардо Силва (Манчестер Сити) — 88
30. Джошуа Киммих (Бавария) — 88
29. Бруно Фернандес (Манчестер Юнайтед) — 88
28. Ян Облак (Атлетико) — 88
27. Эдерсон (Манчестер Сити) — 88
26. Антуан Гризманн (Атлетико) — 88
Показатель в 89 и выше считается высоко рейтинговым. Дальше представлены элитные игроки, которые будут особенно желанными на старте игры.
25. Мапи Леон (Барселона) — 89
24. Мохамед Салах (Ливерпуль) — 89
23. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) — 89
22. Родри (Манчестер Сити) — 89
21. Кадидиату Диани (Олимпик Лион) — 89
20. Ада Хегерберг (Олимпик Лион) — 89
19. Алиссон (Ливерпуль) — 89
18. Алекс Морган (Сан-Диего Вэйв) — 89
17. Рубен Диаш (Манчестер Сити) — 89
16. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) — 89
15. Каземиро (Манчестер Юнайтед) — 89
14. Неймар (Аль-Хиляль) — 89
13. Марк-Андре тер Стеген (Барселона) — 89
Плавненько переходим от лучших игроков к сильнейшим, которых достать на старте игры из паков будет невероятно сложно, но при этом очень радостно.
Время не щадит никого, но Лионель Месси (в отличие от Криштиану) почти ничего не потерял. В FIFA 23 его рейтинг был 91, а теперь 90.
Второй сезон подряд игрок «ПCЖ» Килиан Мбаппе и Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити» являются игроками с самым высоким рейтингом в игре с результатом 91. В свою очередь, Алексия Путельяс из «Барселоны Фемени» является самой высокорейтинговой женщиной-игроком с таким же рейтингом.
12. Айтана Бонмати (Барселона) — 90
11. Кэролайн Грэм Хансен (Барселона) — 90
10. Тибо Куртуа (Реал Мадрид) — 90
9. Карим Бензема (Реал Мадрид) — 90
8. Гарри Кейн (Бавария) — 90
7. Роберт Левандовски (Барселона) — 90
6. Сэм Керр (Челси) — 90
5. Лионель Месси (Интер Майами) — 90
4. Алексия Путельяс (Барселона) — 91
3. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) — 91
2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) — 91
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 91