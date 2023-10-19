«Русы против ящеров» — чем треш-игра от российской студии покорила игроков

Когда мем зашел слишком далеко.

Судить рынок инди-игр только по хитам — типичная ошибка выжившего. На одну игру уровня Loop Hero или хотя бы Stoneshard приходятся — нет, не сотни, тысячи проектов, известных только друзьями и родственникам разработчиков.

Тем удивительнее на фоне этой печальной картины успех « Русов против ящеров ». Сомнительно выглядящий экшен собрал уже больше восьми тысяч обзоров в Steam. Разумеется, он продается по минимально возможной цене в 42 рубля, но даже так разработчики получили более чем приличные по меркам инди деньги. Почему получилось выстрелить? Попробовали разобраться.

Профессор, вы точно профессор?

Все началось с канала вымышленного «профессора Багирова», на котором появлялись пародийные «лекции» по древней истории в худших традициях Задорнова и Фоменко. Знали ли вы, что «динозавры» — это «дети Завра», языческого бога, которому поклонялись и древние русы 7000 лет назад? А о великой войне за Гиперборею? Теперь знаете.

Со временем авторам канала надоело делать видео, и они объявили о смерти профессора Багирова. Но волну мемов было уже не остановить. Интернет заполонили нарезки о великих подвигах древних русов с их характерными особенностями — фонк-музыкой на фоне, озвучкой нейросети SteosVoice и, конечно, целебной водой из Байкала.

Казалось, что популярность мема достигла своего пика, когда его использовали в рекламе War Thunder . Но, как оказалось, впереди нас ждала целая игра.

Бей ящеров, спасай Гиперборею!

Давайте будем честны — без мемов «Русы против ящеров» канули бы в безвестность. Чей взгляд привлечет весьма неуклюжий экшен с ужасными анимациями? Но, к счастью, мемы там есть, и в избытке — от отсылок к «Властелину колец» до оммажа к знаменитой копипасте про корованы. Благодаря мемам игру покупают и оставляют положительные отзывы. Больше того, благодаря этому в нее действительно играют.

Фото theBratans

Ведь запустив игру ради бодрого фонка и уморительной озвучки как у героев, так и у злодеев, можно крепко в нее втянуться, позабыв и про графику, и про анимации. Дело в том, что разработчики приняли относительно смелое решение сделать геймплей сложным, в лучших традициях Souls'ов.

У большинства игроков скорее всего не получится пройти с первого раза даже вступительный уровень. Ящеры не очень умны, но бьют больно и берут числом, а здоровье восстанавливается только байкальской водой, которую еще надо найти. Помочь могут специальные способности, но им требуется время на перезарядку. А разные типы врагов доставляют разного типа проблемы.

Фото theBratans

Можно даже выбирать из трех разных героев — Всеслава, Радислава и Дрочеслава. Правда, геймплей за них отличается не очень сильно, но разные виды оружия и защиты все-таки влияют на стиль игры. Если бить иродов сильно и долго, то включится режим ярости — экран заплывет красным, а урон станет выше.

Очень простой геймплейный цикл оказывается на удивление затягивающим. В динамике древнерусского рубилова про неказистую графику просто забываешь, а горестные вопли ящеров: «Кажется, я [совершил непроизвольную дефекацию]...» воспринимаются как свидетельство настоящей победы.

Фото theBratans

Хорошего понемногу

Стоит ли покупать «Русов против ящеров», если вам безразличны великие подвиги вымышленных предков, а от игр вы ожидаете отполированного геймплея и высокого бюджета? Разумеется, нет. Нельзя сказать и о том, что авторам получилось создать гениальное инди, затягивающее игровым процессом раз и навсегда. Очарование игры заключается в погружении в альтернативную вселенную профессора Багирова, которое поддерживается достаточно увлекательным, пусть и шероховатым геймплеем.

Фото theBratans

Так или иначе, российская студия theBratans сумела привлечь к себе внимание. Непродолжительный, недорогой и собранный в очевидно краткие сроки проект оказался на удивление неплохим — и, как уже было сказано, явно принес прибыль. Теперь получить инвестиции на следующую игру будет проще, и у разработчиков есть все шансы сделать по-настоящему хороший проект, популярность которого не будет держаться исключительно на мемах.

Хочется верить, что новая игра не просто появится, но и будет оригинальной. Совсем недавно была анонсирована новая игра в этом же сеттинге, но от другой студии — клон Vampire Survivors, позволяющий поиграть уже за ящеров. Ничего плохого в этом нет, и вполне возможно, что проект окажется неплохим, но живут мемы не так долго, а перенасыщение ими попросту убивает смех.