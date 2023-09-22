Рейтинг футболистов в EA FC 24: Роналду выпал за пределы топ-50

Девушек сделали такими же сильными, наравне с мужчинами.

29 сентября, то есть уже через неделю, выйдет EA FC 24 — новый футбольный симулятор от Electronic Arts, лишившийся своего привычного названия.

Зато все остальные знакомые фанатам серии FIFA атрибуты остались. И ставший уже культовым режим Ultimate Team, и рейтинги игроков. На днях были опубликованы рейтинги 100 лучших футболистов в EA FC 24. В списке представлены игроки с общим рейтингом 86 и выше. Внедрение в Ultimate Team женщин значительно увеличило количество игроков с рейтингом OVR 85.

Фото EA

100. Кристиана Джирелли (Ювентус) — 86

99. Эшли Лоуренс (Челси) — 86

98. Линдси Хоран Олимпик Лион — 86

97. Усман Дембеле (ПСЖ) — 86

96. Мэллори Суонсон (Чикаго Ред Старс) — 86

95. Дани Парехо (Вильяреал — 86

94. Сакина Каршауи (ПСЖ) — 86

93. Вивианн Мидема (Арсенал) — 86

92. Маттейс де Лигт (Бавария) — 86

91. Рияд Марез (Аль-Ахли) — 86

90. Войцех Щенсны (Ювентус) — 86

89. Грейс Гейро (ПСЖ) — 86

88. Джилл Рурд (Манчестер Сити) — 86

87. Леа Шуллер (Бавария) — 86

86. Сандро Тонали (Ньюкасл Юнайтед) — 86

85. Ким Литтл (Арсенал) — 86

84. Букайо Сака (Арсенал) — 86

83. Мэри Эрпс (Манчестер Юнайтед) — 86

82. Хвича Кварацхелия (Наполи) — 86

81. Эдер Милитао (Реал Мадрид) — 86

80. Джуд Беллингем (Реал Мадрид) — 86

Криштиану Роналду теперь за пределами топ-50

Звезда «Аль-Наср» Криштиану Роналду расположился лишь в шестом десятке, получив 86 рейтинг — на четыре позиции меньше, чем годом ранее в FIFA 23.

Фото EA

79. Педри (Барселона) — 86

78. Рональд Араухо (Барселона) — 86

77. Рафаэль Леао (Милан) — 86

76. Джамал Мусиала (Бавария) — 86

75. Лорен Хемп (Манчестер Сити) — 86

74. Сельма Баша (Олимпик Лион) — 86

73. Эндрю Робертсон (Ливерпуль) — 86

72. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) — 86

71. Марко Верратти (ПСЖ) — 86

70. Тони Кроос (Реал Мадрид) — 86

69. Садьо Мане (Аль-Наср) — 86

68. Кристофер Нкунку (Челси) — 86

67. Николо Барелла (Интер) — 86

66. Илкай Гюндоган (Барселона) — 86

65. Жоау Канселу (Барселона) — 86

64. Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хиляль) — 86

63. НГоло Канте (Аль-Иттихад) — 86

62. Криштиану Роналду (Аль-Наср) — 86

61. Фридолина Рольфё (Барселона) — 87

60. Люси Бронз (Барселона) — 87

59. Сандра Паньос (Барселона) — 87

58. Роуз Лавелль (ОЛ Рейн) — 87

57. Лина Магалл (Бавария) — 87

56. Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд) — 87

55. Ева Пайор (Вольфсбург) — 87

54. Бет Мид (Арсенал) — 87

53. Лена Обердорф (Вольфсбург) — 87

52. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) — 87

50. Лаутаро Мартинес (Интер) — 87

49. Френки де Йонг (Ливерпуль) — 87

48. Мартин Эдегор (Арсенал) — 87

47. Майк Меньян (Милан) — 87

46. Маркиньос (ПСЖ) — 87

45. Лука Модрич (Реал Мадрид) — 87

44. Хын Мин Сон (Тоттенхэм) — 87

43. Мануэль Нойер (Бавария) — 87

Антуан Гризманн улучшил рейтинг на 5 позиций

Дальше идут игроки с рейтингом 88 и выше. Отметим прогресс Антуана Гризманна из «Атлетико» — за год его рейтинг вырос на пять позиций.

Фото EA

42. София Смит (Портленд) — 88

41. Мария-Антуанетта Катото (ПСЖ) — 88

40. Кристиана Эндлер (Олимпик Лион) — 88

39. Федерико Вальверде (Реал Мадрид) — 88

38. Патри Гихарро (Барселона) — 88

37. Виктор Осимхен (Наполи) — 88

36. Гуро Рейтен (Челси) — 88

35. Венди Ренар (Олимпик Лион) — 88

34. Ирен Паредес (Барселона) — 88

33. Дебинья (Канзас-Сити) — 88

32. Александра Попп (Вольфсбург) — 88

31. Бернардо Силва (Манчестер Сити) — 88

30. Джошуа Киммих (Бавария) — 88

29. Бруно Фернандес (Манчестер Юнайтед) — 88

28. Ян Облак (Атлетико) — 88

27. Эдерсон (Манчестер Сити) — 88

26. Антуан Гризманн (Атлетико) — 88

Показатель в 89 и выше считается высоко рейтинговым. Дальше представлены элитные игроки, которые будут особенно желанными на старте игры.

25. Мапи Леон (Барселона) — 89

24. Мохамед Салах (Ливерпуль) — 89

23. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) — 89

22. Родри (Манчестер Сити) — 89

21. Кадидиату Диани (Олимпик Лион) — 89

20. Ада Хегерберг (Олимпик Лион) — 89

19. Алиссон (Ливерпуль) — 89

18. Алекс Морган (Сан-Диего Вэйв) — 89

17. Рубен Диаш (Манчестер Сити) — 89

16. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) — 89

15. Каземиро (Манчестер Юнайтед) — 89

14. Неймар (Аль-Хиляль) — 89

13. Марк-Андре тер Стеген (Барселона) — 89

Плавненько переходим от лучших игроков к сильнейшим, которых достать на старте игры из паков будет невероятно сложно, но при этом очень радостно.

Время не щадит никого, но Лионель Месси (в отличие от Криштиану) почти ничего не потерял. В FIFA 23 его рейтинг был 91, а теперь 90.

Второй сезон подряд игрок «ПCЖ» Килиан Мбаппе и Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити» являются игроками с самым высоким рейтингом в игре с результатом 91. В свою очередь, Алексия Путельяс из «Барселоны Фемени» является самой высокорейтинговой женщиной-игроком с таким же рейтингом.

Фото EA

12. Айтана Бонмати (Барселона) — 90

11. Кэролайн Грэм Хансен (Барселона) — 90

10. Тибо Куртуа (Реал Мадрид) — 90

9. Карим Бензема (Реал Мадрид) — 90

8. Гарри Кейн (Бавария) — 90

7. Роберт Левандовски (Барселона) — 90

6. Сэм Керр (Челси) — 90

5. Лионель Месси (Интер Майами) — 90

4. Алексия Путельяс (Барселона) — 91

3. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) — 91

2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) — 91

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 91