Наш триумф в киберспорте: российская Team Spirit с украинцем в составе выиграла крупный турнир

Заработали полмиллиона долларов.

Российская киберспортивная команда Team Spirit стала триумфатором Perfect World Shanghai Major 2024 — главного турнира по шутеру Counter-Strike 2, проходившего в Шанхае. За победу коллектив получит 500 тысяч долларов.

Как прошел финал

За Team Spirit выступали Борис magixx Воробьев, Леонид chopper Вишняков, Данил donk Крышковец, Дмитрий shiro Соколов (все — Россия) и Мирослав zont1x Плахотя (Украина). В финале команда обыграла европейский состав FaZe Clan со счетом 2:1 по картам (13:8 на Nuke, 6:13 на Ancient, 13:11 на Dust 2).

«Наши дорогие фанаты, спасибо вам за то, что были с нами на каждом шагу. Сезон заканчивается, но мы вернемся в следующем, сильнее, чем когда-либо», — говорится в сообщении Team Spirit в соцсетях.

FaZe Clan заняла второе место и получила 170 тысяч долларов. Третью строчку разделили две европейские команды — MOUZ и G2, в составе которой выступает российский снайпер Илья m0NESY Осипов.

Лучшим игроком Perfect World Shanghai Major стал 17-летний Данил donk Крышковец из Томска. Теперь он самый молодой обладатель этого звания в истории турнира.

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Поздравление от главы ФКСР

Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) Дмитрий Смит в разговоре с «СЭ» назвал победу Team Spirit подтверждением того, что россиянам рады на международной арене.

«Только что узнал о победе Team Spirit на турнире Perfect World Shanghai Major 2024, который завершился в Шанхае. Я поздравляю команду, показали отличный результат, которым они и мы можем гордиться.

Сейчас я нахожусь в Москве на финале Открытых киберспортивных игр, куда приехали спортсмены из восьми стран. Победа Team Spirit еще раз подтверждает, что российским спортсменам рады на международной арене и они готовы показывать достойный результат. Ведь главная миссия любого спорта — объединить людей по всему миру!» — сказал Смит «СЭ».

Что это за команда?

Team Spirit — один из самых известных российских киберспортивных клубов. Его основали в 2015 году в Москве. В октябре 2021-го команда выиграла чемпионат мира по Dota 2 — The International 10, заработав 18,2 миллиона долларов. Тогда коллектив поздравил с победой Президент РФ Владимир Путин.

«На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — указано на сайте Кремля.